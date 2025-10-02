https://ukraina.ru/20251002/kakie-plany-u-zapada-na-moldaviyu-i-budet-li-bolshaya-voyna-evropy-s-rossiey--khlestov-1069492712.html
Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов
Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов
Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал парламентские выборы в Молдавии, а также действия ЕС в... Украина.ру, 02.10.2025
Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал парламентские выборы в Молдавии, а также действия ЕС в отношении замороженных российских активов и перспективу втягивания европейских стран в войну с Россией: 00:29 - Итоги парламентских выборов в Молдавии; 03:12- О ходе голосования и настроениях в молдавском обществе; 08:08 - Задачи Запада по Молдавии; 11:33 - Призыв канцлера ФРГ Мерца к использованию активов России; 15:02 - Мифы о нападении России на страны НАТО.
