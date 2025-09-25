Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА - 25.09.2025 Украина.ру
Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА
Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА
Расчеты беспилотников сегодня стали стандартным элементом на поле боя, сравнимым с пулеметной точкой или снайперской парой, а их численность только растет. Универсального средства для поражения пунктов управления БПЛА не существует, и войска используют все доступные боеприпасы, от авиабомб до минометов
2025-09-25T04:35
2025-09-25T04:35
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.Эксперт отметил, что надеяться на сокращение числа операторов дронов у противника не стоит, так как это стало массовой военной специальностью.По его словам, российские подразделения гибко применяют имеющееся вооружение, а также адаптируют старые тактические приемы, такие как засады, к современным условиям с помощью оптоволоконных дронов.Отвечая на вопрос о применении высокоточных боеприпасов, военэксперт подчеркнул, что выбор средства поражения зависит от ситуации и доступности вооружения у командира на конкретном участке фронта."Мы работаем тем, что есть под рукой в распоряжении общевойскового командира. Иногда это кажется нелогичным. "Возьми миномет и развали там все". Но миномета иногда может не быть, а ФАБ есть под рукой. То есть какого-то универсального средства поражения я бы не назвал", — пояснил он.При этом Звинчук выделил эволюцию засадных действий с использованием современных технологий."Можно отметить тактику наших бойцов, которые используют дроны на оптоволокне, когда они лежат на трассе и ждут, когда к ним поедет машинка с ценными пассажирами. Это эволюция засадных действий. Мы адаптируем приемы, которые были известны раньше, на современный лад", — резюмировал аналитик.Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.
Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА

© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчеты беспилотников сегодня стали стандартным элементом на поле боя, сравнимым с пулеметной точкой или снайперской парой, а их численность только растет. Универсального средства для поражения пунктов управления БПЛА не существует, и войска используют все доступные боеприпасы, от авиабомб до минометов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.
Эксперт отметил, что надеяться на сокращение числа операторов дронов у противника не стоит, так как это стало массовой военной специальностью.
По его словам, российские подразделения гибко применяют имеющееся вооружение, а также адаптируют старые тактические приемы, такие как засады, к современным условиям с помощью оптоволоконных дронов.
"Сегодняшний расчет дрона ничем не отличается от расчета пулеметной точки или снайперской пары. Это перестало быть ноу-хау. Это стало обыденностью. И думать, что у врага станет меньше операторов, не стоит", — заявил Звинчук.
Отвечая на вопрос о применении высокоточных боеприпасов, военэксперт подчеркнул, что выбор средства поражения зависит от ситуации и доступности вооружения у командира на конкретном участке фронта.
"Мы работаем тем, что есть под рукой в распоряжении общевойскового командира. Иногда это кажется нелогичным. "Возьми миномет и развали там все". Но миномета иногда может не быть, а ФАБ есть под рукой. То есть какого-то универсального средства поражения я бы не назвал", — пояснил он.
При этом Звинчук выделил эволюцию засадных действий с использованием современных технологий.
"Можно отметить тактику наших бойцов, которые используют дроны на оптоволокне, когда они лежат на трассе и ждут, когда к ним поедет машинка с ценными пассажирами. Это эволюция засадных действий. Мы адаптируем приемы, которые были известны раньше, на современный лад", — резюмировал аналитик.
Зеленский потребовал усилить "украинские лыжи", Киев пытается сдержать ВС РФ. Главное на утро 24 сентябряВ ходе саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский "почувствовал себя президентом США" и выступил с предложением "усилить лыжи" Украины. Россия снова подчеркнула, что готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Киев направил нацбаты в Купянск в попытке сдержать армию РФ
Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.
