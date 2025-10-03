https://ukraina.ru/20251003/nad-evropoy-snova-zamecheny-neizvestnye-bpla-1069578668.html

Над Европой снова замечены неизвестные БПЛА

В Бельгии над военной базой бельгийской армии в городе Эльзенборн были зафиксированы 15 беспилотников неизвестного происхождения. Об этом сообщает местное издание VRT со ссылкой на министерство обороны страны

Как отмечает издание, неизвестные БПЛА были обнаружены бельгийскими военными случайно, в ходе испытаний оборудования для наблюдения. По факту данного инцидента министерство обороны Бельгии начало расследование.VRT также сообщает, что беспилотники были зафиксированы в районе 13:45 по местному времени (12:45 по московскому) и добавляет, что военная база, над которой обнаружили БПЛА, расположена в нескольких километрах от границы с Германией.Ранее издание Reuters сообщало, что минувшей ночью из-за обнаруженных беспилотников неизвестного происхождения был закрыт аэропорт Мюнхена. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

