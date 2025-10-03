Над Европой снова замечены неизвестные БПЛА
В Бельгии над военной базой бельгийской армии в городе Эльзенборн были зафиксированы 15 беспилотников неизвестного происхождения. Об этом сообщает местное издание VRT со ссылкой на министерство обороны страны
Как отмечает издание, неизвестные БПЛА были обнаружены бельгийскими военными случайно, в ходе испытаний оборудования для наблюдения. По факту данного инцидента министерство обороны Бельгии начало расследование.
VRT также сообщает, что беспилотники были зафиксированы в районе 13:45 по местному времени (12:45 по московскому) и добавляет, что военная база, над которой обнаружили БПЛА, расположена в нескольких километрах от границы с Германией.
Ранее издание Reuters сообщало, что минувшей ночью из-за обнаруженных беспилотников неизвестного происхождения был закрыт аэропорт Мюнхена.
Вчера, 16:45Стена раскола. Как дроны не сплотили, а рассорили старую и молодую ЕвропыЕсли не ошибается словацкий портал Pravda, ссылающийся на издание Politico, то уже в эту пятницу, 3 октября 2025 года, семь европейских государств, а также представители Украины и Еврокомиссии опять обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы ЕС.
