Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа

Брежнев дотянулся до Зеленского: почему Украина разорвала отношения с Никарагуа

Украина разорвала все дипломатические отношения с Республикой Никарагуа. Об этом написал в своем блоге министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069626691_0:136:3116:1889_1920x0_80_0_0_5fe875551c86e907062b094b298c44be.jpg

Киев обвиняет Манагуа в том, что никарагуанские власти признали новые регионы России — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Это произошло еще в июле, однако решение Никарагуа не вызвало немедленной дипломатической реакции со стороны украинского МИДа, потому что Украина не хотела привлекать внимание мировой общественности к невыгодному для нее событию, опасаясь, что примеру никарагуанцев могут последовать другие страны Глобального Юга.Непосредственным толчком к разрыву стал недавний визит делегации из Манагуа, которая заключила соглашения о многоплановом сотрудничестве между новыми регионами Российской Федерации и Республикой Никарагуа — в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. А министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главнокомандующим армии Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.Это вызвало бурю негодования у профессиональных украинских пропагандистов. Они вспомнили, что у власти в Никарагуа находится социалистическая партия — Сандинистский фронт национального освобождения, против которой когда-то боролся президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган. Украинские блогеры требуют от Вашингтона покончить с этим "коммунистическим режимом", потому что сандинисты дружили с Москвой еще во времена Брежнева, получая от Советского Союза экономическую и политическую поддержку.История Никарагуа всегда была историей борьбы за независимость от США. Еще в XIX веке американцы всерьез рассматривали возможность аннексии этой республики и даже сделали ее президентом американского полковника Уильяма Уокера.СФНО носит имя генерала Сандино — лидера народного восстания против поработивших Никарагуа американских агрессоров. Латиноамериканская страна оказалась во власти американских компаний, которые превратили местных крестьян в рабов на своих фруктовых плантациях. Их интересы защищала американская морская пехота. Но партизанские отряды Сандино нанесли ей поражение, хотя янки впервые применили в этой войне авиацию для карательных акций против гражданского населения."Главный герой прекрасной многострадальной Никарагуа — „генерал свободных людей“ Аугусто Сесар Сандино. Это его крестьянская армия впервые в латиноамериканской истории победила североамериканскую империю, изгнав в 1933 году войска Соединенных Штатов Америки с никарагуанской земли и открыв счет в нашу пользу. За его голову оккупационные власти США предлагали местным иудам 100 тысяч долларов", — напоминает об этом известный журналист Олег Ясинский, который работал в Никарагуа в восьмидесятые годы.Вскоре после победы Сандино его предательски убили по приказу генерала Анастасио Сомосы, установившего в стране жестокую диктатуру. Никарагуа снова потеряла суверенитет и стала американской колонией. А Сомоса прославился фанатичной борьбой против коммунистов и даже официально запретил сюрреализм, считая его вредным проявлением "коммунистического искусства".Диктатор до такой степени выслуживался перед американцами, что про него придумали крылатую поговорку, которую приписывают одному из президентов США: "Сомоса — это сукин сын, но это наш сукин сын". А когда Анастасио Сомосу застрелил молодой поэт Ригоберто Лопес, власть перешла по наследству к его не менее одиозному сыну — Анастасио Сомосе-младшему. Он имел в народе прозвище Тачито — "свалка нечистот", закончил американскую военную академию в Вест-Пойнте, женился на американской гражданке и говорил на английском лучше, чем на испанском.Диктатура этого семейного клана продержалась сорок два года. Цветущая Республика Никарагуа превратилась за это время в самую бедную страну Центральной Америки, потому что ее экономика находилась в руках иностранных компаний, которые выводили всю прибыль в американские банки.Сопротивление проамериканскому режиму росло. Недовольные никарагуанцы вступали в Сандинистский фронт национального освобождения, который получил свое название в честь легендарного генерала Сандино. Лидером сандинистов стал студент Даниэль Ортега. В 1979 году в стране победила революция. Диктаторский режим рухнул, Сомоса-младший бежал, а напуганный этими событиями Вашингтон заявил, что за повстанцами стоят советские и кубинские коммунисты.США развернули против сандинистского правительства настоящую войну, которая достигла своего пика во времена Рейгана. Американские военные специалисты работали на территории Коста-Рики и Гондураса, под крылом у местных проамериканских режимов, где располагались военные базы Пентагона. Они подготовили и вооружили целую армию контрреволюционных боевиков, известных под названием "контрас".Среди контрас преобладали бывшие силовики Сомосы и наемники наркомафии, которых депортировали из страны сандинисты. Американская разведка использовала для их финансирования незаконных операций по торговле оружием. Контрас устраивали акты террора и саботажа, чтобы дестабилизировать ситуацию в Никарагуа, но правительство СФНО выстояло благодаря экономической поддержке Советского Союза, который поставлял в эту латиноамериканскую страну множество критически важных товаров — от медикаментов до топлива.С тех пор прошло более сорока лет, однако эта давняя поддержка окупилась сторицей. Во главе Никарагуа снова находится Даниэль Ортега вместе с сопрезидентом Росарио Мурильо. Сандинисты всегда рассматривали киевских политиков как послушных американских марионеток и активно развивали контакты с Москвой, не переживая, что скажут об этом в Киеве.В феврале 2021 года Украина ввела против Никарагуа экономические санкции в ответ на поездку никарагуанской делегации на территорию Крыма. А сандинистская пресса давно называет украинский режим ультраправой банановой диктатурой, подчеркивая позорные факты дискриминации русскоязычных граждан. Ведь в самой Никарагуа утвердили сразу семь официальных языков — испанский, английский и языки проживающих на ее территории индейских народов.Советская поддержка, которую оказывали странам Третьего мира, стала во времена перестройки объектом критики и насмешек. Эти деньги считали потраченными впустую. Но прошли годы, и мы видим, что жители Африки, Азии и Латинской Америки сохранили благодарность Москве и остаются вместе с ней в сложные времена. Ведь сандинисты идут на известный риск, потому что их независимая политика вызывает гнев у американцев, которые сосредоточили в этом регионе военную группировку и готовятся к нападению на Венесуэлу.Брежнев дотянулся до Зеленского. И это поучительная история.Читайте также: "Запомним этот день". Латинская Америка бросила вызов НАТО

Сергей Котвицкий

