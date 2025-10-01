https://ukraina.ru/20251001/voenkor-chalenko-kiev-vret-ob-obstrelakh-zaes-kak-vral-ob-obstrelakh-donetska-v-2014-m--1069467833.html
Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м
Во вторник, 30 сентября, глава киевского режима Зеленский заявил, что Россия обстреливает находящуюся под российским же контролем Запорожскую АЭС
О том, в чем смысл подобных заявлений, рассказал корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко.Владимир Зеленский сделал очередное сенсационное заявление, утверждая, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Подробности в материале — Евросоюз потребовал вывести "несанкционированный персонал" с ЗАЭС и территории Украины.
17:11 01.10.2025
