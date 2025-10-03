Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/tramp-ugrozhaet-khamas-ubiytsu-parubiya-podozrevayut-v-gosizmene-glavnoe-na-vecher-3-oktyabrya-1069596281.html
Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября
Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября - 03.10.2025 Украина.ру
Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября
Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять свой мирный план, СБУ обвинило подозреваемого в ликвидации Парубия Михаила Сцельников в госизмене, ВС РФ продолжают продвигаться на всех участках фронта.
2025-10-03T18:32
2025-10-03T18:32
россия
сша
львов
андрей парубий
дональд трамп
михаил сцельников
хамас
вооруженные силы украины
верховная рада
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069587661_224:292:1125:799_1920x0_80_0_0_6012238aae8fd263394a151f36ef6b72.jpg
Дональд Трамп пригрозил ХАМАС уничтожениемПрезидент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС принять предложенный им план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа – об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth. Он также добавил, что в случае, если руководство движения откажется, то "будет уничтожено".Также Трамп призвал "всех невиновных" покинуть сектор Газа, иначе их может ожидать "массовая гибель" и добавил, что его мирный план "сохраняет жизни всех оставшихся боевиков ХАМАС".На принятие своего ультиматума президент США дал срок до 1:00 воскресенья по московскому времени.Также Дональд Трамп потребовал от ХАМАС отпустить всех оставшихся у них заложников и выдать тела уже погибших, в противном случае обещая, что на движение "обрушится такой ад, какого ещё никто никогда не видел".Ранее издание New York Post сообщало, что лидер ХАМАС Эз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план Трампа, объяснив это тем, что он предполагает ликвидацию движения без достижения каких-либо целей.Убийцу Парубия обвинили в госизменеПресс-служба СБУ официально заявила, что ведомство собрало "безоговорочные доказательства" того, что Михаил Сцельников, которого подозревают в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия, сотрудничал с российскими спецслужбами.Согласно версии следствия, Сцельников начал сотрудничать с Россией еще в 2024-м году. Утверждается, что он передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях ВСУ и передвижения поездов с военными грузами, а затем получил задание ликвидировать Парубия.Отмечается, что следствие уже сообщило ему о новом подозрении -- в государственной измене.Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, комментируя данную новость, выразил сомнение в правдоподобности данной версии. По его словам, если бы все было действительно так, то данное уголовное дело не было бы засекречено.Напомним, 30 августа депутат Верховной Рады Андрей Парубий был застрелен во Львове. Через два дня подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 52-летний житель Львова Михаил Сцельников.Перед заседанием суда по избранию меры пресечения Сцельников в беседе с журналистами признался в содеянном и заявил, что убийство Парубия он совершил из личной мести украинским властям. Он также добавил, что застрелил именно Парубия по причине того, что до него было проще добраться, поскольку он жил во Львове. Чуть позже журналистам удалось выяснить, что сын стрелка, Михаил-Виктор Сцельников, погиб в 2023-м году в битве за Артемовск (Бахмут).В среду, 1 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание "Герой Украины" посмертно.Что происходит на фронтеМинобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Как сообщает "Нафтогаз", данная атака газовой отрасли Украины стала крупнейшей с самого начала полномасштабного конфликта. Украинская госкорпорация также сообщает, что в результате прилетов значительная часть объектов получила повреждения, а некоторые разрушения являются критическими.На Харьковском направления подразделения группировки "Север" ВС РФ продвинулись в городской застройке Волчанска – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Кроме того, ресурс также сообщает о продвижении армии России в районе поселка Липцы – штурмовые отряды смогли зайти в садовое товарищество "Лира-1" и закрепиться на его северных окраинах.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в сторону населенных пунктом Дробышево и Ставки – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Также ресурс подтверждает ранее опубликованную на других ресурсах информацию об овладении подразделениями ВС РФ железнодорожной станцией "Ямполь" и дальнейшем продвижении российских войск в западном направлении вдоль железной дороги.На Добропольском направлении обстановка на фронте для ВСУ продолжает ухудшаться – об этом сообщает украинский военный обозреватель Константин Машовец. Он также подчеркнул, что заявления главкома ВСУ Сырского о якобы окружении российских войск на этом участке фронта не соответствуют действительности.В Запорожской области ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Малиновка и подошли к юго-восточным окраинами населенного пункта Полтавка – об этом сообщает картографический ресурс Divgen.В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" ВС РФ предположительно взяли под контроль поселок Ивановка – об этом сообщает украинский военный телеграм-канал "Шо на фронте". Информацию о переходе части поселка под контроль российских войск подтверждает и российский картографический ресурс "Z-комитет".Также "Z-комитет" сообщает о продвижении российских войск в городской застройке Красноармейска (Покровска) в ДНР и Купянска в Харьковской области.В Сумской области значительно ухудшилась ситуация с водо- и электроснабжением – об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что в результате ударов ВС РФ обесточены Шосткинский и частично Конотопский районы.В Курской области ВСУ атаковали торговый центр в слободе Белой – об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его информации, в результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20251003/amerikanskaya-paradigma-v-ukrainskoy-komande-trampa-gryadut-bolshie-perestanovki-i-smena-strategii-1069522161.html
https://ukraina.ru/20250914/mstili-neistovo-a-ne-raschetlivo-vydrin-o-rasstrele-parubiya-kak-simvola-nichtozhnoy-kamarili-1068567127.html
https://ukraina.ru/20251003/ukraina-bolshe-ne-mozhet-sobirat-drony-na-kolenke-aleksey-ramm-o-tselyakh-raketnogo-udara-vs-rf-1069589682.html
россия
сша
львов
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069587661_284:277:1005:818_1920x0_80_0_0_75ba99b3efa8b5812f7a653e8f9b0e79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, львов, андрей парубий, дональд трамп, михаил сцельников, хамас, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, сво, новости сво, курская область, всу, александр сырский, эксклюзив, хроники
Россия, США, Львов, Андрей Парубий, Дональд Трамп, Михаил Сцельников, ХАМАС, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВС РФ, СВО, новости СВО, Курская область, ВСУ, Александр Сырский, Эксклюзив, Хроники

Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября

18:32 03.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять свой мирный план, СБУ обвинило подозреваемого в ликвидации Парубия Михаила Сцельников в госизмене, ВС РФ продолжают продвигаться на всех участках фронта.
Дональд Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением
Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС принять предложенный им план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа – об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth. Он также добавил, что в случае, если руководство движения откажется, то "будет уничтожено".
Также Трамп призвал "всех невиновных" покинуть сектор Газа, иначе их может ожидать "массовая гибель" и добавил, что его мирный план "сохраняет жизни всех оставшихся боевиков ХАМАС".
На принятие своего ультиматума президент США дал срок до 1:00 воскресенья по московскому времени.
Также Дональд Трамп потребовал от ХАМАС отпустить всех оставшихся у них заложников и выдать тела уже погибших, в противном случае обещая, что на движение "обрушится такой ад, какого ещё никто никогда не видел".
Ранее издание New York Post сообщало, что лидер ХАМАС Эз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план Трампа, объяснив это тем, что он предполагает ликвидацию движения без достижения каких-либо целей.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
06:06
Американская парадигма. В украинской команде Трампа грядут большие перестановки и смена стратегииХодят разговоры, что в скором времени должность в администрации Белого дома оставит Стивен Уиткофф, ответственный не только за урегулирование на Ближнем Востоке, но и за прямой диалог с Москвой. О чём это свидетельствует в контексте мирного процесса по Украине?
Убийцу Парубия обвинили в госизмене
Пресс-служба СБУ официально заявила, что ведомство собрало "безоговорочные доказательства" того, что Михаил Сцельников, которого подозревают в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия, сотрудничал с российскими спецслужбами.
Согласно версии следствия, Сцельников начал сотрудничать с Россией еще в 2024-м году. Утверждается, что он передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях ВСУ и передвижения поездов с военными грузами, а затем получил задание ликвидировать Парубия.
Отмечается, что следствие уже сообщило ему о новом подозрении -- в государственной измене.
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, комментируя данную новость, выразил сомнение в правдоподобности данной версии. По его словам, если бы все было действительно так, то данное уголовное дело не было бы засекречено.
Напомним, 30 августа депутат Верховной Рады Андрей Парубий был застрелен во Львове. Через два дня подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 52-летний житель Львова Михаил Сцельников.
Перед заседанием суда по избранию меры пресечения Сцельников в беседе с журналистами признался в содеянном и заявил, что убийство Парубия он совершил из личной мести украинским властям. Он также добавил, что застрелил именно Парубия по причине того, что до него было проще добраться, поскольку он жил во Львове. Чуть позже журналистам удалось выяснить, что сын стрелка, Михаил-Виктор Сцельников, погиб в 2023-м году в битве за Артемовск (Бахмут).
В среду, 1 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание "Герой Украины" посмертно.
Парубий - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
14 сентября, 07:45
"Мстили неистово, а не расчетливо": Выдрин о расстреле Парубия как символа "ничтожной камарильи"Убийство экс-спикера Рады Андрея Парубия во Львове стало актом мести за ничтожность и бездушие киевского режима, а не расчетливой ликвидацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и писатель Дмитрий Выдрин, лично знакомый с погибшим
Что происходит на фронте
Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Как сообщает "Нафтогаз", данная атака газовой отрасли Украины стала крупнейшей с самого начала полномасштабного конфликта. Украинская госкорпорация также сообщает, что в результате прилетов значительная часть объектов получила повреждения, а некоторые разрушения являются критическими.
На Харьковском направления подразделения группировки "Север" ВС РФ продвинулись в городской застройке Волчанска – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Кроме того, ресурс также сообщает о продвижении армии России в районе поселка Липцы – штурмовые отряды смогли зайти в садовое товарищество "Лира-1" и закрепиться на его северных окраинах.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в сторону населенных пунктом Дробышево и Ставки – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Также ресурс подтверждает ранее опубликованную на других ресурсах информацию об овладении подразделениями ВС РФ железнодорожной станцией "Ямполь" и дальнейшем продвижении российских войск в западном направлении вдоль железной дороги.
На Добропольском направлении обстановка на фронте для ВСУ продолжает ухудшаться – об этом сообщает украинский военный обозреватель Константин Машовец. Он также подчеркнул, что заявления главкома ВСУ Сырского о якобы окружении российских войск на этом участке фронта не соответствуют действительности.
В Запорожской области ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Малиновка и подошли к юго-восточным окраинами населенного пункта Полтавка – об этом сообщает картографический ресурс Divgen.
В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" ВС РФ предположительно взяли под контроль поселок Ивановка – об этом сообщает украинский военный телеграм-канал "Шо на фронте". Информацию о переходе части поселка под контроль российских войск подтверждает и российский картографический ресурс "Z-комитет".
Также "Z-комитет" сообщает о продвижении российских войск в городской застройке Красноармейска (Покровска) в ДНР и Купянска в Харьковской области.
В Сумской области значительно ухудшилась ситуация с водо- и электроснабжением – об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что в результате ударов ВС РФ обесточены Шосткинский и частично Конотопский районы.
В Курской области ВСУ атаковали торговый центр в слободе Белой – об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его информации, в результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина.
16:54
Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФВ пятницу, 3 октября, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСШАЛьвовАндрей ПарубийДональд ТрампМихаил СцельниковХАМАСВооруженные силы УкраиныВерховная РадаВС РФСВОновости СВОКурская областьВСУАлександр СырскийЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28"Герани" поражают цели во временно оккупированном Краматорске ДНР
19:26Украинское досье: "Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
19:21Шосткинский район Сумской области остался без света после ударов ВС РФ по критической инфраструктуре
19:17В Авдеевке появился проводной интернет
19:17ВС РФ наносят удары по объектам противника в Шостке Сумской области
19:05ВСУ отказались от использования полигонов в приграничной области
19:00Дремлющий медведь, а не бумажный тигр: о чём говорил Путин на Валдае
18:40Путин отметил значение учителя, Украина списывает потерю коньяка на СВО. Новости к 18.40
18:32Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября
18:30Европровал старой фюрерши. В Старом Свете существует много линий раскола и недовольных
18:11Авиаторы 11 гвардейской армии ВВС и ПВО отработали по ВСУ трёхтонными авиабомбами: видео
18:00Константиновское направление: ВС РФ выбивают ВСУ с позиций
17:58Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам
17:55Армия России контролирует Ивановку на Новопавловском направлении
17:41СБУ собрала "доказательства", что подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу РФ
17:36США остановили военную помощь ВСУ, но Трамп готов на опасные действия, на которые Путин уже обещал ответ
17:35Украинский доктор Комаровский призвал наказывать русофобов
17:34У Ермака напряженные отношения с Будановым*, утверждает украинский журналист
17:25Военный эксперт Виктор Кутырь: ВС РФ проводят сложную операцию по взятию Изюма, а Сумы оставят на потом
17:14Все цели поражены: в Харьковской области ВС РФ нанесли удары по газовой инфраструктуре
Лента новостейМолния