Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе - 01.10.2025
Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе
Великобритания и Франция усиливают координацию в ядерной сфере, что теоретически позволяет им действовать самостоятельно, а Париж рассматривает возможность расширения своего ядерного зонтика Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-10-01T05:18
2025-10-01T05:18
На вопрос о том, могут ли Лондон и Париж без поддержки США развязать ядерный конфликт, эксперт ответил: "Скорее да, чем нет". Он добавил, что ничем хорошим это не закончится, но именно на этой угрозе базируется отсутствие вооруженных конфликтов между ядерными державами.Стефанович напомнил о подписанной летом Нортвудской декларации, в которой две страны обязались координировать свои подходы. "Как это будет выглядеть? Кто-то говорит, что они будут по очереди подводные лодки на патрулирование отправлять", — отметил он. По его мнению, более вероятно сотрудничество военно-морских сил при обеспечении боевого патрулирования.Эксперт также не исключил, что отправка французского "Рафаля" из ядерной эскадрильи в Польшу после инцидента с беспилотниками была не случайной. Он связал это с идеями о расширении французского ядерного зонтика на Европу, что может подразумевать участие европейской обеспечивающей авиации в учениях французских ядерных сил, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе

05:18 01.10.2025
 
Великобритания и Франция усиливают координацию в ядерной сфере, что теоретически позволяет им действовать самостоятельно, а Париж рассматривает возможность расширения своего ядерного зонтика Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
На вопрос о том, могут ли Лондон и Париж без поддержки США развязать ядерный конфликт, эксперт ответил: "Скорее да, чем нет". Он добавил, что ничем хорошим это не закончится, но именно на этой угрозе базируется отсутствие вооруженных конфликтов между ядерными державами.
Стефанович напомнил о подписанной летом Нортвудской декларации, в которой две страны обязались координировать свои подходы. "Как это будет выглядеть? Кто-то говорит, что они будут по очереди подводные лодки на патрулирование отправлять", — отметил он.
По его мнению, более вероятно сотрудничество военно-морских сил при обеспечении боевого патрулирования.
Эксперт также не исключил, что отправка французского "Рафаля" из ядерной эскадрильи в Польшу после инцидента с беспилотниками была не случайной. Он связал это с идеями о расширении французского ядерного зонтика на Европу, что может подразумевать участие европейской обеспечивающей авиации в учениях французских ядерных сил, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
17 сентября, 07:00
Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить ЗападЗеленский приказал Сырскому любой ценой сохранить сегодняшнюю конфигурацию на фронте до 1 января. Это нужно, чтобы Зеленский доказал своим западным работодателям, что Украина еще может представлять угрозу для России и выбить себе финансирование на следующий год. Пока у нас масштабных прорывов нет. Видимо, что-то у противника получается
НовостиФранцияПарижЕвропаНАТОБПЛАбеспилотникиядерноеЯдерное оружиеподлодкаГлавные новостидзен новости СВОновости Россиивоенный экспертэкспертыАналитикааналитики
 
