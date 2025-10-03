"Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи Путина - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/ugrozy-udara-po-aes-i-preduprezhdenie-evrope-chto-na-ukraine-govoryat-o-valdayskoy-rechi-putina-1069562625.html
"Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи Путина
"Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи Путина - 03.10.2025 Украина.ру
"Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи Путина
К выступлению президента России на Валдайском дискуссионном форуме вечером 2 октября было приковано внимание всех украинских СМИ, что затмило даже выступление Зеленского в Копенгагене в тот же день.
2025-10-03T12:45
2025-10-03T12:45
эксклюзив
украина
владимир путин
россия
европа
пушкин
владимир зеленский
совбез
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069529500_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_8101077e50a565eb01bef10a5a18489b.jpg
Транслировать речи российских политиков на Украине запрещено, поэтому украинские СМИ пичкали аудиторию выхваченными фразами, сопровождая их негативными комментариями, запугивая украинцев последствиями, которые якобы следуют из слов Владимира Путина. Украинские журналисты уже более десяти лет выступают вроде жрецов божества, послания которого вольно интерпретируют для своей паствы.Любые положительные или нейтральные комментарии относительно слов или действий российского руководства на Украине подпадают под криминальную статью об "оправдании российской агрессии". Гипотетически под неё может попадать даже новость о рождении тигрят в зоопарке Хабаровска. Позволить себе такое могут только украинцы, сбежавшие из концлагеря Зеленского.Так, например, нардеп от "Слуги народа" Артём Дмитрук, сбежавший в Лондон, в первую очередь отмечает цитирование строк Пушкина в выступлении Путина на форуме."Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ. Для политика книга - это не предмет. Это источник силы, памяти, культуры. Это связь поколений и знак цивилизационного выбора. Книга в руках государственного деятеля - это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", - восхищается беглый депутат Рады.В то же время Дмитрук противопоставляет этому жесту практику на современной Украине, где сжигают книги Пушкина и Гоголя, а "мовные патрули" прямо на книжном базаре отбирают у людей книги на русском языке.В своей речи Владимир Путин также упомянул об обстрелах Запорожской АЭС, напомнив, что на подконтрольной Киеву территории тоже имеются атомные станции, которые до сих пор не подвергались атакам. Издания "Зеркало недели", "Главред" и "Деловая столица" в унисон трактуют эти слова, как прямую угрозу ударить по украинским АЭС, устроить "ядерный апокалипсис", который накроет и соседние страны Европы.Кроме того, издание "Главред" с тревогой отмечает, что "угрозы ударов по украинским АЭС" совпали с началом российского председательства в Совбезе ООН. Это значит, подчеркивает "Главред", что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя временно будет выполнять функции председателя Совбеза и определять повестку дня. На Украине в этом видят определенную угрозу, так как Киеву будет труднее включать в повестку дня очередные антироссийские заявления.Украинское издание "Страна", комментируя выступление на Валдае, отмечает готовность российского лидера возобновить диалог с США по Украине в надежде на изменение позиции Вашингтона, а также отсутствие планов нападения на Европу."То есть Путин как бы дает понять США и ЕС, что готов к возобновлению переговоров по Украине, если Запад, со своей стороны, готов обсуждать озвученные на Аляске условия окончания войны: вывод украинских войск из Донецкой области, вопросы НАТО", - резюмирует "Страна".Вместе с тем, отмечает "Страна", президент РФ как бы предупреждает, что если война продолжится, и страны НАТО усилят давление по ней на РФ (в частности, через поставки "Томагавков"), то возможна резкая эскалация, в том числе и в отношениях между Россией и США.Как пишет украинский Telegram-канал "ЗеРада", если резюмировать основную часть выступления, то Путин хочет "жить дружно и честно", но Запад не готов к равноправным отношениям с остальным миром. "Простым языком, это про разделение на белый мир и индейцев. Запад же пока и близко не готов разговаривать на равных ни с кем", - констатирует "ЗеРада".Нацист и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский* утверждает, что заявления Путина адресованы в первую очередь Европе, которую он ставит перед нелегким выбором. "Либо вы продолжаете помогать Украине и у вас как минимум предвоенное положение, на которое вы тратите средства, или вы прекращаете помощь Украине и у вас будет спокойствие", - интерпретирует Корчинский слова российского президента.В целом украинские СМИ и комментаторы пока не усматривают позитивных для киевского режима посланий в речи российского президента. Одним из основных выводов называют готовность к эскалации, несмотря на общий примирительный тон выступления президента РФ.Другое мнение о валдайской речи президента РФ - в интервью Ивана Тимофеева - о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересамВнесен в РФ в список экстремистов и террористов
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069529500_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_ede25c6e858f2832f4b9c8382f516263.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир путин, россия, европа, пушкин, владимир зеленский, совбез, оон, нато
Эксклюзив, Украина, Владимир Путин, Россия, Европа, Пушкин, Владимир Зеленский, Совбез, ООН, НАТО

"Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи Путина

12:45 03.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
К выступлению президента России на Валдайском дискуссионном форуме вечером 2 октября было приковано внимание всех украинских СМИ, что затмило даже выступление Зеленского в Копенгагене в тот же день.
Транслировать речи российских политиков на Украине запрещено, поэтому украинские СМИ пичкали аудиторию выхваченными фразами, сопровождая их негативными комментариями, запугивая украинцев последствиями, которые якобы следуют из слов Владимира Путина. Украинские журналисты уже более десяти лет выступают вроде жрецов божества, послания которого вольно интерпретируют для своей паствы.
Любые положительные или нейтральные комментарии относительно слов или действий российского руководства на Украине подпадают под криминальную статью об "оправдании российской агрессии". Гипотетически под неё может попадать даже новость о рождении тигрят в зоопарке Хабаровска. Позволить себе такое могут только украинцы, сбежавшие из концлагеря Зеленского.
Так, например, нардеп от "Слуги народа" Артём Дмитрук, сбежавший в Лондон, в первую очередь отмечает цитирование строк Пушкина в выступлении Путина на форуме.
"Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ. Для политика книга - это не предмет. Это источник силы, памяти, культуры. Это связь поколений и знак цивилизационного выбора. Книга в руках государственного деятеля - это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", - восхищается беглый депутат Рады.
В то же время Дмитрук противопоставляет этому жесту практику на современной Украине, где сжигают книги Пушкина и Гоголя, а "мовные патрули" прямо на книжном базаре отбирают у людей книги на русском языке.
В своей речи Владимир Путин также упомянул об обстрелах Запорожской АЭС, напомнив, что на подконтрольной Киеву территории тоже имеются атомные станции, которые до сих пор не подвергались атакам. Издания "Зеркало недели", "Главред" и "Деловая столица" в унисон трактуют эти слова, как прямую угрозу ударить по украинским АЭС, устроить "ядерный апокалипсис", который накроет и соседние страны Европы.
Кроме того, издание "Главред" с тревогой отмечает, что "угрозы ударов по украинским АЭС" совпали с началом российского председательства в Совбезе ООН. Это значит, подчеркивает "Главред", что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя временно будет выполнять функции председателя Совбеза и определять повестку дня. На Украине в этом видят определенную угрозу, так как Киеву будет труднее включать в повестку дня очередные антироссийские заявления.
Украинское издание "Страна", комментируя выступление на Валдае, отмечает готовность российского лидера возобновить диалог с США по Украине в надежде на изменение позиции Вашингтона, а также отсутствие планов нападения на Европу.
"То есть Путин как бы дает понять США и ЕС, что готов к возобновлению переговоров по Украине, если Запад, со своей стороны, готов обсуждать озвученные на Аляске условия окончания войны: вывод украинских войск из Донецкой области, вопросы НАТО", - резюмирует "Страна".
Вместе с тем, отмечает "Страна", президент РФ как бы предупреждает, что если война продолжится, и страны НАТО усилят давление по ней на РФ (в частности, через поставки "Томагавков"), то возможна резкая эскалация, в том числе и в отношениях между Россией и США.
Как пишет украинский Telegram-канал "ЗеРада", если резюмировать основную часть выступления, то Путин хочет "жить дружно и честно", но Запад не готов к равноправным отношениям с остальным миром. "Простым языком, это про разделение на белый мир и индейцев. Запад же пока и близко не готов разговаривать на равных ни с кем", - констатирует "ЗеРада".
Нацист и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский* утверждает, что заявления Путина адресованы в первую очередь Европе, которую он ставит перед нелегким выбором. "Либо вы продолжаете помогать Украине и у вас как минимум предвоенное положение, на которое вы тратите средства, или вы прекращаете помощь Украине и у вас будет спокойствие", - интерпретирует Корчинский слова российского президента.
В целом украинские СМИ и комментаторы пока не усматривают позитивных для киевского режима посланий в речи российского президента. Одним из основных выводов называют готовность к эскалации, несмотря на общий примирительный тон выступления президента РФ.
Другое мнение о валдайской речи президента РФ - в интервью Ивана Тимофеева - о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаВладимир ПутинРоссияЕвропаПушкинВладимир ЗеленскийСовбезООННАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Обстановка на Красноармейском направлении
13:58Крупнейшую с начала конфликта массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру подтвердил "Нафтогаз"
13:53ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей
13:40ВС РФ ударили по ключевым объектам газотранспортной инфраструктуры в Полтавской области
13:26ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и газово-энергетической инфраструктуры Украины
13:15Стратегическое одиночество, "протоНАТО" и государство российское
13:13Выяснились последствия массированных ночных ударов по объектам ВПК Украины
13:08БПЛА пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области: пострадавших нет
13:05Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
13:02Юрий Милославский: кто он
13:00Запорожское направление: сложилась напряжённая обстановка
13:00Обмен разведданными, неудачи ВСУ, Украина вне Евросоюза. Главное на 13:00 3 октября
12:45"Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи Путина
12:37Минсельхоз ЛНР отчитался за сбор урожая
12:10БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие в Оренбургской области
11:59ВС РФ наступают в Днепропетровской области, Армения не согласна с условиями Азербайджана. Новости к 12.00
11:39Куряне вернулись домой: автобус с гражданами России прибыл в Курск
11:33Французские силовики отпустили танкер Boracay
11:19СК РФ назвал численность пострадавших и убитых киевским режимом
10:47Задержан информатор спецслужб Украины
Лента новостейМолния