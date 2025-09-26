https://ukraina.ru/20250926/blokada-kaliningrada-i-drugie-ugrozy-o-polzuchem-davlenii-na-rossiyu-i-realnoy-opasnosti--anpilogov-1069227692.html

Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов

Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов - 26.09.2025 Украина.ру

Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру прокомментировал угрозы Запада в адрес России, новые высказывания президента США Дональда Трампа, ситуацию в зоне СВО, а также внезапное осмеление просроченного президента Украины Зеленского после беседы с главой Белого Дома:

2025-09-26T13:37

2025-09-26T13:37

2025-09-26T14:40

видео

россия

калининград

запад

дональд трамп

алексей анпилогов

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069227117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a26da24e1d80160a0295cdc3d3b4d1c7.jpg

00:27 – Европейские угрозы в адрес России.07:58 – Вызовы для Приднестровья.13:14 – Скандальные высказывания Трампа.16:39 – Ситуация в зоне СВО. 21:50 – Украинский терроризм.Россия имеет все основания для максимального учёта своих интересов при завершении конфликта на территории Украины. Подробнее —в материале "Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум" - Анпилогов.

россия

калининград

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, калининград, запад, дональд трамп, алексей анпилогов, владимир зеленский, видео