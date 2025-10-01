https://ukraina.ru/20251001/ssha-pridetsya-kopat-novye-shakhty-stefanovich-rasskazal-o-problemakh-amerikanskoy-modernizatsii-yao-1069383058.html

"США придется копать новые шахты": Стефанович рассказал о проблемах американской модернизации ЯО

Программа модернизации ядерной триады США сталкивается с проблемами, особенно в части наземных межконтинентальных баллистических ракет (МБР,) где наблюдаются задержки и перерасход средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

Эксперт напомнил, что одновременно с подписанием ДСНВ в 2010 году США запустили обновление своих стратегических сил. Однако, как отметил Стефанович, "из всего этого все более-менее в порядке только у воздушной триады". По его словам, с перспективными бомбардировщиками и ракетами ситуация приемлемая, а вот с наземной и морской компонентами у американцев есть сложности."По наземной части триады все хуже всего. Продолжается перерасход и "движение вправо"", — констатировал специалист. Он уточнил, что стоящие на вооружении МБР "Минитмен-3" — это хорошая ракета, но это вооружение прошлого поколения. Проблема, по его мнению, в том, что реализация программ оказывается гораздо сложнее, чем заявлялось."Американцам надо будет новые даже шахты копать. Не говоря уже о новых командных пунктах и системах управления", — заявил Стефанович, подчеркивая комплексный характер трудностей. На фоне этого определенным плюсом для американцев остается наличие баллистических ракет на подлодках "Трайдент-2", чей срок службы продлевается, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О возможном ответе России на удар по Приднестровью — в интервью "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.

