Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов

Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал парламентские выборы в Молдавии, а также действия ЕС в... Украина.ру, 02.10.2025

Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру проанализировал парламентские выборы в Молдавии, а также действия ЕС в отношении замороженных российских активов и перспективу втягивания европейских стран в войну с Россией: 00:29 - Итоги парламентских выборов в Молдавии; 03:12- О ходе голосования и настроениях в молдавском обществе; 08:08 - Задачи Запада по Молдавии; 11:33 - Призыв канцлера ФРГ Мерца к использованию активов России; 15:02 - Мифы о нападении России на страны НАТО. #Хлестов#Молдавия #выборы #Молдова #Парламент #голоса #Кишинёв #оппозиция #экономика #Румыния#Запад#Европа #ЕС #Санду #РФ #Россия #США #Украина #СВО #война #НАТО #активы #ФРГ #Германия #Мерц#ВПК Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

