Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды

Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды

Число погибших в результате подтопления в Одессе увеличилось до 10, среди них ребёнок. Об этом вице-премьер Украины Алексей Кулеба 1 октября сообщил в своём телеграм-канале

"Одесса. Город переживает тяжёлые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребёнок. Завтра в городе объявлен день траура", — написал Кулеба.По словам киевского чиновника, вода повредила в городе около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. Он также заявил о создании при Одесской областной военной администрации временной комиссии для проверки причин и обстоятельств случившегося. Ей поручено выяснить, почему система предупреждения не сработала должным образом.Ранее госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Одессе из-за непогоды погибли девять человек, в том числе ребенок. По данным ведомства, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.30 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По его словам, в городе были предприняты оперативные меры: остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы, введён в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

