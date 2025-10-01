Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогах - 01.10.2025 Украина.ру
Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогах
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Ранее в Минобороны РФ подробно рассказали, что группировка войск "Запад" за счет улучшенной тактики использования разведывательно-ударного комплекса успешно решает задачи по освобождению Купянска. Надо понимать, что разведывательно-ударный комплекс - это совокупность действий различных структур, которая позволяет нам сокращать время на выявление целей и принятие решений о поражении. То, что эффективность этих действий возросла, наглядно подтверждает обстановка в Купянске, где около 70% строений перешли под наш контроль. При этом наши СМИ не обратили внимание, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом участке за счет механизированных подразделений, чтобы потеснить нас. Но ничего у противника не получилось. Лишь небольшая часть просочилась к гарнизону, который еще продолжает удерживать город. Следующего деблокирующего удара точно не будет, потому что это бессмысленно. Отмечу также, что мы заблокировали в городской застройке откровенно бандеровские подразделения, воспитанные в нацистской идеологии. Они мотивированные, ненавидят нас, но у них тоже ничего не получается. Это они находятся в полуокружении. Добивать их смысла нет, чтобы не терять людей и время. Поэтому им оставляют коридор для выхода. А с группировкой ВСУ на восточном берегу Оскола будем разбираться, двигаясь по западному берегу в застройке Купянска. Если они не успеют сбежать, им придется поднять руки и пополнить наш обменный фонд. Купянск очень важен для нас. Когда мы его возьмем, будем двигаться по трассе "Сватово-Купянск-Харьков", чтобы затруднить ВСУ перемещать грузы, личный состав и технику по нескольким рокадным дорогам. В частности, будем затруднять снабжение Волчанска, где мы наступаем с разных сторон. Мы не ставим цель занять Купянск к какой-то дате. Командиры принимают правильные тактические решения, о чем они только информируют наверх. Это дает нужный результат: освобождение территорий с минимальными потерями.
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Ранее в Минобороны РФ подробно рассказали, что группировка войск "Запад" за счет улучшенной тактики использования разведывательно-ударного комплекса успешно решает задачи по освобождению Купянска.
Роман Насонов
18 апреля 2023, 13:07
Роман Насонов: кто онЭксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий
Надо понимать, что разведывательно-ударный комплекс - это совокупность действий различных структур, которая позволяет нам сокращать время на выявление целей и принятие решений о поражении. То, что эффективность этих действий возросла, наглядно подтверждает обстановка в Купянске, где около 70% строений перешли под наш контроль.
При этом наши СМИ не обратили внимание, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом участке за счет механизированных подразделений, чтобы потеснить нас. Но ничего у противника не получилось. Лишь небольшая часть просочилась к гарнизону, который еще продолжает удерживать город. Следующего деблокирующего удара точно не будет, потому что это бессмысленно.
Отмечу также, что мы заблокировали в городской застройке откровенно бандеровские подразделения, воспитанные в нацистской идеологии. Они мотивированные, ненавидят нас, но у них тоже ничего не получается. Это они находятся в полуокружении. Добивать их смысла нет, чтобы не терять людей и время. Поэтому им оставляют коридор для выхода.
А с группировкой ВСУ на восточном берегу Оскола будем разбираться, двигаясь по западному берегу в застройке Купянска. Если они не успеют сбежать, им придется поднять руки и пополнить наш обменный фонд.
Купянск очень важен для нас. Когда мы его возьмем, будем двигаться по трассе "Сватово-Купянск-Харьков", чтобы затруднить ВСУ перемещать грузы, личный состав и технику по нескольким рокадным дорогам. В частности, будем затруднять снабжение Волчанска, где мы наступаем с разных сторон.
Мы не ставим цель занять Купянск к какой-то дате. Командиры принимают правильные тактические решения, о чем они только информируют наверх. Это дает нужный результат: освобождение территорий с минимальными потерями.
