https://ukraina.ru/20250924/zvinchuk-nastuplenie-vs-rf-pokhozhe-na-skleivanie-kartinki-iz-melkikh-kusochkov-1069051667.html

​​Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков

​​Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков - 24.09.2025 Украина.ру

​​Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков

Российская армия добилась на СВО ряда тактических успехов, однако ее продвижение на всех направлениях остается сложным. Наступать приходится, "выгрызая метр за метром" в условиях господства дронов, а стратегическая инициатива пока не достигнута

2025-09-24T04:35

2025-09-24T04:35

2025-09-24T04:35

новости

россия

украина

михаил звинчук

украина.ру

вс рф

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245418e85df60138b2833deb233a29bb.jpg

Такую оценку в интервью изданию Украина.ру дал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.Эксперт отметил, что, несмотря на освобождение Серебрянского лесничества, поселка Муравка и населенного пункта Калиновский, говорить о скором падении таких ключевых узлов обороны, как Купянск или Северск, преждевременно. По его словам, боевые действия ведутся тяжело, а для прорыва требуется "колоссальная работа".Он привел в пример Купянское направление, где, по его словам, из-за недостатка информации от группировки войск появляются спекуляции о скором взятии города. Проблема наступления, подчеркнул аналитик, заключается в контроле над "малым небом" и сложности действий против артиллерии."Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу", — заявил военный экспертПодводя итог, Звинчук сравнил текущую ситуацию на фронте со склеиванием разорванного полотна. При этом он отметил, что процесс теперь еще более сложный."Представьте, что вы засунули в шредер лист бумаги, который разрезал его не на длинные полоски, а на мелкие кусочки, и вам поручили этот лист бумаги склеить воедино. Просто если мы раньше склеивали отдельные фрагменты, то теперь собираем комплексную картинку из маленьких кусочков", — резюмировал Звинчук.Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250923/na-vysote-500-metrov-ot-zemli-voyna-kotoruyu-ne-zhdali-1069045724.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, михаил звинчук, украина.ру, вс рф, наступление вс рф