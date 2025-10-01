Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе
Великобритания и Франция усиливают координацию в ядерной сфере, что теоретически позволяет им действовать самостоятельно, а Париж рассматривает возможность расширения своего ядерного зонтика Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
На вопрос о том, могут ли Лондон и Париж без поддержки США развязать ядерный конфликт, эксперт ответил: "Скорее да, чем нет". Он добавил, что ничем хорошим это не закончится, но именно на этой угрозе базируется отсутствие вооруженных конфликтов между ядерными державами.
Стефанович напомнил о подписанной летом Нортвудской декларации, в которой две страны обязались координировать свои подходы. "Как это будет выглядеть? Кто-то говорит, что они будут по очереди подводные лодки на патрулирование отправлять", — отметил он.
По его мнению, более вероятно сотрудничество военно-морских сил при обеспечении боевого патрулирования.
Эксперт также не исключил, что отправка французского "Рафаля" из ядерной эскадрильи в Польшу после инцидента с беспилотниками была не случайной. Он связал это с идеями о расширении французского ядерного зонтика на Европу, что может подразумевать участие европейской обеспечивающей авиации в учениях французских ядерных сил, резюмировал собеседник издания.
