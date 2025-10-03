https://ukraina.ru/20251003/otrabatyvali-navyki-nezametnosti-kak-prizyvniki-poteryalis-v-norvegii-na-granitse-s-rossiey--1069554704.html

Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией

Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности. Об этом 3 октября сообщил телеканал TV2 со ссылкой на полицию

Отмечается, что навыки солдаты отрабатывали около двух недель. На данный момент правоохранители проводят поисковую операцию.Пропавших ищут с помощью дронов и собак. По словам представителя полиции, основными версиями произошедшего рассматривают то, что солдаты заблудились или несчастный случай.По информации ведомства, сначала пропавшими считались десять человек, но пятерых удалось найти. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, двоих обнаружили с вертолета.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 3 октября.

