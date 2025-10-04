Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа - 04.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251004/brezhnev-dotyanulsya-do-zelenskogo-pochemu-ukraina-razorvala-otnosheniya-s-nikaragua-1069627464.html
Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа
Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа - 04.10.2025 Украина.ру
Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа
Украина разорвала все дипломатические отношения с Республикой Никарагуа. Об этом написал в своем блоге министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
2025-10-04T14:33
2025-10-04T14:33
эксклюзив
никарагуа
сша
украина
рональд рейган
андрей белоусов
сандинистский фронт национального освобождения
мид
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069626691_0:136:3116:1889_1920x0_80_0_0_5fe875551c86e907062b094b298c44be.jpg
Киев обвиняет Манагуа в том, что никарагуанские власти признали новые регионы России — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Это произошло еще в июле, однако решение Никарагуа не вызвало немедленной дипломатической реакции со стороны украинского МИДа, потому что Украина не хотела привлекать внимание мировой общественности к невыгодному для нее событию, опасаясь, что примеру никарагуанцев могут последовать другие страны Глобального Юга.Непосредственным толчком к разрыву стал недавний визит делегации из Манагуа, которая заключила соглашения о многоплановом сотрудничестве между новыми регионами Российской Федерации и Республикой Никарагуа — в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. А министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главнокомандующим армии Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.Это вызвало бурю негодования у профессиональных украинских пропагандистов. Они вспомнили, что у власти в Никарагуа находится социалистическая партия — Сандинистский фронт национального освобождения, против которой когда-то боролся президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган. Украинские блогеры требуют от Вашингтона покончить с этим "коммунистическим режимом", потому что сандинисты дружили с Москвой еще во времена Брежнева, получая от Советского Союза экономическую и политическую поддержку.История Никарагуа всегда была историей борьбы за независимость от США. Еще в XIX веке американцы всерьез рассматривали возможность аннексии этой республики и даже сделали ее президентом американского полковника Уильяма Уокера.СФНО носит имя генерала Сандино — лидера народного восстания против поработивших Никарагуа американских агрессоров. Латиноамериканская страна оказалась во власти американских компаний, которые превратили местных крестьян в рабов на своих фруктовых плантациях. Их интересы защищала американская морская пехота. Но партизанские отряды Сандино нанесли ей поражение, хотя янки впервые применили в этой войне авиацию для карательных акций против гражданского населения."Главный герой прекрасной многострадальной Никарагуа — „генерал свободных людей“ Аугусто Сесар Сандино. Это его крестьянская армия впервые в латиноамериканской истории победила североамериканскую империю, изгнав в 1933 году войска Соединенных Штатов Америки с никарагуанской земли и открыв счет в нашу пользу. За его голову оккупационные власти США предлагали местным иудам 100 тысяч долларов", — напоминает об этом известный журналист Олег Ясинский, который работал в Никарагуа в восьмидесятые годы.Вскоре после победы Сандино его предательски убили по приказу генерала Анастасио Сомосы, установившего в стране жестокую диктатуру. Никарагуа снова потеряла суверенитет и стала американской колонией. А Сомоса прославился фанатичной борьбой против коммунистов и даже официально запретил сюрреализм, считая его вредным проявлением "коммунистического искусства".Диктатор до такой степени выслуживался перед американцами, что про него придумали крылатую поговорку, которую приписывают одному из президентов США: "Сомоса — это сукин сын, но это наш сукин сын". А когда Анастасио Сомосу застрелил молодой поэт Ригоберто Лопес, власть перешла по наследству к его не менее одиозному сыну — Анастасио Сомосе-младшему. Он имел в народе прозвище Тачито — "свалка нечистот", закончил американскую военную академию в Вест-Пойнте, женился на американской гражданке и говорил на английском лучше, чем на испанском.Диктатура этого семейного клана продержалась сорок два года. Цветущая Республика Никарагуа превратилась за это время в самую бедную страну Центральной Америки, потому что ее экономика находилась в руках иностранных компаний, которые выводили всю прибыль в американские банки.Сопротивление проамериканскому режиму росло. Недовольные никарагуанцы вступали в Сандинистский фронт национального освобождения, который получил свое название в честь легендарного генерала Сандино. Лидером сандинистов стал студент Даниэль Ортега. В 1979 году в стране победила революция. Диктаторский режим рухнул, Сомоса-младший бежал, а напуганный этими событиями Вашингтон заявил, что за повстанцами стоят советские и кубинские коммунисты.США развернули против сандинистского правительства настоящую войну, которая достигла своего пика во времена Рейгана. Американские военные специалисты работали на территории Коста-Рики и Гондураса, под крылом у местных проамериканских режимов, где располагались военные базы Пентагона. Они подготовили и вооружили целую армию контрреволюционных боевиков, известных под названием "контрас".Среди контрас преобладали бывшие силовики Сомосы и наемники наркомафии, которых депортировали из страны сандинисты. Американская разведка использовала для их финансирования незаконных операций по торговле оружием. Контрас устраивали акты террора и саботажа, чтобы дестабилизировать ситуацию в Никарагуа, но правительство СФНО выстояло благодаря экономической поддержке Советского Союза, который поставлял в эту латиноамериканскую страну множество критически важных товаров — от медикаментов до топлива.С тех пор прошло более сорока лет, однако эта давняя поддержка окупилась сторицей. Во главе Никарагуа снова находится Даниэль Ортега вместе с сопрезидентом Росарио Мурильо. Сандинисты всегда рассматривали киевских политиков как послушных американских марионеток и активно развивали контакты с Москвой, не переживая, что скажут об этом в Киеве.В феврале 2021 года Украина ввела против Никарагуа экономические санкции в ответ на поездку никарагуанской делегации на территорию Крыма. А сандинистская пресса давно называет украинский режим ультраправой банановой диктатурой, подчеркивая позорные факты дискриминации русскоязычных граждан. Ведь в самой Никарагуа утвердили сразу семь официальных языков — испанский, английский и языки проживающих на ее территории индейских народов.Советская поддержка, которую оказывали странам Третьего мира, стала во времена перестройки объектом критики и насмешек. Эти деньги считали потраченными впустую. Но прошли годы, и мы видим, что жители Африки, Азии и Латинской Америки сохранили благодарность Москве и остаются вместе с ней в сложные времена. Ведь сандинисты идут на известный риск, потому что их независимая политика вызывает гнев у американцев, которые сосредоточили в этом регионе военную группировку и готовятся к нападению на Венесуэлу.Брежнев дотянулся до Зеленского. И это поучительная история.Читайте также: "Запомним этот день". Латинская Америка бросила вызов НАТО
никарагуа
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069626691_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3e0a0d3293346df84a8307a14b386dcf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, никарагуа, сша, украина, рональд рейган, андрей белоусов, сандинистский фронт национального освобождения, мид, пентагон
Эксклюзив, Никарагуа, США, Украина, Рональд Рейган, Андрей Белоусов, Сандинистский фронт национального освобождения, МИД, Пентагон

Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа

14:33 04.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование 45-летия Сандинистской революции в Никарагуа
Празднование 45-летия Сандинистской революции в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Котвицкий
Все материалы
Украина разорвала все дипломатические отношения с Республикой Никарагуа. Об этом написал в своем блоге министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Киев обвиняет Манагуа в том, что никарагуанские власти признали новые регионы России — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Это произошло еще в июле, однако решение Никарагуа не вызвало немедленной дипломатической реакции со стороны украинского МИДа, потому что Украина не хотела привлекать внимание мировой общественности к невыгодному для нее событию, опасаясь, что примеру никарагуанцев могут последовать другие страны Глобального Юга.
Непосредственным толчком к разрыву стал недавний визит делегации из Манагуа, которая заключила соглашения о многоплановом сотрудничестве между новыми регионами Российской Федерации и Республикой Никарагуа — в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. А министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главнокомандующим армии Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.
Это вызвало бурю негодования у профессиональных украинских пропагандистов. Они вспомнили, что у власти в Никарагуа находится социалистическая партия — Сандинистский фронт национального освобождения, против которой когда-то боролся президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган. Украинские блогеры требуют от Вашингтона покончить с этим "коммунистическим режимом", потому что сандинисты дружили с Москвой еще во времена Брежнева, получая от Советского Союза экономическую и политическую поддержку.
История Никарагуа всегда была историей борьбы за независимость от США. Еще в XIX веке американцы всерьез рассматривали возможность аннексии этой республики и даже сделали ее президентом американского полковника Уильяма Уокера.
СФНО носит имя генерала Сандино — лидера народного восстания против поработивших Никарагуа американских агрессоров. Латиноамериканская страна оказалась во власти американских компаний, которые превратили местных крестьян в рабов на своих фруктовых плантациях. Их интересы защищала американская морская пехота. Но партизанские отряды Сандино нанесли ей поражение, хотя янки впервые применили в этой войне авиацию для карательных акций против гражданского населения.
"Главный герой прекрасной многострадальной Никарагуа — „генерал свободных людей“ Аугусто Сесар Сандино. Это его крестьянская армия впервые в латиноамериканской истории победила североамериканскую империю, изгнав в 1933 году войска Соединенных Штатов Америки с никарагуанской земли и открыв счет в нашу пользу. За его голову оккупационные власти США предлагали местным иудам 100 тысяч долларов", — напоминает об этом известный журналист Олег Ясинский, который работал в Никарагуа в восьмидесятые годы.
Вскоре после победы Сандино его предательски убили по приказу генерала Анастасио Сомосы, установившего в стране жестокую диктатуру. Никарагуа снова потеряла суверенитет и стала американской колонией. А Сомоса прославился фанатичной борьбой против коммунистов и даже официально запретил сюрреализм, считая его вредным проявлением "коммунистического искусства".
Диктатор до такой степени выслуживался перед американцами, что про него придумали крылатую поговорку, которую приписывают одному из президентов США: "Сомоса — это сукин сын, но это наш сукин сын". А когда Анастасио Сомосу застрелил молодой поэт Ригоберто Лопес, власть перешла по наследству к его не менее одиозному сыну — Анастасио Сомосе-младшему. Он имел в народе прозвище Тачито — "свалка нечистот", закончил американскую военную академию в Вест-Пойнте, женился на американской гражданке и говорил на английском лучше, чем на испанском.
Диктатура этого семейного клана продержалась сорок два года. Цветущая Республика Никарагуа превратилась за это время в самую бедную страну Центральной Америки, потому что ее экономика находилась в руках иностранных компаний, которые выводили всю прибыль в американские банки.
Сопротивление проамериканскому режиму росло. Недовольные никарагуанцы вступали в Сандинистский фронт национального освобождения, который получил свое название в честь легендарного генерала Сандино. Лидером сандинистов стал студент Даниэль Ортега. В 1979 году в стране победила революция. Диктаторский режим рухнул, Сомоса-младший бежал, а напуганный этими событиями Вашингтон заявил, что за повстанцами стоят советские и кубинские коммунисты.
США развернули против сандинистского правительства настоящую войну, которая достигла своего пика во времена Рейгана. Американские военные специалисты работали на территории Коста-Рики и Гондураса, под крылом у местных проамериканских режимов, где располагались военные базы Пентагона. Они подготовили и вооружили целую армию контрреволюционных боевиков, известных под названием "контрас".
Среди контрас преобладали бывшие силовики Сомосы и наемники наркомафии, которых депортировали из страны сандинисты. Американская разведка использовала для их финансирования незаконных операций по торговле оружием. Контрас устраивали акты террора и саботажа, чтобы дестабилизировать ситуацию в Никарагуа, но правительство СФНО выстояло благодаря экономической поддержке Советского Союза, который поставлял в эту латиноамериканскую страну множество критически важных товаров — от медикаментов до топлива.
С тех пор прошло более сорока лет, однако эта давняя поддержка окупилась сторицей. Во главе Никарагуа снова находится Даниэль Ортега вместе с сопрезидентом Росарио Мурильо. Сандинисты всегда рассматривали киевских политиков как послушных американских марионеток и активно развивали контакты с Москвой, не переживая, что скажут об этом в Киеве.
В феврале 2021 года Украина ввела против Никарагуа экономические санкции в ответ на поездку никарагуанской делегации на территорию Крыма. А сандинистская пресса давно называет украинский режим ультраправой банановой диктатурой, подчеркивая позорные факты дискриминации русскоязычных граждан. Ведь в самой Никарагуа утвердили сразу семь официальных языков — испанский, английский и языки проживающих на ее территории индейских народов.
Советская поддержка, которую оказывали странам Третьего мира, стала во времена перестройки объектом критики и насмешек. Эти деньги считали потраченными впустую. Но прошли годы, и мы видим, что жители Африки, Азии и Латинской Америки сохранили благодарность Москве и остаются вместе с ней в сложные времена. Ведь сандинисты идут на известный риск, потому что их независимая политика вызывает гнев у американцев, которые сосредоточили в этом регионе военную группировку и готовятся к нападению на Венесуэлу.
Брежнев дотянулся до Зеленского. И это поучительная история.
Читайте также: "Запомним этот день". Латинская Америка бросила вызов НАТО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНикарагуаСШАУкраинаРональд РейганАндрей БелоусовСандинистский фронт национального освобожденияМИДПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17"Донбасский партизан" рассказал о результатах поражения инфраструктуры Чернигова
15:00ВСУ выводят свои бригады из Красного Лимана
14:53Паззл сошёлся — украинские власти старательно коллекционируют "Герани"
14:35С 11:00 до 13.00 мск средствами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА
14:33Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа
14:20Украинские СМИ подняли крик, будто поезд, по которому били "Герани" на вокзале в Шостке, был пассажирский
14:08ВС РФ атаковали объекты ВСУ. Сводка ночных ударов
13:47Командир танкового взвода "Карим": Дрон – это дрон, но и танк – это танк, и он будет нужен всегда
13:30Большинство украинцев отмечают высокий уровень коррупции в стране
13:20На Запорожском направлении ВСУ используют оружие из Чехии
13:19Театр с французскими пиратами, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 октября
13:13Россия внедрила в страны ЕС "агентов и кротов" — первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица
12:58Срежиссированный сценарий Зеленского: кто на самом деле угрожает безопасности ЕС
12:42В Счастье и Северодонецке пошёл газ
12:26Боевики ВСУ попали в плен, пытаясь поднять украинский флаг
12:25Согласие о прекращении огня в Газе не подразумевает передачу оружия. Новости к этому часу
12:13Власти Израиля приостановили военную операцию в секторе Газа
11:47Армия России нанесла удар по целям ВСУ в Чернигове
10:55"Молдавская золушка" Майя Санду: фея-крёстная по имени Джордж Сорос и дедушка-нацист
10:08Как изменилась армия России за годы СВО — "Близнец", заместитель командира интербригады "Пятнашка
Лента новостейМолния