Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/otrabatyvali-navyki-nezametnosti-kak-prizyvniki-poteryalis-v-norvegii-na-granitse-s-rossiey--1069554704.html
Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией
Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией - 03.10.2025 Украина.ру
Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией
Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности. Об этом 3 октября сообщил телеканал TV2 со ссылкой на полицию
2025-10-03T09:43
2025-10-03T09:55
новости
россия
норвегия
финнмарк
солдаты
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069555302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9878e56f464419f77f0b1f816f1a750.jpg
Отмечается, что навыки солдаты отрабатывали около двух недель. На данный момент правоохранители проводят поисковую операцию.Пропавших ищут с помощью дронов и собак. По словам представителя полиции, основными версиями произошедшего рассматривают то, что солдаты заблудились или несчастный случай.По информации ведомства, сначала пропавшими считались десять человек, но пятерых удалось найти. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, двоих обнаружили с вертолета.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 3 октября.
https://ukraina.ru/20251003/1069552833.html
россия
норвегия
финнмарк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069555302_227:0:1187:720_1920x0_80_0_0_94d1773e1a3b53f0653d85ce27456871.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, норвегия, финнмарк, солдаты, главные новости
Новости, Россия, Норвегия, Финнмарк, солдаты, Главные новости

Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией

09:43 03.10.2025 (обновлено: 09:55 03.10.2025)
 
© Фото : wallpapershome.ru
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : wallpapershome.ru
Читать в
ДзенTelegram
Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности. Об этом 3 октября сообщил телеканал TV2 со ссылкой на полицию
Отмечается, что навыки солдаты отрабатывали около двух недель. На данный момент правоохранители проводят поисковую операцию.
Пропавших ищут с помощью дронов и собак. По словам представителя полиции, основными версиями произошедшего рассматривают то, что солдаты заблудились или несчастный случай.
По информации ведомства, сначала пропавшими считались десять человек, но пятерых удалось найти. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, двоих обнаружили с вертолета.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
09:00
"Шатдаун" в США может помешать поставкам оружия Киеву — The Telegraph "Шатдаун" в США может привести к существенным задержкам в поставках оружия на Украину, сообщает The Telegraph, передает 3 октября телеграм-канал Украина.ру
О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 3 октября.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияНорвегияФиннмарксолдатыГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Додик попросил помощи у Путина. Главные новости на 10:30 3 октября
10:09ВС РФ ночь нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по объектам на Украине
10:07После комбинированного удара: ограничения электроснабжения коснулись нескольких областей Украины
10:00Возня вокруг активов РФ, провалы ВСУ, что с "Томагавками". Главное на Украине на утро 3 октября
09:59Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море
09:56СМИ посчитали, сколько страны G7 уже выделили Киеву за счет российских активов
09:50Курское направление: зафиксировано продвижение ВС РФ
09:46Трамп поручил ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной для ударов вглубь России
09:43Отрабатывали навыки незаметности: как призывники потерялись в Норвегии на границе с Россией
09:22Российские войска закрепись в селе Полтавка в Запорожской области
09:16На предприятии "Азот" в Пермском крае после атаки БПЛА была кратковременная остановка
09:05Как ответить на провокации, не доводя до Третьей мировой, и что развалит украинский фронт — Евсеев
09:00"Шатдаун" в США может помешать поставкам оружия Киеву — The Telegraph
08:35Обстановка на Харьковском направлении
08:10Главное за ночь 3 октября
08:00Как Горбачёв позволил аннексировать ГДР и ничего за это не получил
07:47ПВО расправилась с вражескими беспилотниками над Россией и Черным морем
07:39Как БРИКС будет строить полицентричный мир: о новых правилах игры и итогах "Валдая"-2025
07:19Книжные дезинсекторы в Киеве и мовные гестаповцы в Ивано-Франковске. Как на Украине внедряют нацизм
07:17Российские ракеты поразили цели в Харьковской области
Лента новостейМолния