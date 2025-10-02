https://ukraina.ru/20251002/na-chto-zapad-provotsiruet-rossiyu-vasserman-o-tom-chem-zakonchitsya-igra-v-trusa--1069512731.html
На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса"
На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса" - 02.10.2025 Украина.ру
На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса"
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и Украина.ру, 02.10.2025
2025-10-02T15:44
2025-10-02T15:44
2025-10-02T16:41
видео
украина
сша
запад
йенс столтенберг
анатолий вассерман
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069512557_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca82748f84865b8860d2515922887371.jpg
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и заявлениях от западных политиков, о поставках Украине ракет "Томагавк" и милитаризации США, а также о политической зачистке в Молдавии: 00:27 – Угрозы и заявления Запада; 03:03 – Столтенберг и траты Европы;04:12 – Готовность европейцев к лишениям; 05:52 – Что может стать casus belli? 07:54 – Готовность США к войне; 15:32 – "Томагавки" для Украины; 19:19 – Политическая зачистка в Молдавии. ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliyО выборах в Молдавии, а также действиях ЕС в отношении замороженных российских активов в материале — Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов.
https://ukraina.ru/20251002/1069508218.html
украина
сша
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069512557_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_48bef4262319b5dee7bd76706b021f77.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, сша, запад, йенс столтенберг, анатолий вассерман, украина.ру
Видео, Украина, США, Запад, Йенс Столтенберг, Анатолий Вассерман, Украина.ру
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и заявлениях от западных политиков, о поставках Украине ракет "Томагавк" и милитаризации США, а также о политической зачистке в Молдавии:
00:27 – Угрозы и заявления Запада;
03:03 – Столтенберг и траты Европы;
04:12 – Готовность европейцев к лишениям;
05:52 – Что может стать casus belli?
07:54 – Готовность США к войне;
15:32 – "Томагавки" для Украины;
19:19 – Политическая зачистка в Молдавии.
ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
О выборах в Молдавии, а также действиях ЕС в отношении замороженных российских активов в материале — Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов.