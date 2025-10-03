Минсельхоз ЛНР отчитался за сбор урожая - 03.10.2025 Украина.ру
Минсельхоз ЛНР отчитался за сбор урожая
Минсельхоз ЛНР отчитался за сбор урожая
Более 1,6 тысячи тонн овощей собрано в Луганской Народной Республике. Об этом 3 октября сообщает Минсельхоз ЛНР
Ход уборочной кампании в Луганской Народной Республике проходит активно. Продолжается сбор урожая овощных и бахчевых культур. В министерстве республики отметили, что аграрии демонстрируют уверенный рост по ключевым показателям в сравнении с прошлым годом. Овощные культуры: · Убрано площадей: 100,1 га (54% от плана). · Валовой сбор: 1 660 тонн. Это на 788,6 тонны больше, чем на эту же дату в 2024 году.· Урожайность: 165,6 ц/га. Показатель вырос на 60,1 ц/га по сравнению с уровнем прошлого года. В 2025 году были увеличены площади под: томаты — на 27%, столовую свеклу — на 1,8%, баклажаны — на 20%, кабачки — на 73%.Уборка арбузов, дынь и тыкв также в разгаре. Убрано 37,75 га (33,8% от плана). Валовой сбор составил 379,8 тонн (+14,1 тонны к 2024 году) при урожайности 100,6 ц/га (+37,0 ц/га к 2024 году). "Для дальнейшего устойчивого развития отрасли овощеводства в 2025 году для аграриев ЛНР предусмотрены меры государственной поддержки", - отметили в министерстве. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возня вокруг активов РФ, провалы ВСУ, что с "Томагавками". Главное на Украине на утро 3 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, луганская народная республика, россия, украина, украина.ру, сельское хозяйство, сельхозпродукция, восстановление донбасса, донбасс, новости донбасса, аграрии, агросектор, апк, новые регионы, лнр, новости лнр, министерство сельского хозяйства рф
Новости, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Украина.ру, Сельское хозяйство, сельхозпродукция, восстановление Донбасса, Донбасс, Новости Донбасса, аграрии, агросектор, АПК, Новые регионы, ЛНР, новости ЛНР, Министерство сельского хозяйства РФ

Минсельхоз ЛНР отчитался за сбор урожая

12:37 03.10.2025 (обновлено: 13:18 03.10.2025)
 
Более 1,6 тысячи тонн овощей собрано в Луганской Народной Республике. Об этом 3 октября сообщает Минсельхоз ЛНР
Ход уборочной кампании в Луганской Народной Республике проходит активно. Продолжается сбор урожая овощных и бахчевых культур.
В министерстве республики отметили, что аграрии демонстрируют уверенный рост по ключевым показателям в сравнении с прошлым годом.
Овощные культуры:
· Убрано площадей: 100,1 га (54% от плана).
· Валовой сбор: 1 660 тонн. Это на 788,6 тонны больше, чем на эту же дату в 2024 году.
· Урожайность: 165,6 ц/га. Показатель вырос на 60,1 ц/га по сравнению с уровнем прошлого года.
"Значительный прирост продукции обеспечен, в том числе, за счет расширения посевных площадей", - рассказали в Минсельхозе ЛНР.
В 2025 году были увеличены площади под: томаты — на 27%, столовую свеклу — на 1,8%, баклажаны — на 20%, кабачки — на 73%.
Уборка арбузов, дынь и тыкв также в разгаре. Убрано 37,75 га (33,8% от плана). Валовой сбор составил 379,8 тонн (+14,1 тонны к 2024 году) при урожайности 100,6 ц/га (+37,0 ц/га к 2024 году).
"Для дальнейшего устойчивого развития отрасли овощеводства в 2025 году для аграриев ЛНР предусмотрены меры государственной поддержки", - отметили в министерстве.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возня вокруг активов РФ, провалы ВСУ, что с "Томагавками". Главное на Украине на утро 3 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
