Волшебный порошок и заклинание "Мутабор". В Копенгагене обсуждают как сделать из Украины "дикобраза"

В столице Дании, которая является одним из наиболее яростных союзников Киева, 2 октября проходит очередной саммит Европейского политического сообщества. Зеленский не упустил возможность посетить и это мероприятие.

Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный с пафосом утверждает, что в течение трех дней всё внимание мира будет приковано именно к этому саммиту.Накануне, 1 октября там же прошла неформальная встреча лидеров стран ЕС. Центральной темой обсуждения снова стала борьба с Россией. Основным итогом встречи стала договорённость продолжать обсуждать и далее.В Данию накануне также прибыли военнослужащие ВСУ, специализирующиеся на противовоздушной обороне и борьбе с дронами, в рамках операции под названием "Крылья обороны". После появления неизвестных беспилотников в небе над Копенгагеном и раздутой паники, они должны обучать личный состав Вооруженных сил Дании.Как сообщает издание "Украинская правда", на саммите обсуждаются три темы: "финансирование Украины со стороны ЕС в ближайшие годы, расширение ЕС и 19-й пакет санкций ЕС против России".Однако, как сообщает американское издание Politico, в Копенгагене лидерам стран ЕС пока не удалось договориться до чего-то конкретного. "Президенты и премьер-министры использовали эту платформу, чтобы настаивать на том, что с российской агрессией нужно что-то делать, но на самом деле не пришли к консенсусу о том, что именно должно быть", - сообщает издание.Основные разногласия проходят между отдельными государствами ЕС и институтами Евросоюза. Politico также подчеркивает, что саммит демонстрирует, что бесконечные разговоры о кризисе подменяют реальные действия. В итоге, "большинство ключевых вопросов остались без ответов"."Бесконечные разговоры" и самопиар без конкретики – это именно та стихия, где Зеленский чувствует себя как рыба в воде. Тем более что это приносит миллиарды. Из Копенгагена он уедет не с пустыми руками – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ему выделить 4 миллиарда евро, из которых 2 миллиарда должны пойти на дроны. Однако относительно ожидаемого кредита в 140 миллиардов (в счет замороженных российских активов) в Копенгагене не договорились – ряд стран ЕС выступили против, так как это подорвёт доверие к европейской валюте и западным банкам.Как утверждает украинский политолог Михаил Чаплыга, при обсуждении возможностей конфискации российских активов президент Франции Эммануэль Макрон внезапно вспомнил, что его долги выкупала РФ и при их ответной конфискации рухнет Франция.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита в Копенгагене заявил, что Евросоюз хочет начать войну. "Ситуация серьёзная. На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну", - говорит Орбан.Telegram-каналы Офиса президента в качестве "перемоги" подают тот факт, что на саммите в Копенгагене возле каждого лидера находился конструктор датского производителя Lego в виде подсолнуха. Его называют "национальным цветком Украины", из чего делают вывод, что – это важный символ демонстрации солидарности с Украиной и Зеленским.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что саммит в Копенгагене и разногласия между ЕС и отдельными его государствами показывает, что политически развитые и суверенные страны еще держатся за возможность принимать все решения наднационального объединения только принципом консенсуса. Однако Украина, по его словам, в этой ситуации действует лишь по принципу "дайте гроши", что оставляет всё меньше прав на национальные интересы, подменяя их долговыми обязательствами.Украинский корреспондент телеканала Freedom Виталий Сизов рассказывает, что в Копенгагене обсуждали, как бы сделать из Украины дикобраза. "Говорили о том, что превращение Украины в стального дикобраза, неудобоваримого для любых захватчиков, также важно для безопасности Украины, как и для безопасности Европы. Напомню, что образом стального дикобраза пользуется Урсула фон дер Ляйен: чтобы объяснить, что Украину надо максимально вооружить", — передаёт украинский корреспондент.В старой сказке Вильгельма Гауфа "Халиф-аист" для подобных превращений нужно было понюхать волшебный порошок и произнести заклинание "Мутабор". Каких-либо новых рецептов в Копенгагене на этот счёт пока не придумали. В случае неудачи с дикобразом у руководства ЕС может возникнуть ещё много идей и ассоциаций с животным миром.Подробнее о том, что происходит на саммите в столице Дании - в статье Владимира Скачко "Датские саммиты бессилия. Состоятся ли похороны евродемократии в Копенгагене при приеме Украины в ЕС"

