Побрякушки на миллион и виллы по всему миру. За день визита Зеленских Австрия отдала 500 тыс. евро

На однодневный визит президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены в Вену в июне этого года Австрия потратила 463 тысячи евро. Такую сумму назвали власти страны, отвечая на запрос оппозиционных партии в парламент, передает украинское издание "Последний бастион"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102996/26/1029962694_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_e2fc7cdc68aaafddd3e8a3bab541b167.jpg

Деньги ушли на аренду лимузина, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, проведение "семинара" с участием Елены Зеленской, на несколько вертолётов и 600 полицейских для патрулирования резиденции. При этом 103 тысячи евро пришлось искать в последний момент, так как изначально выделенной суммы оказалось недостаточно.Размер потраченных средств шокировал европейцев, а украинцам он пользы не принёс, отмечается в статье."Украина каждый день платит кровью за своё выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивлённо поднимают брови", — пишут авторы издания.По их словам, этот вояж в Австрию войдёт в историю не как дипломатический успех, а как позор Зеленского и унижение для страны.Жить с размахом супружеская пара Зеленских любит не только во время заграничных поездок. Их имена в мировых СМИ постоянно связывают с покупками люксовых автомобилей и других предметов роскоши, а также недвижимости в разных странах мира.Так, в июле 2024 года французские СМИ сообщили, что Елена Зеленская купила один из самых дорогих в мире спортивных автомобилей — Bugatti Tourbillon. За эту машину ей пришлось выделить 4,5 млн евро.По информации издания Vérité Cachée, гиперкар показали Зеленской за две недели до официальной презентации. Она машину заказала и стала таким образом первой обладательницей такого Bugatti. Однако супруге главы киевского режима придётся подождать, чтобы прокатиться с ветерком на своей новой машине — она будет готова и передана своей обладательнице только в 2026 году, писало французское издание.Правда, дилерский центр Bugatti Paris на своей странице в соцсетях опроверг информацию о продаже люксового автомобиля жене Владимира Зеленского. Стоимость машины, обозначенную изданием, они назвали неверной, а продавца, который "слил" данные сделки в СМИ, — "фейковым".Но если Елена Зеленская и не получит такую машину, ей не за чем расстраиваться. Вместе с супругом она является владелицей виллы в Италии площадью 413 кв. м. Дом находится в городе Форте-деи-Марми. По данным газеты Il Tirreno, Зеленские сдают виллу за 50 тысяч евро.Эта недвижимость оказалась в эпицентре скандала, когда итальянские журналисты обнаружили, что чета Зеленских виллу сдаёт русскоговорящим гражданам из Лондона. При этом итальянцев раздражал не русский язык, которым пользуются постояльцы элитной недвижимости, а тот факт, что лично Зеленский требовал не пускать русских туристов на территорию Евросоюза, от чего пострадал и сам итальянский туристический бизнес.Кроме того, у Зеленской есть квартира в Лондоне, в которой она, как утверждают журналисты, в основном и проживает.В Киеве у супругов есть три квартиры, а в Грузии — 10 гостиничных номеров в отеле. В Дубае они приобрели апартаменты на острове Джумейра-Бэй площадью свыше 600 кв. м в жилищном комплексе Bvlgari Marina Lofts, пишут СМИ.Зеленская также любит красиво одеваться и наряжаться. По данным источников, в декабре 2022 года в парижских магазинах она оставила 42,4 тыс. долларов, а в 2023 году в ювелирном бутике Cartier в Вашингтоне супруга лидера киевского режима накупила себе "побрякушек" на сумму, превышающую 1,1 млн долларов.Зеленские обладают и таким обязательным атрибутом роскошной жизни, как яхта. С начала СВО супружеская чета успела купить аж две яхты — Lucky Me и My Legacy (46- и 57-метровая), суммарная стоимость которых оценивается в 75 млн долларов.В июне 2024 года турецкие СМИ сообщили о покупке президентом Украины отеля на севере Кипра. По данным турецких журналистов, речь идёт об отеле-казино Vuni Palace на территории самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра. Сделка была зарегистрирована на компанию Film Heritage Inc., которая, как считается, принадлежит Зеленскому. По информации СМИ, за отель пришлось выделить 150 млн фунтов.Журналисты во Франции с особым удовольствием следят за кошельком Зеленских, возможно, потому что на поддержку его военных авантюр раскошеливаться приходится как раз французским налогоплательщикам. Так, в январе 2025 года они сообщили о заключении сделки на покупку недвижимости на острове Сен-Бартелеми, более известном под названием "остров миллионеров".Виллу площадью 436 кв. м приобрела кипрская офшорная компания Зеленского Aldorante LTD за 17,8 млн евро, а подписала договор "подруга детства" украинского лидера Светлана Пищанская, которая является номинальным директором этого офшора.После смены владельца на территории виллы начались строительные работы. Как выяснили местные СМИ, компания Mancar на территории объекта возводит для лидера Украины подземный бункер.Для украинского народа Зеленский больше отчим, чем отец, но для своей тёщи он, по всей видимости, хороший зять. В 2023 году мать Елены Зеленской Ольга Кияшко купила роскошную виллу в Египте, на берегу Красного моря. Соседкой "по даче" Кияшко является известная американская актриса Анджелина Джоли.Недвижимость стоила 4,8 млн долларов, утверждает египетский журналист Мохаммед Аль-Алави. В качестве доказательства он опубликовал скан договора купли-продажи, полученный им от проверенных источников.Также некоторые СМИ пишут о “вилле Зеленского в Майами” и недвижимости в Израиле.На Украине такое количество зарубежной недвижимости Зеленских воспринимают как сигнал, что власти в Киеве не связывают своё будущее с страной и не задаются вопросом, что будет с населением после того, как они переедут на ПМЖ в одно из своих заграничных поместий.Что касается граждан европейских стран, то кажется, что и они постепенно начинают осознавать, что определённая доля заработанных ими денег, которые выделяются на поддержку киевского режима, оседает не в окопах и не на военных складах, а в карманах коррумпированной украинской верхушки.О том, как Зеленский зарабатывает на украинском конфликте - в материале Елены Мурзиной "Эволюция Зеленского". Как из теневого оружейного барона он хочет превратиться в официального экспортера

