Звинчук объяснил, почему ВС РФ три года не могли зачистить Серебрянское лесничество
Бои за Серебрянское лесничество - хороший пример того, как важен контроль над малым небом и способность развивать наступательные действия в условиях господства дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-09-24T05:55
Армия России три года не могла зачистить от противника это лесничество, отметил эксперт."Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств", - сказал Звинчук.Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.
Армия России три года не могла зачистить от противника это лесничество, отметил эксперт.
"Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств", - сказал Звинчук.
Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.