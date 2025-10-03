https://ukraina.ru/20251003/ugrozy-udara-po-aes-i-preduprezhdenie-evrope-chto-na-ukraine-govoryat-o-valdayskoy-rechi-putina-1069562625.html

К выступлению президента России на Валдайском дискуссионном форуме вечером 2 октября было приковано внимание всех украинских СМИ, что затмило даже выступление Зеленского в Копенгагене в тот же день.

Транслировать речи российских политиков на Украине запрещено, поэтому украинские СМИ пичкали аудиторию выхваченными фразами, сопровождая их негативными комментариями, запугивая украинцев последствиями, которые якобы следуют из слов Владимира Путина. Украинские журналисты уже более десяти лет выступают вроде жрецов божества, послания которого вольно интерпретируют для своей паствы.Любые положительные или нейтральные комментарии относительно слов или действий российского руководства на Украине подпадают под криминальную статью об "оправдании российской агрессии". Гипотетически под неё может попадать даже новость о рождении тигрят в зоопарке Хабаровска. Позволить себе такое могут только украинцы, сбежавшие из концлагеря Зеленского.Так, например, нардеп от "Слуги народа" Артём Дмитрук, сбежавший в Лондон, в первую очередь отмечает цитирование строк Пушкина в выступлении Путина на форуме."Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ. Для политика книга - это не предмет. Это источник силы, памяти, культуры. Это связь поколений и знак цивилизационного выбора. Книга в руках государственного деятеля - это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", - восхищается беглый депутат Рады.В то же время Дмитрук противопоставляет этому жесту практику на современной Украине, где сжигают книги Пушкина и Гоголя, а "мовные патрули" прямо на книжном базаре отбирают у людей книги на русском языке.В своей речи Владимир Путин также упомянул об обстрелах Запорожской АЭС, напомнив, что на подконтрольной Киеву территории тоже имеются атомные станции, которые до сих пор не подвергались атакам. Издания "Зеркало недели", "Главред" и "Деловая столица" в унисон трактуют эти слова, как прямую угрозу ударить по украинским АЭС, устроить "ядерный апокалипсис", который накроет и соседние страны Европы.Кроме того, издание "Главред" с тревогой отмечает, что "угрозы ударов по украинским АЭС" совпали с началом российского председательства в Совбезе ООН. Это значит, подчеркивает "Главред", что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя временно будет выполнять функции председателя Совбеза и определять повестку дня. На Украине в этом видят определенную угрозу, так как Киеву будет труднее включать в повестку дня очередные антироссийские заявления.Украинское издание "Страна", комментируя выступление на Валдае, отмечает готовность российского лидера возобновить диалог с США по Украине в надежде на изменение позиции Вашингтона, а также отсутствие планов нападения на Европу."То есть Путин как бы дает понять США и ЕС, что готов к возобновлению переговоров по Украине, если Запад, со своей стороны, готов обсуждать озвученные на Аляске условия окончания войны: вывод украинских войск из Донецкой области, вопросы НАТО", - резюмирует "Страна".Вместе с тем, отмечает "Страна", президент РФ как бы предупреждает, что если война продолжится, и страны НАТО усилят давление по ней на РФ (в частности, через поставки "Томагавков"), то возможна резкая эскалация, в том числе и в отношениях между Россией и США.Как пишет украинский Telegram-канал "ЗеРада", если резюмировать основную часть выступления, то Путин хочет "жить дружно и честно", но Запад не готов к равноправным отношениям с остальным миром. "Простым языком, это про разделение на белый мир и индейцев. Запад же пока и близко не готов разговаривать на равных ни с кем", - констатирует "ЗеРада".Нацист и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский* утверждает, что заявления Путина адресованы в первую очередь Европе, которую он ставит перед нелегким выбором. "Либо вы продолжаете помогать Украине и у вас как минимум предвоенное положение, на которое вы тратите средства, или вы прекращаете помощь Украине и у вас будет спокойствие", - интерпретирует Корчинский слова российского президента.В целом украинские СМИ и комментаторы пока не усматривают позитивных для киевского режима посланий в речи российского президента. Одним из основных выводов называют готовность к эскалации, несмотря на общий примирительный тон выступления президента РФ.Другое мнение о валдайской речи президента РФ - в интервью Ивана Тимофеева - о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересамВнесен в РФ в список экстремистов и террористов

