По образцу "Хаймарса": эксперт назвал главный вектор развития артиллерии ВС РФ

Роль классической артиллерии кардинально меняется: ее задача смещается к ведению огня с дистанций свыше 30-40 километров, в то время как на ближних расстояниях доминировать будут FPV-дроны. В будущем развитие пойдет по пути увеличения дальности и точности, по образцу систем типа HIMARS, с отходом от концепции ракет малой и средней дальности

2025-09-26T04:35

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.Эксперт, основываясь на личном опыте в Сирии, также однозначно высказался в пользу самоходной артиллерии перед буксируемой, указав на ее повышенную живучесть и мобильность.Он подчеркнул, что вектор развития артиллерийских систем направлен в сторону большей дальности и эффективности."Мы вообще будем отходить от концепции ракет средней и малой дальности. Потому что с развитием артиллерии и беспилотников упор будет делаться на дальнобойность и точности, чтобы была возможность запускать больше корректируемых и барражирующих боеприпасов, а также управляемых ракет. Идти по технологии развития тех же "Хаймарсов"", — пояснил военэксперт.Отвечая на вопрос о предпочтениях между буксируемой и самоходной артиллерией, Звинчук привел пример из собственного опыта."За самоходную. По собственному опыту боевых действий в Сирии убедился, что если транспорт выходит из строя, ты не сможешь с позиции вывезти несколько орудий. Беспилотник сжег машину, и шесть орудий пришлось бросить. А если артиллерия самоходная, то это уже другой коленкор. Одну потерял, а остальные сохранились", — резюмировал Звинчук.Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.

