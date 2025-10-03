https://ukraina.ru/20251003/tramp-ugrozhaet-khamas-ubiytsu-parubiya-podozrevayut-v-gosizmene-glavnoe-na-vecher-3-oktyabrya-1069596281.html

Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября

Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября - 03.10.2025 Украина.ру

Трамп угрожает ХАМАС, убийцу Парубия подозревают в госизмене. Главное на вечер 3 октября

Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять свой мирный план, СБУ обвинило подозреваемого в ликвидации Парубия Михаила Сцельников в госизмене, ВС РФ продолжают продвигаться на всех участках фронта.

2025-10-03T18:32

2025-10-03T18:32

2025-10-03T18:32

россия

сша

львов

андрей парубий

дональд трамп

михаил сцельников

хамас

вооруженные силы украины

верховная рада

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069587661_224:292:1125:799_1920x0_80_0_0_6012238aae8fd263394a151f36ef6b72.jpg

Дональд Трамп пригрозил ХАМАС уничтожениемПрезидент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС принять предложенный им план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа – об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth. Он также добавил, что в случае, если руководство движения откажется, то "будет уничтожено".Также Трамп призвал "всех невиновных" покинуть сектор Газа, иначе их может ожидать "массовая гибель" и добавил, что его мирный план "сохраняет жизни всех оставшихся боевиков ХАМАС".На принятие своего ультиматума президент США дал срок до 1:00 воскресенья по московскому времени.Также Дональд Трамп потребовал от ХАМАС отпустить всех оставшихся у них заложников и выдать тела уже погибших, в противном случае обещая, что на движение "обрушится такой ад, какого ещё никто никогда не видел".Ранее издание New York Post сообщало, что лидер ХАМАС Эз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план Трампа, объяснив это тем, что он предполагает ликвидацию движения без достижения каких-либо целей.Убийцу Парубия обвинили в госизменеПресс-служба СБУ официально заявила, что ведомство собрало "безоговорочные доказательства" того, что Михаил Сцельников, которого подозревают в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия, сотрудничал с российскими спецслужбами.Согласно версии следствия, Сцельников начал сотрудничать с Россией еще в 2024-м году. Утверждается, что он передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях ВСУ и передвижения поездов с военными грузами, а затем получил задание ликвидировать Парубия.Отмечается, что следствие уже сообщило ему о новом подозрении -- в государственной измене.Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, комментируя данную новость, выразил сомнение в правдоподобности данной версии. По его словам, если бы все было действительно так, то данное уголовное дело не было бы засекречено.Напомним, 30 августа депутат Верховной Рады Андрей Парубий был застрелен во Львове. Через два дня подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 52-летний житель Львова Михаил Сцельников.Перед заседанием суда по избранию меры пресечения Сцельников в беседе с журналистами признался в содеянном и заявил, что убийство Парубия он совершил из личной мести украинским властям. Он также добавил, что застрелил именно Парубия по причине того, что до него было проще добраться, поскольку он жил во Львове. Чуть позже журналистам удалось выяснить, что сын стрелка, Михаил-Виктор Сцельников, погиб в 2023-м году в битве за Артемовск (Бахмут).В среду, 1 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание "Герой Украины" посмертно.Что происходит на фронтеМинобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Как сообщает "Нафтогаз", данная атака газовой отрасли Украины стала крупнейшей с самого начала полномасштабного конфликта. Украинская госкорпорация также сообщает, что в результате прилетов значительная часть объектов получила повреждения, а некоторые разрушения являются критическими.На Харьковском направления подразделения группировки "Север" ВС РФ продвинулись в городской застройке Волчанска – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Кроме того, ресурс также сообщает о продвижении армии России в районе поселка Липцы – штурмовые отряды смогли зайти в садовое товарищество "Лира-1" и закрепиться на его северных окраинах.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в сторону населенных пунктом Дробышево и Ставки – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Также ресурс подтверждает ранее опубликованную на других ресурсах информацию об овладении подразделениями ВС РФ железнодорожной станцией "Ямполь" и дальнейшем продвижении российских войск в западном направлении вдоль железной дороги.На Добропольском направлении обстановка на фронте для ВСУ продолжает ухудшаться – об этом сообщает украинский военный обозреватель Константин Машовец. Он также подчеркнул, что заявления главкома ВСУ Сырского о якобы окружении российских войск на этом участке фронта не соответствуют действительности.В Запорожской области ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Малиновка и подошли к юго-восточным окраинами населенного пункта Полтавка – об этом сообщает картографический ресурс Divgen.В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" ВС РФ предположительно взяли под контроль поселок Ивановка – об этом сообщает украинский военный телеграм-канал "Шо на фронте". Информацию о переходе части поселка под контроль российских войск подтверждает и российский картографический ресурс "Z-комитет".Также "Z-комитет" сообщает о продвижении российских войск в городской застройке Красноармейска (Покровска) в ДНР и Купянска в Харьковской области.В Сумской области значительно ухудшилась ситуация с водо- и электроснабжением – об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что в результате ударов ВС РФ обесточены Шосткинский и частично Конотопский районы.В Курской области ВСУ атаковали торговый центр в слободе Белой – об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его информации, в результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20251003/amerikanskaya-paradigma-v-ukrainskoy-komande-trampa-gryadut-bolshie-perestanovki-i-smena-strategii-1069522161.html

https://ukraina.ru/20250914/mstili-neistovo-a-ne-raschetlivo-vydrin-o-rasstrele-parubiya-kak-simvola-nichtozhnoy-kamarili-1068567127.html

https://ukraina.ru/20251003/ukraina-bolshe-ne-mozhet-sobirat-drony-na-kolenke-aleksey-ramm-o-tselyakh-raketnogo-udara-vs-rf-1069589682.html

россия

сша

львов

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

россия, сша, львов, андрей парубий, дональд трамп, михаил сцельников, хамас, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, сво, новости сво, курская область, всу, александр сырский, эксклюзив, хроники