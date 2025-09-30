Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09

https://ukraina.ru/20250930/kakoe-zayavlenie-gotovit-tramp-i-pochemu-london-ne-ostavil-kievu-shansa-na-mir-glavnoe-na-utro-3009-1069378551.html

Президент США Дональд Трамп готовится сделать важное заявление уже этим вечером. План главы Белого дома по установлению режима прекращения огня в Газе способен оказать позитивное влияние на другие кризисные точки. Российские войска активизировали действия на Запорожском, Угледарском, Покровском, Константиновском и Краснолиманском направлениях

2025-09-30T09:00

2025-09-30T09:00

2025-09-30T09:20

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник над территориями пяти приграничных регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Согласно отчету военного ведомства, силы ПВО уничтожили: 26 БПЛА – над территорией Воронежской области;25 БПЛА – над территорией Белгородской области;12 БПЛА – над территорией Ростовской области;11 БПЛА – над территорией Курской области;7 БПЛА – над территорией Волгоградской области.Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Телеграм-канале написал, что силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на регион. По его данным, беспилотники были сбиты в пяти районах области.Так, в Чертковском районе в поле загорелась трава, а в Тарасовском районе возникло два очага низового пожара в Криворожском лесничестве. Оба возгорания уже локализованы. "Никто из людей не пострадал", — отметил губернатор.Между тем российские военно-воздушные силы нанесли ракетный удар по позициям противника в районе города Волчанск Харьковской области. Как сообщает Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск "Север", в результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.По данным канала, потери украинских подразделений составили более 20 военнослужащих, включая офицерский состав. Кроме того, высокоточным оружием были поражены склады боеприпасов и материально-технических средств указанной бригады.В публикации также утверждается, что командование ВСУ целенаправленно не пополняет другую бригаду, дислоцированную в Волчанске — 57-ю отдельную мотопехотную, а также блокирует поставки ей гуманитарной помощи и беспилотников.В то же время за одну боевую смену два расчёта ударных беспилотников российской группировки "Юг" ликвидировали 12 пунктов управления украинскими дронами в районе Константиновской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом агентству РИА Новости сообщил оператор с позывным Сид.По словам военнослужащего, работа велась по позициям подразделений противника, включая элитные формирования ВСУ "Птицы Мадьяра" и "К2", дислоцированные на данном направлении.Как отметил Сид, украинская сторона перебросила под Константиновку значительные резервы, в том числе подготовленные отряды операторов беспилотников. Он уточнил, что специалисты ВСУ с современным оборудованием, как правило, располагаются на удалении около 10 километров от линии соприкосновения, тогда как менее оснащённые группы вынуждены работать ближе к передовой, что повышает их уязвимость.Что стоит на международной повестке дняПрезидент США Дональд Трамп готовится сделать важное заявление во вторник вечером. Как сообщает Белый дом, выступление американского лидера запланировано на 11:00 по местному времени (18:00 мск) в Овальном кабинете. Тема предстоящего обращения не раскрывается.Перед этим Трамп посетит базу морской пехоты, где министр обороны Пит Хегсет проведет совещание с участием сотен высокопоставленных военных. После своего выступления президент подпишет ряд официальных указов.Между тем в эфире Fox News специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что план президента США по установлению режима прекращения огня в Газе и урегулированию палестино-израильского конфликта потенциально способен оказать позитивное влияние на другие кризисные точки, включая Украину. "Президент (Трамп) хочет мира в целом. Это касается не только Газы... Это может даже распространиться на Россию и Украину", – отметил дипломат, комментируя ближневосточную инициативу Белого дома.По словам Уиткоффа, мирные усилия администрации Трампа получают поддержку как со стороны государств Персидского залива, так и европейских партнёров. Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже принял его предложение по урегулированию в Газе. Как сообщает Times of Israel, стороны находятся в шаге от прорыва, при этом посредники ожидают ответа от палестинского движения ХАМАС.Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что призыв британского министра обороны Джона Хили к завершению конфликта на Украине является "саморазоблачительным". По словам Захаровой, Лондон, призывая к миру, "признался в содеянном преступлении". "Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном... На воре и шапка горит", — подчеркнула дипломат.Захарова напомнила о визите бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, который "не дал Украине шанса на мирное урегулирование". Она отметила, что Джонсон "прилетел на крыльях ненависти" и отговорил украинское руководство от участия в переговорах.Нынешнее обращение Лондона представитель МИД РФ расценила как "крик отчаяния" и попытку запугать. "Официальный Лондон и британский политический истеблишмент, особенно английские спецслужбы, внедряли именно такую тактику запугивания, экстремизма, терроризма", — заявила Захарова.Она заключила, что Великобритания, будучи "учителем" для Владимира Зеленского, теперь повторяет тактику запугивания "уже в своем национальном качестве". Фронтовая сводка Российские военные продолжают успешные наступательные действия на Харьковском направлении, приблизившись к окружению ВСУ в районе населенного пункта Амбарное. Об этом во вторник сообщил военный эксперт Андрей Марочко.По его словам, подразделения ВС РФ осуществили охват позиций украинской армии у Амбарного. Для завершения операции по полному окружению группировки противника российским бойцам осталось пройти около 1,5 километра.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. На Запорожском направлении идёт наступление на Степногорск, а в районе Приморского продолжаются активные бои. На Угледарском направлении, подразделения ВС РФ закрепились в Вербовом и ведут бои за Полтавку, одновременно развивая продвижение в сторону Орестополя.Значительные успехи достигнуты на Покровском направлении, где было освобождено село Котлино, а противник выбит из Никаноровки. В настоящее время тяжелые бои продолжаются в Дорожном.На Константиновском направлении, российские подразделения продвигаются западнее Русина Яра, нанося удары по гарнизонам противника в Клебан-Быке и Катериновке. На Краснолиманском направлении завершена зачистка Шандриголово, при этом боевые действия идут в районе Новосёловки и у Дробышево.О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 30 сентября.

