https://ukraina.ru/20251002/v-odesse-obyavlen-traur-po-pogibshim-iz-za-podtopleniya-1069489445.html
Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды - 02.10.2025 Украина.ру
Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
Число погибших в результате подтопления в Одессе увеличилось до 10, среди них ребёнок. Об этом вице-премьер Украины Алексей Кулеба 1 октября сообщил в своём телеграм-канале
2025-10-02T02:08
2025-10-02T02:08
2025-10-02T02:17
новости
одесса
украина
дмитрий кулеба
геннадий труханов
стихийное бедствие
наводнение
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/71/1021307115_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_5790a61978445ca774d5a2dfdb649ceb.jpg
"Одесса. Город переживает тяжёлые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребёнок. Завтра в городе объявлен день траура", — написал Кулеба.По словам киевского чиновника, вода повредила в городе около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он также заявил о создании при Одесской областной военной администрации временной комиссии для проверки причин и обстоятельств случившегося. Ей поручено выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.Ранее госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Одессе из-за непогоды погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.30 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По его словам, в городе были предприняты оперативные меры: остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы, введён в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251001/1069427146.html
одесса
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/71/1021307115_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5f5c9a7cc2aef4a40b8325ea6d11093c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, украина, дмитрий кулеба, геннадий труханов, стихийное бедствие, наводнение, украина.ру
Новости, Одесса, Украина, Дмитрий Кулеба, Геннадий Труханов, стихийное бедствие, наводнение, Украина.ру
Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
02:08 02.10.2025 (обновлено: 02:17 02.10.2025)
Число погибших в результате подтопления в Одессе увеличилось до 10, среди них ребёнок. Об этом вице-премьер Украины Алексей Кулеба 1 октября сообщил в своём телеграм-канале
"Одесса. Город переживает тяжёлые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребёнок. Завтра в городе объявлен день траура", — написал Кулеба.
По словам киевского чиновника, вода повредила в городе около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он также заявил о создании при Одесской областной военной администрации временной комиссии для проверки причин и обстоятельств случившегося. Ей поручено выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.
Ранее госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Одессе из-за непогоды погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.
30 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По его словам, в городе были предприняты оперативные меры: остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы, введён в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.