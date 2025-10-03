https://ukraina.ru/20251003/minselkhoz-lnr-otchitalsya-za-sbor-urozhaya-1069568185.html

Более 1,6 тысячи тонн овощей собрано в Луганской Народной Республике. Об этом 3 октября сообщает Минсельхоз ЛНР

Ход уборочной кампании в Луганской Народной Республике проходит активно. Продолжается сбор урожая овощных и бахчевых культур. В министерстве республики отметили, что аграрии демонстрируют уверенный рост по ключевым показателям в сравнении с прошлым годом. Овощные культуры: · Убрано площадей: 100,1 га (54% от плана). · Валовой сбор: 1 660 тонн. Это на 788,6 тонны больше, чем на эту же дату в 2024 году.· Урожайность: 165,6 ц/га. Показатель вырос на 60,1 ц/га по сравнению с уровнем прошлого года. В 2025 году были увеличены площади под: томаты — на 27%, столовую свеклу — на 1,8%, баклажаны — на 20%, кабачки — на 73%.Уборка арбузов, дынь и тыкв также в разгаре. Убрано 37,75 га (33,8% от плана). Валовой сбор составил 379,8 тонн (+14,1 тонны к 2024 году) при урожайности 100,6 ц/га (+37,0 ц/га к 2024 году). "Для дальнейшего устойчивого развития отрасли овощеводства в 2025 году для аграриев ЛНР предусмотрены меры государственной поддержки", - отметили в министерстве. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возня вокруг активов РФ, провалы ВСУ, что с "Томагавками". Главное на Украине на утро 3 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

