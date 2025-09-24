https://ukraina.ru/20250924/zvinchuk-nastuplenie-vs-rf-pokhozhe-na-skleivanie-kartinki-iz-melkikh-kusochkov-1069051667.html
Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков
Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков - 24.09.2025 Украина.ру
Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков
Российская армия добилась на СВО ряда тактических успехов, однако ее продвижение на всех направлениях остается сложным. Наступать приходится, "выгрызая метр за метром" в условиях господства дронов, а стратегическая инициатива пока не достигнута
2025-09-24T04:35
2025-09-24T04:35
2025-09-24T04:35
новости
россия
украина
михаил звинчук
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245418e85df60138b2833deb233a29bb.jpg
Такую оценку в интервью изданию Украина.ру дал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.Эксперт отметил, что, несмотря на освобождение Серебрянского лесничества, поселка Муравка и населенного пункта Калиновский, говорить о скором падении таких ключевых узлов обороны, как Купянск или Северск, преждевременно. По его словам, боевые действия ведутся тяжело, а для прорыва требуется "колоссальная работа".Он привел в пример Купянское направление, где, по его словам, из-за недостатка информации от группировки войск появляются спекуляции о скором взятии города. Проблема наступления, подчеркнул аналитик, заключается в контроле над "малым небом" и сложности действий против артиллерии."Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу", — заявил военный экспертПодводя итог, Звинчук сравнил текущую ситуацию на фронте со склеиванием разорванного полотна. При этом он отметил, что процесс теперь еще более сложный."Представьте, что вы засунули в шредер лист бумаги, который разрезал его не на длинные полоски, а на мелкие кусочки, и вам поручили этот лист бумаги склеить воедино. Просто если мы раньше склеивали отдельные фрагменты, то теперь собираем комплексную картинку из маленьких кусочков", — резюмировал Звинчук.Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250923/na-vysote-500-metrov-ot-zemli-voyna-kotoruyu-ne-zhdali-1069045724.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4206a27518b639dd823a18b0759fafa6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, михаил звинчук, украина.ру, вс рф, наступление вс рф
Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков
Российская армия добилась на СВО ряда тактических успехов, однако ее продвижение на всех направлениях остается сложным. Наступать приходится, "выгрызая метр за метром" в условиях господства дронов, а стратегическая инициатива пока не достигнута
Такую оценку в интервью изданию Украина.ру дал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.
Эксперт отметил, что, несмотря на освобождение Серебрянского лесничества, поселка Муравка и населенного пункта Калиновский, говорить о скором падении таких ключевых узлов обороны, как Купянск или Северск, преждевременно. По его словам, боевые действия ведутся тяжело, а для прорыва требуется "колоссальная работа".
"Когда говорят, что "армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед", это не совсем так. Стратегическая инициатива — это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. Мы же по-прежнему действуем в тактической полосе. Да, везде идем вперед, но приходится выгрызать метр за метром", — пояснил Звинчук.
Он привел в пример Купянское направление, где, по его словам, из-за недостатка информации от группировки войск появляются спекуляции о скором взятии города. Проблема наступления, подчеркнул аналитик, заключается в контроле над "малым небом" и сложности действий против артиллерии.
"Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу", — заявил военный эксперт
Подводя итог, Звинчук сравнил текущую ситуацию на фронте со склеиванием разорванного полотна. При этом он отметил, что процесс теперь еще более сложный.
"Представьте, что вы засунули в шредер лист бумаги, который разрезал его не на длинные полоски, а на мелкие кусочки, и вам поручили этот лист бумаги склеить воедино. Просто если мы раньше склеивали отдельные фрагменты, то теперь собираем комплексную картинку из маленьких кусочков", — резюмировал Звинчук.