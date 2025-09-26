Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов - 26.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250926/blokada-kaliningrada-i-drugie-ugrozy-o-polzuchem-davlenii-na-rossiyu-i-realnoy-opasnosti--anpilogov-1069227692.html
Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов
Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов - 26.09.2025 Украина.ру
Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру прокомментировал угрозы Запада в адрес России, новые высказывания президента США Дональда Трампа, ситуацию в зоне СВО, а также внезапное осмеление просроченного президента Украины Зеленского после беседы с главой Белого Дома:
2025-09-26T13:37
2025-09-26T14:40
видео
россия
калининград
запад
дональд трамп
алексей анпилогов
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069227117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a26da24e1d80160a0295cdc3d3b4d1c7.jpg
00:27 – Европейские угрозы в адрес России.07:58 – Вызовы для Приднестровья.13:14 – Скандальные высказывания Трампа.16:39 – Ситуация в зоне СВО. 21:50 – Украинский терроризм.Россия имеет все основания для максимального учёта своих интересов при завершении конфликта на территории Украины. Подробнее —в материале "Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум" - Анпилогов.
россия
калининград
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069227117_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_900d5e969ad834d0c478fabeaef6ec33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, калининград, запад, дональд трамп, алексей анпилогов, владимир зеленский, видео
Видео, Россия, Калининград, Запад, Дональд Трамп, Алексей Анпилогов, Владимир Зеленский

Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов

13:37 26.09.2025 (обновлено: 14:40 26.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру прокомментировал угрозы Запада в адрес России, новые высказывания президента США Дональда Трампа, ситуацию в зоне СВО, а также внезапное осмеление просроченного президента Украины Зеленского после беседы с главой Белого Дома:
00:27 – Европейские угрозы в адрес России.
07:58 – Вызовы для Приднестровья.
13:14 – Скандальные высказывания Трампа.
16:39 – Ситуация в зоне СВО.
21:50 – Украинский терроризм.
Россия имеет все основания для максимального учёта своих интересов при завершении конфликта на территории Украины. Подробнее —в материале "Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум" - Анпилогов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияКалининградЗападДональд ТрампАлексей АнпилоговВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Все объекты КП "Черниговводоканал" остались без электроснабжения
14:55Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он "хороший вояка". Главное на этот час
14:47Армия РФ уже заходит в центр Купянска и подбирается к микрорайону Юбилейный на юго-западе города
14:40Зачистка завершается: Кировск практически освобожден, ВСУ теряют логистику
14:00В Ивано-Франковске русскоязычных хотят не пускать в общественный транспорт
13:37Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов
13:01Последствия ночных ударов ВС РФ по Славянску
13:00В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября
12:56Разворот Трампа на 180 градусов? Конечно нет!
12:30Орбан ответил Трампу по нефтяному вопросу. Главные новости к 12:30 26 сентября
11:50ВС РФ освободили Юнаковку в Сумской области
11:33Газа мало. Зимой украинцы будут замерзать в квартирах - эксперт
11:15Вертикализация мягкой силы
11:00"Слетевший с катушек" Зеленский. Главные новости к 11:00 26 сентября
10:20ФСБ предотвратила покушение на офицера Росгвардии в Луганске
10:04Новые попытки отстранить Кличко и старые сказки о метро на Троещину. Что происходит в Киеве
10:00За что Зеленскому "еще аукнется" и почему западные СМИ раздувают из мухи слона. Главное на утро 26.09
09:43Под Псковом произошел взрыв на железнодорожных путях
09:41"Геноцид внутри государства". Почему украинские и российские эксперты считают, что у Украины нет будущего
09:29Конкурент-невидимка: Залужный снова раскритиковал "военные походы" Зеленского, пока тот отбыл в США
Лента новостейМолния