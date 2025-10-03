https://ukraina.ru/20251003/otrabatyvali-navyki-nezametnosti-kak-prizyvniki-poteryalis-v-norvegii-na-granitse-s-rossiey--1069554704.html
Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией
Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией - 03.10.2025 Украина.ру
Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией
Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности. Об этом 3 октября сообщил телеканал TV2 со ссылкой на полицию
2025-10-03T09:43
2025-10-03T09:43
2025-10-03T09:55
новости
россия
норвегия
финнмарк
солдаты
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069555302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9878e56f464419f77f0b1f816f1a750.jpg
Отмечается, что навыки солдаты отрабатывали около двух недель. На данный момент правоохранители проводят поисковую операцию.Пропавших ищут с помощью дронов и собак. По словам представителя полиции, основными версиями произошедшего рассматривают то, что солдаты заблудились или несчастный случай.По информации ведомства, сначала пропавшими считались десять человек, но пятерых удалось найти. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, двоих обнаружили с вертолета.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 3 октября.
https://ukraina.ru/20251003/1069552833.html
россия
норвегия
финнмарк
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069555302_227:0:1187:720_1920x0_80_0_0_94d1773e1a3b53f0653d85ce27456871.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, норвегия, финнмарк, солдаты, главные новости
Новости, Россия, Норвегия, Финнмарк, солдаты, Главные новости
Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией
09:43 03.10.2025 (обновлено: 09:55 03.10.2025)
Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности. Об этом 3 октября сообщил телеканал TV2 со ссылкой на полицию