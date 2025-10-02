Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды - 02.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251002/v-odesse-obyavlen-traur-po-pogibshim-iz-za-podtopleniya-1069489445.html
Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды - 02.10.2025 Украина.ру
Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
Число погибших в результате подтопления в Одессе увеличилось до 10, среди них ребёнок. Об этом вице-премьер Украины Алексей Кулеба 1 октября сообщил в своём телеграм-канале
"Одесса. Город переживает тяжёлые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребёнок. Завтра в городе объявлен день траура", — написал Кулеба.По словам киевского чиновника, вода повредила в городе около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он также заявил о создании при Одесской областной военной администрации временной комиссии для проверки причин и обстоятельств случившегося. Ей поручено выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.Ранее госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Одессе из-за непогоды погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.30 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По его словам, в городе были предприняты оперативные меры: остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы, введён в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, одесса, украина, дмитрий кулеба, геннадий труханов, стихийное бедствие, наводнение, украина.ру
Новости, Одесса, Украина, Дмитрий Кулеба, Геннадий Труханов, стихийное бедствие, наводнение, Украина.ру

Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды

02:08 02.10.2025 (обновлено: 02:17 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Число погибших в результате подтопления в Одессе увеличилось до 10, среди них ребёнок. Об этом вице-премьер Украины Алексей Кулеба 1 октября сообщил в своём телеграм-канале
"Одесса. Город переживает тяжёлые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребёнок. Завтра в городе объявлен день траура", — написал Кулеба.
По словам киевского чиновника, вода повредила в городе около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он также заявил о создании при Одесской областной военной администрации временной комиссии для проверки причин и обстоятельств случившегося. Ей поручено выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.
Ранее госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Одессе из-за непогоды погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.
30 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По его словам, в городе были предприняты оперативные меры: остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы, введён в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.
В Одессе под землю провалились легковушка и маршрутка, также потоками воды унесло людей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 01:16
Последствия ливня в Одессе: маршрутка провалилась под землю, потоками унесло девушкуВ Одессе после сильного ливня под землю провалились легковушка и маршрутка, также потоками воды унесло людей. Об этом со ссылкой на местные источники в ночь на 1 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
