Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА

Расчеты беспилотников сегодня стали стандартным элементом на поле боя, сравнимым с пулеметной точкой или снайперской парой, а их численность только растет. Универсального средства для поражения пунктов управления БПЛА не существует, и войска используют все доступные боеприпасы, от авиабомб до минометов

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.Эксперт отметил, что надеяться на сокращение числа операторов дронов у противника не стоит, так как это стало массовой военной специальностью.По его словам, российские подразделения гибко применяют имеющееся вооружение, а также адаптируют старые тактические приемы, такие как засады, к современным условиям с помощью оптоволоконных дронов.Отвечая на вопрос о применении высокоточных боеприпасов, военэксперт подчеркнул, что выбор средства поражения зависит от ситуации и доступности вооружения у командира на конкретном участке фронта."Мы работаем тем, что есть под рукой в распоряжении общевойскового командира. Иногда это кажется нелогичным. "Возьми миномет и развали там все". Но миномета иногда может не быть, а ФАБ есть под рукой. То есть какого-то универсального средства поражения я бы не назвал", — пояснил он.При этом Звинчук выделил эволюцию засадных действий с использованием современных технологий."Можно отметить тактику наших бойцов, которые используют дроны на оптоволокне, когда они лежат на трассе и ждут, когда к ним поедет машинка с ценными пассажирами. Это эволюция засадных действий. Мы адаптируем приемы, которые были известны раньше, на современный лад", — резюмировал аналитик.Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.

