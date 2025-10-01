Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/voenkor-chalenko-kiev-vret-ob-obstrelakh-zaes-kak-vral-ob-obstrelakh-donetska-v-2014-m--1069467833.html
Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м
Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м - 01.10.2025 Украина.ру
Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м
Во вторник, 30 сентября, глава киевского режима Зеленский заявил, что Россия обстреливает находящуюся под российским же контролем Запорожскую АЭС
2025-10-01T17:11
2025-10-01T17:43
новости
киев
донецк
россия
александр чаленко
владимир зеленский
запорожская аэс
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069467594_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5878621bf5ed1577df8442ab04d4ee1a.jpg
О том, в чем смысл подобных заявлений, рассказал корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко.Владимир Зеленский сделал очередное сенсационное заявление, утверждая, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Подробности в материале — Евросоюз потребовал вывести "несанкционированный персонал" с ЗАЭС и территории Украины.
https://ukraina.ru/20251001/1069457454.html
киев
донецк
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069467594_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_17fda5fa18e16c65b5def3b0647b0bbc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, донецк, россия, александр чаленко, владимир зеленский, запорожская аэс, украина.ру, видео
Новости, Киев, Донецк, Россия, Александр Чаленко, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Украина.ру, Видео

Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м

17:11 01.10.2025 (обновлено: 17:43 01.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Во вторник, 30 сентября, глава киевского режима Зеленский заявил, что Россия обстреливает находящуюся под российским же контролем Запорожскую АЭС
О том, в чем смысл подобных заявлений, рассказал корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко.
Владимир Зеленский сделал очередное сенсационное заявление, утверждая, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Подробности в материале — Евросоюз потребовал вывести "несанкционированный персонал" с ЗАЭС и территории Украины.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
14:58
Евросоюз потребовал вывести "несанкционированный персонал" с ЗАЭС и территории Украины Представитель Внешней дипломатической службы ЕС заявил, что Россия должна немедленно вывести все свои войска с территории Запорожской АЭС и всей Украины. Об этом 1 октября написал Телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевДонецкРоссияАлександр ЧаленкоВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00"Герани" наносят массированный удар по Конотопу и другие главные новости к 19:00 1 октября
18:49Виктор Орбан объяснил почему Украине не место в Евросоюзе
18:42Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября
17:52Армия России наступает на Северском направлении
17:45Хронология изменения ЛБС и освобождения территории: опубликованы изменения
17:45А на этом видео — пожар на подстанции после прилёта "Гераней" в Славутиче Киевской области, сообщает "Изнанка"
17:32Воевавшие на стороне мятежников в Судане украинские наёмники ликвидированы в Дарфуре
17:27Удар по коньячному заводу под Одессой: в бутылках оказалось военное горючее
17:25В Черниговской и Киевской областях прогремели взрывы
17:22Опубликована сводка по ночным ударам ВС РФ в тылу ВСУ
17:12Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
17:11Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м
17:05Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогах
16:59"Шаг" и мат: на Украине переименовывают деньги
16:28USAID перечисляла Украине по $1,5 млрд наличными, без всякого отчёта
16:05В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией
16:00"Радио тысячи холмов" – за 34 года до Майдана
15:59Опрос раскрыл, кого украинцы винят в высоком уровне коррупции
15:49Украинцы бегут в Белоруссию, ВС РФ контролируют сёла севернее Димитрова. Новости к этому часу
15:35Макрон и Орбан нашли точку сближения
Лента новостейМолния