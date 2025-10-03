https://ukraina.ru/20251003/voznya-vokrug-aktivov-rf-provaly-vsu-chto-s-tomagavkami-glavnoe-na-ukraine-na-utro-3-oktyabrya-1069554022.html

Возня вокруг активов РФ, провалы ВСУ, что с "Томагавками". Главное на Украине на утро 3 октября

Возня вокруг активов РФ, провалы ВСУ, что с "Томагавками". Главное на Украине на утро 3 октября

Страны G7 передали Украине десятки миллиардов долларов из доходов от замороженных активов России. ВС РФ уничтожают противника и технику. СМИ рассуждают о возможных поставках "Томагавков" Киеву

Страны "Большой семерки" в текущем году прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов. А с начала работы схемы - на 26,5 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и Еврокомиссии.В прошлом году страны "Большой семерки" одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. По состоянию на 1 октября государства выделили Киеву по этой схеме уже 26,5 миллиарда долларов.Первыми в конце прошлого года средства передали США (один миллиард долларов), однако с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.Остальные участники схемы начали переводить финансирование в этом году. Больше всех направил Европейский союз - 15,8 миллиарда долларов. Канада выделила 3,4 миллиарда долларов, Япония - 3,3 миллиарда, а Британия - 3 миллиарда.Финансирование Украины в рамках кредитной схемы "Большой семерки" составляет три четверти всей финансовой помощи бюджету страны, выделенной Западом в этом году. Еще средства дополнительно направили ЕС (7,33 миллиарда долларов) и Япония (191 миллион долларов), а также МВФ (912 миллионов долларов) и Всемирный банк (74 миллиона долларов).При этом страны Европы, в частности, входящие в ЕС, а также следующие в их "санкционном" фарватере Швейцария и Норвегия, в случае конфискации активов России могут лишиться как минимум 266 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.Так, вложения ЕС в российскую экономику составляют 238 миллиардов долларов, Швейцарии - 27,5 миллиарда, а Норвегии - 43 миллиона.Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине "на основе" замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается. Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Многие страны, в частности, Бельгия и Франция, пока публично выступают против этой инициативы из-за опасений "хаоса" и серьезных последствий для собственных финансовых систем.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По итогам первого полугодия там находилось около 228 миллиардов долларов российских активов, как суверенных, так и частных.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Провалы ВСУВ ночь на пятницу воздушную тревогу объявили в украинской столице, а также в Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.Взрывы звучали в Херсоне, Днепропетровске, Полтаве, Николаеве. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.Наш телеграм-канал указывал, что ночью ВС РФ ударили "Геранями" по целям в Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Харьковской областях. Местные каналы жаловались на множество взрывов, серьёзные пожары и поражение энергетической инфраструктуры.Помимо БПЛА, по объектам противника в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях работали и крылатые ракеты.Кроме того, неоднократно наносились удары по целям в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.По подсчетам противника, всего за ночь по целям на территории Украины было применено до 300 дальнобойных дронов, 17 крылатых и семь баллистических ракет.Объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в Полтавской области после взрывов, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Когут."Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - указал он.Точное количество и расположение поврежденных объектов не называется. По словам Когута, пострадавших нет.В российских силовых структурах рассказали о провале трех контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Садки, Константиновка и Алексеевка в Сумской области.Однако атаки были отражены.Также ВСУ понесли большие потери в Волчанске Харьковской области."Уничтожено до взвода живой силы противника", - добавили в силовых структурах.Ситуация с "Томагавками"Сейчас администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.Бывший американский военный Дон Вандергрифф полагает, что если поставки будут, это разрушит остатки доверия между РФ и США.Он подчеркнул, что США в случае поставок данных вооружений рискуют только затянуть конфликт на Украине и еще больше усугубить конфронтацию НАТО с Россией.Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" также отмечал, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.При этом тот же Вандергрифф назвал шансы, что Трамп действительно одобрит поставки, крайне невысокими."Вероятность того, что президент Трамп одобрит поставки ракет "Томагавк" и Barracuda Киеву, крайне мала - от силы 10–20%... Предоставление такого современного наступательного оружия подорвет его стратегию навязывания переговоров без более глубокого (военного - ред.) вовлечения США", - объяснил Вандергрифф.По мнению эксперта, США для того, чтобы ускорить завершение конфликта, могли бы предложить ослабление санкций против РФ в обмен на деэскалацию или усилить поддержку Киева путем предоставления разведданных и киберзащиты.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источники пишет, что США вряд ли передадут Украине эти ракеты."Желание администрации Трампа отправить ракеты большой дальности "Томагавк" на Украину может оказаться неосуществимым, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей... США могут рассмотреть возможность разрешения европейским союзникам закупать другие виды оружия большой дальности и поставлять их Украине, но Tomahawk - это маловероятно", - полагает агентство.А газета Financial Times указывает, что в окружении президента США нет уверенности, что поставки Киеву "Томагавков" окажут существенное влияние на ситуацию на поле боя."Некоторые в окружении Трампа не уверены, что они (ракеты Tomahawk - ред.) существенно изменят баланс в ситуации на поле боя (на Украине - ред.)", - пишет издание.Подробнее о ракетах — в материале Зеленский намекает, что Украина получит от США "Томагавки" на сайте Украина.ру.

