Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру прокомментировал угрозы Запада в адрес России, новые высказывания президента США Дональда Трампа, ситуацию в зоне СВО, а также внезапное осмеление просроченного президента Украины Зеленского после беседы с главой Белого Дома:
00:27 – Европейские угрозы в адрес России.07:58 – Вызовы для Приднестровья.13:14 – Скандальные высказывания Трампа.16:39 – Ситуация в зоне СВО. 21:50 – Украинский терроризм.Россия имеет все основания для максимального учёта своих интересов при завершении конфликта на территории Украины. Подробнее —в материале "Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум" - Анпилогов.
13:37 26.09.2025 (обновлено: 14:40 26.09.2025)
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру прокомментировал угрозы Запада в адрес России, новые высказывания президента США Дональда Трампа, ситуацию в зоне СВО, а также внезапное осмеление просроченного президента Украины Зеленского после беседы с главой Белого Дома: