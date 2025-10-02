https://ukraina.ru/20251002/na-chto-zapad-provotsiruet-rossiyu-vasserman-o-tom-chem-zakonchitsya-igra-v-trusa--1069512731.html

На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса"

На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса" - 02.10.2025 Украина.ру

На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса"

Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и Украина.ру, 02.10.2025

2025-10-02T15:44

2025-10-02T15:44

2025-10-02T16:41

видео

украина

сша

запад

йенс столтенберг

анатолий вассерман

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069512557_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca82748f84865b8860d2515922887371.jpg

Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и заявлениях от западных политиков, о поставках Украине ракет "Томагавк" и милитаризации США, а также о политической зачистке в Молдавии: 00:27 – Угрозы и заявления Запада; 03:03 – Столтенберг и траты Европы;04:12 – Готовность европейцев к лишениям; 05:52 – Что может стать casus belli? 07:54 – Готовность США к войне; 15:32 – "Томагавки" для Украины; 19:19 – Политическая зачистка в Молдавии. ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliyО выборах в Молдавии, а также действиях ЕС в отношении замороженных российских активов в материале — Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов.

https://ukraina.ru/20251002/1069508218.html

украина

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, сша, запад, йенс столтенберг, анатолий вассерман, украина.ру