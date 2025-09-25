О чем проговорился экс-министр иностранных дел Украины Кулеба - 25.09.2025 Украина.ру
О чем проговорился экс-министр иностранных дел Украины Кулеба
О чем проговорился экс-министр иностранных дел Украины Кулеба
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сбежавший от киевского режима в Польшу (а возможно, уже и дальше переместился), выступая на днях на одном из форумов, на дискуссионной панели, сделал экстравагантное заявление.
2025-09-25T03:37
2025-09-25T03:37
весь павлив
украина
европа
польша
дмитрий кулеба
петр порошенко
нато
ес
верховная рада
Он заявил: после войны Украина будет вынуждена массово завозить мигрантов. Причём речь шла уже не столько о трудовых мигрантах, сколько о мигрантах в целом — как о способе решения нарастающей демографической катастрофы.Мне приходилось неоднократно утверждать: Украина с демографической точки зрения фактически исчерпала себя. Даже в нынешних условиях, с остатками трудоспособного населения и с той молодёжью, которая ещё не уехала, крайне трудно представить себе восстановление достаточного демографического потенциала для функционирования государства и наполнения бюджета.Более того, по завершении военных действий и открытии границ, что рано или поздно неизбежно произойдёт очевидное. Массового возвращения людей из Европы и других стран не будет. Напротив, большая часть трудоспособного населения покинет страну окончательно. Да, отдельные отрасли, связанные с восстановлением, прежде всего строительство, дадут рабочие места. Но значительная часть экономики так и не будет возрождена. Особенно тревожно выглядят перспективы украинской химической промышленности и металлургии. Исключение составит аграрный сектор, но современные технологии в сельском хозяйстве требуют минимального количества работников. О перерабатывающей промышленности и вовсе можно не говорить. В результате молодёжь и активное население устремятся за "длинным рублём", "длинным евро" и "длинным долларом". В этом смысле Кулеба, безусловно, прав. Но это означает и другое: исчезновение в привычном виде не только Украины как государства, но и ещё одной славянской страны, части исторической Руси. Именно поэтому слова Кулебы так важны. Он фактически проговаривается, приоткрывает завесу над решениями, которые были приняты задолго до широкомасштабных военных действий.После 2014-го, и особенно в 2020–2021 годах Украина подписала целый ряд соглашений с Европейским Союзом, предусматривающих, в частности, её превращение в транзитный центр для выдворяемых из Европы мигрантов. В Яготине Киевской области даже началось строительство крупного лагеря (еще, к слову, при Порошенко*) — хочется сказать прямо, концентрационного. Затем проект замер по понятным причинам, но эта тема, вообще, поднималась официальными лицами режима неоднократно. Киев вел и продолжает вести переговоры. Более того, в этом для Украины просматривался определённый способ заработка: готовность принимать мигрантов за деньги Европы.Европейцы, в свою очередь, вполне готовы рассматривать тот "огрызок" Украины, который останется после войны, как новый центр абсорбции. Модель здесь очевидна: как Турции платят коммерческими соглашениями и прямыми финансами за то, что мигранты останавливаются на её территории и не доходят до ЕС, так и с Украиной с высокой вероятностью будет выстроен аналогичный механизм.Поэтому разговоры о перспективах полноценного членства Украины в Европейском Союзе кажутся обманчивыми. Теоретически оно может состояться. Если украинское государство в нынешнем изводе сохранится после СВО, даже при подписании документов, фиксирующих нейтральный статус и исключающих вступление в НАТО, Россия на уровень ассоциации или долгосрочной программы интеграции в ЕС возражений не высказывала. Но зачем Европе нужна бедная, пустеющая Украина в составе ЕС? Ассоциированный статус, программа присоединения, может быть формальное членство — но в виде вросшего в тело Европы абсорбированного фурункула. Без евро, с жёстко функционирующими границами и с серьёзными ограничениями для граждан. Такой мигрантский анклав не просто возможен, а выглядит закономерным.Все это, ещё один фактор, подтверждающий: демографическая ситуация на Украине будет стремительно меняться буквально в течение ближайшего десятилетия. И именно это проговаривает Кулеба.Возражения Гетманцева на слова экс-министра, главы налогового комитета Верховной Рады и представителя партии "Слуга народа", в данном случае мало что меняют. Он отражает позицию действующей власти, которая понимает, что в обществе сильны антииммигрантские настроения. Поэтому его резкая реакция закономерна. Но Кулеба озвучивает то, что знает: обязательства, которые Украина уже взяла перед своими западными покровителями. И совершенно очевидно: через десять лет портрет "среднего украинца" изменится до неузнаваемости. Это будут остатки стареющего нынешнего населения, оставшееся без уехавшей почти полностью молодёжи и исчезнувшего из страны трудоспособного ядра. А основная масса людей трудоспособного возраста — это мигранты, которые займут города и сёла того обломка Украины, что останется после нынешних событий. Кулеба фактически обозначает драматическую перспективу. Ведь теперь он может позволить себе такие слова, тем более находясь в опале у киевской власти. О других особенностях исторического момента - в статье Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация*Внесен в Рф в список экстремистов и террористов
украина
европа
польша
весь павлив, украина, европа, польша, дмитрий кулеба, петр порошенко, нато, ес, верховная рада
весь Павлив, Украина, Европа, Польша, Дмитрий Кулеба, Петр Порошенко, НАТО, ЕС, Верховная Рада

О чем проговорился экс-министр иностранных дел Украины Кулеба

03:37 25.09.2025
 
Михаил Павлив
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сбежавший от киевского режима в Польшу (а возможно, уже и дальше переместился), выступая на днях на одном из форумов, на дискуссионной панели, сделал экстравагантное заявление.
Он заявил: после войны Украина будет вынуждена массово завозить мигрантов. Причём речь шла уже не столько о трудовых мигрантах, сколько о мигрантах в целом — как о способе решения нарастающей демографической катастрофы.
Мне приходилось неоднократно утверждать: Украина с демографической точки зрения фактически исчерпала себя. Даже в нынешних условиях, с остатками трудоспособного населения и с той молодёжью, которая ещё не уехала, крайне трудно представить себе восстановление достаточного демографического потенциала для функционирования государства и наполнения бюджета.
Более того, по завершении военных действий и открытии границ, что рано или поздно неизбежно произойдёт очевидное. Массового возвращения людей из Европы и других стран не будет. Напротив, большая часть трудоспособного населения покинет страну окончательно.
Да, отдельные отрасли, связанные с восстановлением, прежде всего строительство, дадут рабочие места. Но значительная часть экономики так и не будет возрождена. Особенно тревожно выглядят перспективы украинской химической промышленности и металлургии. Исключение составит аграрный сектор, но современные технологии в сельском хозяйстве требуют минимального количества работников. О перерабатывающей промышленности и вовсе можно не говорить.
В результате молодёжь и активное население устремятся за "длинным рублём", "длинным евро" и "длинным долларом". В этом смысле Кулеба, безусловно, прав. Но это означает и другое: исчезновение в привычном виде не только Украины как государства, но и ещё одной славянской страны, части исторической Руси. Именно поэтому слова Кулебы так важны. Он фактически проговаривается, приоткрывает завесу над решениями, которые были приняты задолго до широкомасштабных военных действий.
После 2014-го, и особенно в 2020–2021 годах Украина подписала целый ряд соглашений с Европейским Союзом, предусматривающих, в частности, её превращение в транзитный центр для выдворяемых из Европы мигрантов. В Яготине Киевской области даже началось строительство крупного лагеря (еще, к слову, при Порошенко*) — хочется сказать прямо, концентрационного. Затем проект замер по понятным причинам, но эта тема, вообще, поднималась официальными лицами режима неоднократно. Киев вел и продолжает вести переговоры. Более того, в этом для Украины просматривался определённый способ заработка: готовность принимать мигрантов за деньги Европы.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Европейцы, в свою очередь, вполне готовы рассматривать тот "огрызок" Украины, который останется после войны, как новый центр абсорбции. Модель здесь очевидна: как Турции платят коммерческими соглашениями и прямыми финансами за то, что мигранты останавливаются на её территории и не доходят до ЕС, так и с Украиной с высокой вероятностью будет выстроен аналогичный механизм.
Поэтому разговоры о перспективах полноценного членства Украины в Европейском Союзе кажутся обманчивыми. Теоретически оно может состояться. Если украинское государство в нынешнем изводе сохранится после СВО, даже при подписании документов, фиксирующих нейтральный статус и исключающих вступление в НАТО, Россия на уровень ассоциации или долгосрочной программы интеграции в ЕС возражений не высказывала. Но зачем Европе нужна бедная, пустеющая Украина в составе ЕС? Ассоциированный статус, программа присоединения, может быть формальное членство — но в виде вросшего в тело Европы абсорбированного фурункула. Без евро, с жёстко функционирующими границами и с серьёзными ограничениями для граждан. Такой мигрантский анклав не просто возможен, а выглядит закономерным.
Все это, ещё один фактор, подтверждающий: демографическая ситуация на Украине будет стремительно меняться буквально в течение ближайшего десятилетия. И именно это проговаривает Кулеба.
Возражения Гетманцева на слова экс-министра, главы налогового комитета Верховной Рады и представителя партии "Слуга народа", в данном случае мало что меняют. Он отражает позицию действующей власти, которая понимает, что в обществе сильны антииммигрантские настроения. Поэтому его резкая реакция закономерна. Но Кулеба озвучивает то, что знает: обязательства, которые Украина уже взяла перед своими западными покровителями.
И совершенно очевидно: через десять лет портрет "среднего украинца" изменится до неузнаваемости. Это будут остатки стареющего нынешнего населения, оставшееся без уехавшей почти полностью молодёжи и исчезнувшего из страны трудоспособного ядра. А основная масса людей трудоспособного возраста — это мигранты, которые займут города и сёла того обломка Украины, что останется после нынешних событий.
Кулеба фактически обозначает драматическую перспективу. Ведь теперь он может позволить себе такие слова, тем более находясь в опале у киевской власти.
О других особенностях исторического момента - в статье Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
*Внесен в Рф в список экстремистов и террористов
весь ПавливУкраинаЕвропаПольшаДмитрий КулебаПетр ПорошенкоНАТОЕСВерховная Рада
 
