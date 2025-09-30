https://ukraina.ru/20250930/novosti-militarizatsii-1069403465.html

Новости милитаризации

По мнению федерального канцлера Фридриха Мерца Германия больше не находится в состоянии мира. Правда пока он не находит её и в состоянии войны.

Долго ли она, по его мнению, будет находиться в таком межеумочном состоянии Мерц не сказал, но, судя по динамике развития событий, недолго, а судя по их вектору, она стремительно выходит из остатков состояния мира, приближаясь к состоянию войны.Тем же курсом, только молча, идёт Польша. Как Варшава, так и Берлин воевать собираются с Россией. Поскольку же имеют богатый опыт подобных войн, каждый хочет первым отправить на войну союзника, чтобы посмотреть, что будет и сориентироваться относительно перспективности своего участия. Выбора нет только у Прибалтики. Она будет воевать кто бы из её старших товарищей ни решился на войну. Доступ с северо-запада к главным центрам России лежит именно через её территорию. Даже, если пробиваться в Россию через Белоруссию, то помимо Польши необходимо задействовать прибалтийский плацдарм.Понимая, что им не увернуться, прибалты от страха громче всех кричат о единстве НАТО и необходимости коллективной защиты свободного мира, а то Россия того и гляди не то, что до Ла Манша дойдёт, но и через Атлантику переступит. В общем, "Вашингтон надо защищать в Ревеле". Это визг отчаяния – все всё понимают, никто не сомневается, что никакое НАТО за Прибалтику погибать не будет, что она нужна лишь как точка доступа, как ключ, открывающий двери войны, а потом, да пропади она пропадом, вместе с поляками, а хоть бы и с немцами. Ставкой в игре является весь мир, тут не до сантиментов.Но тот факт, что долго колебавшиеся поляки и немцы, вдруг занялись активными военными приготовлениями свидетельствует о некоем изменении политической атмосферы. У европейских сторонников войны с Россией "до победного конца" возникла надежда на благоприятный исход, или, что более вероятно, они пытаются создать предпосылки для такой надежды.Одновременно с барабанами войны в Европе проснулся Ермак на Украине. То всё Зеленский в публичном пространстве отдувался за украинские поражения на поле боя, рассказывая евроамериканцам, что вовсе Украину и не бьют, наоборот, она побеждает и скоро начнёт присоединять к себе российские регионы. Налетай, мол, пока Зеленский всё себе не забрал, завтра, когда он дойдёт до Чукотки, будет поздно. А тут вдруг проснулся Ермак, который предоставляет возможность пороть чушь Зеленскому, сам же старается выступать, когда есть, что сказать.Ермак сообщил, что он едет в США, чтобы подготовить к подписанию четыре важных соглашения между Киевом и Вашингтоном:· о поставках американского оружия;· о совместном производстве БПЛА;· о свободной торговле;· о гарантиях безопасности.Обращаю внимание, что Ермак всего лишь глава президентского офиса, то есть руководит службой, обеспечивающей деятельность главы государства. Самостоятельных полномочий ни у него, ни у его ведомства нет. Премьер или министр иностранных дел могли бы не только согласовать, но и подписать указанные соглашения, если бы получили соответствующие полномочия. Ермак же фактически будет выполнять черновую, но самую важную работу – согласовывать первоначальные тексты, которые станут основой названных документов, если их всё же удастся подготовить к подписанию.Трампу с Ермаком встречаться невместно, да Трамп и не должен, и не будет работать над первоначальным текстом документа и доводить его до готовности к подписанию. Он, если понадобиться, подпишет соглашения (или поручит это сделать кому-то из своего окружения, например Вэнсу или Рубио), черновую же работу должны выполнять безвестные сотрудники Госдепа.Но это уже не уровень Ермака. При всех проблемах украинского МИД, он всё же способен найти технических сотрудников для работы над "болванкой" соглашений. В принципе это должно было бы сделать посольство. Ермак же может встретиться с Рубио, Вэнсом или профильным министром, для согласования важных для обеих сторон моментов, которые должны обязательно войти в соглашение, а также в процессе работы устранить возможные разногласия.Необходимо пристально наблюдать кто именно будет контрагентом Ермака в США. Если один или несколько из высокопоставленных представителей администрации, значит ситуация всерьёз осложнилась и Трамп действительно решил усилить Украину, а заодно поддержать милитаристские настроения части европейцев, чтобы надавить на Россию и сделать её уступчивее. Но сюжет может развиваться иначе. Ермак может протокольно встретиться с кем-то в Госдепе, даже с Рубио, но основную работу вести с сенаторами и конгрессменами, а также с влиятельными лоббистами и представителями бизнеса. В таком случае мы имеем дело с куда более сложной игрой.Сразу после выступления Трампа на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, я писал, что его заявления расчётливы, но рискованны, потому что ЕС и Украина могут попытаться развить тему и постепенно, при помощи своих союзников в США (оппозиционных Трампу политиков, как из среды демократов, так и республиканцев), превратить ничего не значащие слова в конкретные обязательства. Похоже, что сейчас мы видим именно этот процесс.Европейские ястребы обеспечивают информационные поводы, буквально заваливая западные СМИ информацией о том, что Россия якобы наращивает своё военное проникновение на территорию европейских членов НАТО. Что её летательные аппараты, как беспилотные, так и пилотируемые якобы постоянно нарушают границы воздушного пространства "мирных" НАТОвцев, а торговые суда якобы участвуют в этой деятельности наравне с кораблями ВМФ. При этом в качестве "ответной меры" предлагается якобы "умеренная и назревшая" блокада "теневого флота" России, обеспечивающего продажи российской нефти.Обратили внимание? Трамп требует не покупать российскую нефть, и европейцы предлагают усилить санкции против продажи российской нефти, по принципу: "Не будут продавать, не будут покупать". А то ведь найдётся много желающих купить дешёвую нефть в обход санкционного запрета. При этом оформляются соответствующие санкции, как "ответ" на якобы имевшие место агрессивные действия России против стран НАТО.Получается, что, с одной стороны, Трамп должен поддержать новые санкции, ведь он сам настаивал на том, что для победы над Россией необходимо остановить продажи её нефти, что (по Трампу) должно истощить военный бюджет Москвы. С другой, санкции оформлены таким образом, что почти неизбежно ведут к вооружённой конфронтации на Балтике, особенно если США их поддержат. В таком случае любой силовой ответ России на попытки блокировать её торговые пути вызовет обращение европейцев к США, уже не только как к союзнику по НАТО, но и как к инициатору и соавтору именно этих (нефтяных) санкций.Аналогичным образом, только медленнее, ситуация развивалась в Чёрном море. Но теперь, после фальсификации парламентских выборов в Молдавии, попытки организовать здесь военный кризис (хотя бы в виде молдавской гражданской воны между сторонниками и противниками Санду) и обвинить в нём Россию, столкнув её заодно с Румынией, должны усилиться.На этом фоне фактический регент при Зеленском – Ермак отправляется в США вести переговоры о масштабной программе взаимодействия, включающей обязательства по "гарантиям безопасности". Не удивлюсь, если в конечном итоге Вашингтон попытается на фоне нарастающего военного кризиса в Европе, предложить России новый "мирный план" с увеличенными территориальными уступками со стороны Киева (сейчас все на Западе "убеждают" Зеленского, что таковые неизбежны), но с американо-европейскими (или только европейскими, если Трампу удастся отпетлять) "гарантиями безопасности" Украине, закрепляющими военное присутствие стран НАТО на правом берегу Днепра.Вопрос только в том, согласился ли уже Трамп с таким планом или его пока ведут к принятию такого решения под совместным давлением европейской и внутриамериканской оппозиции его курсу.О других политических процессах, протекающих в европейских государствах, - в статье Ростислава Ищенко Европа перед выбором

