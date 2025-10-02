На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса" - 02.10.2025 Украина.ру
На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса"
На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса"
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и Украина.ру, 02.10.2025
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и заявлениях от западных политиков, о поставках Украине ракет "Томагавк" и милитаризации США, а также о политической зачистке в Молдавии: 00:27 – Угрозы и заявления Запада; 03:03 – Столтенберг и траты Европы;04:12 – Готовность европейцев к лишениям; 05:52 – Что может стать casus belli? 07:54 – Готовность США к войне; 15:32 – "Томагавки" для Украины; 19:19 – Политическая зачистка в Молдавии. ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliyО выборах в Молдавии, а также действиях ЕС в отношении замороженных российских активов в материале — Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов.
На что Запад провоцирует Россию: Вассерман о том, чем закончится "игра в труса"

15:44 02.10.2025 (обновлено: 16:41 02.10.2025)
 
Публицист, депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру рассказал о готовности Запада к войне, об угрозах и заявлениях от западных политиков, о поставках Украине ракет "Томагавк" и милитаризации США, а также о политической зачистке в Молдавии:
00:27 – Угрозы и заявления Запада;
03:03 – Столтенберг и траты Европы;
04:12 – Готовность европейцев к лишениям;
05:52 – Что может стать casus belli?
07:54 – Готовность США к войне;
15:32 – "Томагавки" для Украины;
19:19 – Политическая зачистка в Молдавии.
ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
О выборах в Молдавии, а также действиях ЕС в отношении замороженных российских активов в материале — Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов.
