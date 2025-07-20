https://ukraina.ru/20250720/zapomnim-etot-den-latinskaya-amerika-brosila-vyzov-nato-1065570807.html

"Запомним этот день". Латинская Америка бросила вызов НАТО

"Запомним этот день". Латинская Америка бросила вызов НАТО - 20.07.2025 Украина.ру

"Запомним этот день". Латинская Америка бросила вызов НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о том, что его страна намерена разорвать отношения с блоком НАТО, потому что Североатлантический альянс оказывает содействие нацистам и несет ответственность за военные преступления.

2025-07-20T07:10

2025-07-20T07:10

2025-07-20T07:10

эксклюзив

запад

бразилия

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"Что мы делаем в НАТО, если главнокомандующие альянса замешаны в геноциде? Как мы можем поддерживать армии, которые сбрасывают бомбы на детей? Это не армии освобождения, это армии тьмы. Из НАТО нужно выйти. И мы должны сказать Европе, что, если она хочет быть с Латинской Америкой и Африкой, она должна прекратить помогать нацистам. Мы должны сказать североамериканцам всех цветов кожи, чтобы они прекратили помогать нацистам", – заявил колумбийский лидер.Говоря о геноциде и убийстве детей, Петро подразумевает бомбардировки Газы, которые осуществляет Израиль, опираясь на поддержку со стороны Запада. Кроме того, он намекает на хорошо известные преступления во время нападения на Ирак и Афганистан, когда вооружённые силы НАТО отметились убийствами мирного населения.А слова о помощи нацистам касаются Украины – потому что натовцы обучают и вооружают целые подразделения ультраправых боевиков. Причём Густаво Петро добавил: в конечном счёте стремление Киева к членству в НАТО превращает украинских граждан в "рабов капитала".Колумбийцы прочувствовали это на собственном опыте, потому что их страна десятилетиями являлась главным натовским плацдармом в Латинской Америке. Под предлогом борьбы с левыми партизанами Соединённые Штаты Америки разместили на её территории военные базы и начали массовую подготовку наёмников, которые входили в так называемые эскадроны смерти и финансировались наркокартелями.Подготовленные натовскими инструкторами парамилитарес защищали интересы наркобаронов, связанных с организованной преступностью в США, а также работали на солидные компании, которые использовали дешёвый труд колумбийцев. Потому что в этой стране вплоть до недавнего времени не было даже восьмичасового рабочего дня, а эксплуатация несовершеннолетних детей являлась общепринятой нормой.Вооружённые банды устраивали жестокие карательные операции против колумбийских крестьян, убивали профсоюзных лидеров, политических активистов, сельских учителей, священников и врачей.Представителей корпорации Coca-Cola и американской угледобывающей компании Drummond официально обвиняли в убийстве рабочих активистов, которые совершили ультраправые эскадроны смерти. Однако на Западе долгое время не обращали на эти кровавые преступления никакого внимания, называя Колумбию демократическим государством – в отличие от мирной и безопасной Кубы, которую пытались представить спонсором терроризма.Более того, западные политики предоставили Колумбии статус "глобального партнёра НАТО", чтобы ещё сильнее привязать её к своему военному блоку и превратить эту страну в резервуар пушечного мяса для своих частных военных компаний. Однако Густаво Петро намерен пересмотреть это соглашение – в первую очередь, именно потому, что Вашингтон и Брюссель активно вербуют ультраправых парамилитарес в качестве наёмников, которые сейчас воюют на стороне Украины.Это грозит снова дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Колумбии. После того как выжившие головорезы вернутся домой с приобретённым опытом участия в современном вооружённом конфликте, Запад может попытаться совершить их руками очередной военный переворот, чтобы отстранить от власти левого президента. И Густаво Петро пообещал, что колумбийское правительство официально запретит наёмничество на законодательном уровне.Не менее значимый демарш против НАТО отмечен в эти дни и в Бразилии – после того как генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте пообещал ввести против крупнейшей латиноамериканской страны вторичные санкции из-за торговли с Россией.Высокопоставленные бразильские чиновники немедленно заявляли, что натовское руководство не должно вмешиваться в их внутренние дела, потому что с ним вообще не хотят иметь никакого дела."Это совершенно неоправданное вмешательство. И оно тем более абсурдно, поскольку Бразилия не состоит и не желает состоять в этой организации", – отметил авторитетный политик Селсу Аморим – главный дипломатический помощник президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра также назвал заявления Рютте "абсолютно неуместной чушью". По словам главы бразильского МИД, его страна решает свои торговые вопросы "либо напрямую, либо в рамках Всемирной торговой организации". Но в любом случае она будет делать это, исходя из собственных интересов, не оглядываясь на позицию западного военного блока.Сам президент Бразилии отметился на этом фоне ещё одним выпадом против руководства коллективного Запада. Обращаясь к Дональду Трампу, Лула напомнил, что его избрали для управления Соединёнными Штатами – "а не для того, чтобы быть императором всего мира".Эта отповедь тоже стала ответом на угрозы применить против Бразилии тарифы – в качестве наказания за её участие в экономическом альянсе БРИКС.Бразильское правительство знает, что Белый дом поддерживает местных ультраправых, которые пытались свергнуть Лулу путём провалившегося путча. Поэтому окружение бразильского лидера рассматривает угрозы Запада как попытку повлиять на свои внутренние дела. И судя по реакции в бразильском обществе, его решительная риторика получила одобрение избирателей.В результате можно констатировать: НАТО теряет прежние позиции в Латинской Америке. И это, безусловно, является для военного блока крупным политическим поражением.Читайте также: Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле

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эксклюзив, запад, бразилия, латинская америка, луис инасиу лула да силва, рютте, павел петр, нато, мид, вто