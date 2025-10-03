https://ukraina.ru/20251003/na-krutizne-aktr-porokhovschikov-i-evreyskie-pogromy-1069562821.html

"На крутизне": актёр Пороховщиков и еврейские погромы

2 октября 1986 года на телевидении состоялась премьера на сегодня уже практически забытого трёхсерийного фильма (слова "сериал" тогда ещё не знали) "На крутизне". Интерес он представляет прежде всего тем, что описывает события, происходившие на сразу после Гражданской войны на территории будущих Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областей

В 1970 году в Киеве был опубликован роман писателя Константина Яковлевича Басенко "На крутизне", в котором рассказывалось о том, как в начале 20-х годов украинские чекисты ловили банду атамана Волынца.Писатель служил во время Великой Отечественной войны на Черноморском флоте на тральщиках и катерах на должности командира отделения радистов. В армию его призвали весной 1941 года сразу на флот, так что он не попал ни в киевскую мясорубку, не оборонял Одессу, не защищал Севастополь, однако и ему довелось попадать в переделки.В 1942 году при переходе из Туапсе в Геленджик с грузом торпед тральщик, на котором служил Басенко, атаковали сразу 7 пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Осколком повредило рацию, но радисты, не дожидаясь окончания налёта, её быстро восстановили, и продолжили передачу. В другой раз 16 июня 1943 года при переходе из Поти в Геленджик с грузом бомб в районе Туапсе по тральщику огонь из пулемётов и орудий открыли немецкие торпедные катера. Благодаря своевременно переданному Басенко сообщению на выручку вовремя пришли катера сопровождения. Они помешали немцам провести торпедную атаку. Уже находясь в составе экипажа "малого охотника" МО-547, Басенко непосредственно участвовал в конвоировании 5 транспортов и 12 советских и союзных транспортов. 15 марта 1945 года при конвоировании большой десантной баржи из Севастополя в Одессу в районе Киркенитского залива участвовал в уничтожении двух сорвавшихся с якорей мин. Орденами Басенко не наградили, но он был награждён медалями Нахимова, "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".После войны в 1950 году Константин Яковлевич закончил в Одессе университет и стал работать в Киеве в Гослитиздате УССР. Затем с 1952 года работал в газетах "Правда Украины" и "Рабочей газете", в журнале "Радуга". Скончался он через три года после публикации его романа о чекистах. При его жизни произведения не экранизировали. Только в 1982 году на Одесской киностудии сняли художественный фильм по его роману о Черноморской морской пехоте с автобиографическими элементами "Женские радости и печали".Заказ от Госкомитета по телевидению и радиовещанию СССР на экранизацию романа Басенко "На крутизне" в конце 1984 года получило творческое объединение "Луч" по производству телевизионных лент при Киевской киностудии им. Александра Довженко.К написанию сценария приступил не кто-нибудь, а главный редактор студии Владимир Сосюра, правда, не знаменитый советский украинский поэт, переводчик и бывший петлюровец, а его сын Владимир Владимирович. За свою карьеру он был редактором множества фильмов, в том числе таких знаковых, как "Ключи от неба" (1964), "Назад дороги нет" (1970), "Рождённая революцией" (1977), "Овод" (1980), "Легенда о княгине Ольге" (1983) и других. Участвовал он и в написании сценариев к фильмам, например, "Старая крепость" (1974, "Город у моря").Его соавтором стал малоизвестный в то время сценарист "Киевнаучфильма" Юрий Иванович Аликов. До 80-х он писал в основном сценарии научно-популярных и документальных фильмов. Но в 1979 году в Киеве издали на украинском языке написанную им в соавторстве на русском языке научно-фантастическую повесть "Гонцы Нептуна". Как раз накануне её успешно на "Киевнаучфильме" экранизировали – так появился довольно популярный в советское время 4-серийный телефильм "Люди и дельфины". Талантливого сценариста заметили и подключили к новой работе под руководством опытного наставника. Но, конечно, самой известной работой является написанный буквально через два года сценарий Аликова к мультфильму "Остров сокровищ" известного режиссёра-мультипликатора Давида Черкасского.Снимать экранизацию распределили режиссёру Николаю Игнатьевичу Литусу. Культовым фильмом, в создании которого он участвовал, была комедия "Королева бензоколонки" (1962). Актёрский ансамбль для экранизации Литусу удалось собрать выдающийся. На роль главного чекиста Порфирия Ивановича Шнайдрука пригласили Игоря Вадимовича Ледогорова, которого до сих пор хорошо помнят по фильмам "Отроки во вселенной" (1974), "Через тернии к звёздам" (1980) и многим другим. Литусу его порекомендовали из Москвы, так как Ледогоров замечательно сыграл накануне в сериале "Люди и дельфины".Ещё одного чекиста, но молодого, сыплющего цитатами на латыни бывшего студента философского факультета Максюту изобразил Андрей Петрович Градов. Это была кинозвезда того периода после фильмов "Место встречи изменить нельзя" (1979), там он сыграл сотрудник МУРа Колю Тараскина, "Берегите женщин" (1981) – здесь ему досталась самая известная его главная роль студента журфака Жени Масловского.Кулака и ярого, но тайного врага советской власти изобразил Пётр Петрович Глебов – звезда фильма "Тихий Дон" (1958). Конечно, в его актёрской биографии есть множество других ярких ролей, например, отец главного героя в культовом фильме 80-х "Мужики!" (1981), но образ неприкаянного казака Григория Мелехова заслоняет все их. Роль украинского кулака Саввы Анисимовича Терещенко он сыграл также сочно и правдиво, как это делал всегда.Не менее правдоподобным выглядит образ сочувствующего красным украинского крестьянина Леся Григоровича, которого сыграл киевский актёр Николай Григорьевич Гринько – главный "папа Карло" Советского Союза.Тётку Надю сыграла жена Владимира Сосюры – Людмила Андреевна (в девичестве Костырко). Её самая известная роль – невеста Максима Перепелицы в одноименном фильме.Актёр киевского Театра русской драмы им. Леси украинки Георгий Дрозд был известен зрителям по фильмам "Ринг" (1973), "20-е декабря" (1981), "Колье Шарлотты" (1984) и многим другим. В экранизации "На крутизне" он сыграл агента петлюровцев Василия Думченко.Михаил Васильевич Голубович в фильме сыграл главного помощника атамана Волынца, его правую руку пана Мединского. Он сыграл запоминающиеся роли в целом ряде советских фильмов 70-х и 80-х годов: " Пропавшая грамота" (1972) (там у него сразу шесть персонажей), "Как закалялась сталь" (1973), "Кортик" (1973), "Дума о Ковпаке " (1973-1976) и многих других.Но самую яркую, пожалуй, роль – главаря бандитов атамана Волынца – сыграл один из известнейших актёров того времени Александр Шалвович Пороховщиков (по отцу Барабадзе). В фильме у бандитов Волынца и у него самого режиссёр зачем-то совершенно убрал украинский колорит, тем самым, по мнению автора, сильно обеднив историю. Поэтому Волынец в изображении Пороховщикова больше похож на эдакого рафинированного аристократа-садиста, которому не чужды человеческие чувства – через весь фильм красной нитью проходит его любовь к дочери кулака Терещенко, в исполнении Петра Глебова – Зинаиде. Любопытно, что в фильме её играет дочь Петра Глебова в реальной жизни – Елена. Её, пожалуй, самые известные на сегодня роли: женщина-сержант морской пехоты из фильма "Ответный ход" (1981) и поморянка Еленка из 1-й серии сериала "Россия молодая" (1981-82). Кстати, при СССР после "На крутизне" её не снимали – это единственный фильм, где она снялась вместе с отцом.Волынец Пороховщикова немного "плосковат", что, скорее вызвано не игрой актёра, а идеологическими установками создателей фильма, которым нельзя было показать, почему атаман Волынец был на Советскую власть такой озлобленный.Родился Ананий Волынец 1 октября 1894 года в многодетной крестьянской семье в селе Карбовка нынешнего Гайсинского района Винницкой области. Кроме него у его отца Гаврилы, крестьянина-середняка, было еще 4 сына и 3 дочери. Из сыновей только один умер до революции, остальных за бандитизм расстрела Советская власть. Ананий до революции учился в школе, работал, в 1913 году поступил в Верхнеднепровское среднее сельскохозяйственное училище, был там редактором подпольного школьного журнала "Наша жизнь". Сочувствовал украинским эсерам.После Февральской революции власть в Гайсине фактически захватили эсеры – Волынец становится заместителям уездного головы. Современные украинские исследователи утверждают, что Волынец всячески останавливал попытки устраивать еврейские погромы. Они утверждают, что, когда в октябре 1917 года взбунтовались находившиеся на излечении солдаты-венерики, именно Волынец остановил еврейский погром. Потом, правда, именно Волынец устраивал погромы в Гайсине.В октября 1918 года Волынец сформировал из местных жителей отряд в 250 сабель при 4 пулемётах и сходу захватил Гайсин. Петлюра телеграммой назначил его главой местных повстанцев. 25 января 1919 года из отряда Волынца был сформован 61-й Гайсинский полк, ему самому присвоили звание подполковника.Первое боевое крещение полк получил, подавляя большевистское выступления в районе Литина, Летичева, Меджибожа, потом отступил к Ровно в распоряжение атамана Оскилка. Сражался с красными украинскими дивизиями на западной Украине. 11 мая полк Волынца в ожесточённом бою захватил Гайсин.В 1922 году в Харбине эмигрировавший туда в 1921 году писатель и священник Сергей Иванович Гусев-Оренбургский опубликовал так называемую "Багровую книгу" – летопись творившихся на Украине всеми воюющими сторонами погромов. Вот там и описывается, что на следующий день, 12 мая 1919 года петлюровцы Волынца устроили в Гайсине резню – убивали и большевиков, и евреев. В один день были убиты 390 человек, в том числе семья Вайнштейн, которая год тому назад скрывала Волынца от гетманской Державной варты и тем самым спасла его от неизбежной смерти. В Брацлаве боевики Волынца вырезали 239 человек. Конечно же, украинская псевдоисторическая тусовка об этом рассказывать не будет.Весной 1920 года, когда петлюровцы помогали полякам захватывать Украину, 350 пеших и 150 конных "казаков" Волынца содействовали им в боях под Брацлавом (28 апреля 1920 года), Тульчином и Вапняркой (2 мая), Гайсином (15 мая 1920 года).Украинскими историками утверждается, что после разгрома петлюровцев конницей Будённого, Волынец эмигрировал в Польшу, и потом жил в Ровенской области, занимаясь общественной деятельностью. Но существуют данные, что в 1920-21 годах он, находясь в тылу у Красной Армии, занимался грабежами и убийствами, и только когда чекисты совсем прижали его банду, ушёл на запад за Збруч вместе с беременной женой Ольгой.В 1933 году в Ровно Волынец познакомился с будущим создателем Тарасом Дмитриевичем "Бульбой" Боровцом. Тот считал Волынца во многом, особенно в военном деле, своим учителем.2 октября 1939 года после освободительного похода Красной армии на Западную Украину Волынца арестовали чекисты, однако вскоре за отсутствием улик – освободили… 20 января 1940 он был арестован вторично и после суда, состоявшегося, 14 мая 1941 года в Виннице, расстрелян.Фильм снимали 33 года спустя во Львове (в кадрах мелькают Львовский оперный театр, рыночная площадь), в Олесском замке, во дворце Потоцких, в Золочеве и в Золочевском замке. Особо кино не прогремело, но является довольно крепким произведением, хорошо отражающим и описываемую эпоху, и эпоху украинского кино середины 80-х.

