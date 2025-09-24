https://ukraina.ru/20250924/vladimir-bruter-zapad-boitsya-riskovat-v-pridnestrove-potomu-chto-ne-mozhet-rasschitat-reaktsiyu-1069124051.html

Владимир Брутер: Запад боится рисковать в Приднестровье, потому что не может рассчитать реакцию России

24.09.2025

Владимир Брутер: Запад боится рисковать в Приднестровье, потому что не может рассчитать реакцию России

Украина и Молдавия не примут решение о ликвидации Приднестровья без решения Запада, хотя с военной точки зрения это решаемая ситуация. Кроме того, в Молдове не приведут к смене власти. И это означает, что прямого повода для нападения на ПМР не будет. Будет продолжаться дискредитация и десубъективизация всего русского на манер Прибалтики.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.В Молдавии 28 сентября состоятся парламентские выборы, которые определят политическую расстановку сил в стране на ближайшее несколько лет. Майя Санду в своем обращении к народу вновь обвинила Россию в подкупе избирателей. При этом в СМИ фигурируют данные, что она дала согласие на проведение операции по установлению контроля над Приднестровьем с привлечением ВСУ и британских военных советников на весну 2026 года. Ранее СВР России сообщила, что НАТО готовится разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья, первая группа военных уже прибыла в Одессу.- Владимир Ильич, если запланированные на 28 сентября парламентские выборы в Молдавии пройдут не так, как это хотелось бы Санду, возможно ли, что ее режим решится на военную провокацию против Приднестровья раньше?- Выборы пройдут так, как нужно. Никаких проблем у них не будет. Они закинут бюллетеней столько, сколько нужно. Пойти что-то не так может только когда коллективный Запад решит, что должно быть наоборот, но Санду здесь ни при чем. По моей информации, таких решений сейчас ожидать не стоит.Что касается десанта для устрашения, то на Украине и так много иностранных военных. Вряд ли есть какая-то проблема, чтобы силовым образом решить приднестровский вопрос. Численный состав вооруженных формирований Украины чуть меньше миллиона. Разве этого недостаточно, чтобы установить нужный порядок в Приднестровье и выжечь там всех огнем, как в Газе? Полоска территории республики узкая, с одной стороны – Украина, с другой – Днестр.Проблема в другом, и она существует все время, - они не знают, какой будет реакция России. Поэтому здесь есть большой риск неопределённости, которую коллективный Буржуйстан не любит. Это риск выиграть Приднестровье, но проиграть что-то значительно более серьезное. Они пойдут на это только тогда, когда русская армия, возможно, будет у Киева.- То есть сейчас второго фронта в Приднестровье больше боятся Запад и Украина?- Если на Западе будут знать, что Россия не отреагирует, они могут на это пойти. Только сегодня Песков говорил, что мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери, но Приднестровье может стать поводом, чтобы все изменилось.Захватить Одессу с моря это не нерешаемая проблема. Тогда ситуация поменяется, а на Западе этого не хотят. Они хотят, чтобы Россия продвигалась медленно, это дает им время, они могут не принимать никаких решений. Как говорится в одесском анекдоте, если проблема решается деньгами, это не проблема, а расходы.- На брифинге после генассамблеи ООН Трамп пообещал через месяц сказать, что он думает о Путине. Кому этот ультиматум адресован? Например, политолог Кость Бондаренко утверждает, что это Зеленскому Трамп дал месяц на то, чтобы доказать состоятельность своих утверждений о том, что на фронте может быть достигнут перелом, российские войска деморализованы, а ВСУ могут одержать победу.- Они требуют, чтобы Трамп ввел санкции против России. Трамп этого делать не хочет по одной простой причине. Если он введет против России санкции, накроются перспективы ДСНВ и его участие в украинском урегулировании. То есть его просто из-за стола высадят. Он этого не хочет. Он хочет быть в центре всех мирособытий и рассказывать, что он помирил Армению с Камбоджей и хочет помирить Россию с Марианскими островами. Это его стиль, это его ментальность. Она другой никогда не будет. Его заставляют дать оценку Путину. Он несколько раз ее давал в негативном плане, но на более негативный переходить не хочет, потому что понимает, что это чревато.При этом Трамп не отказывается поставлять оружие, разведданные, системы спутниковой связи. Он не давит на Украину ни в коем случае. Он говорит такие вещи, которые однозначно можно воспринимать как проукраинские. При этом он никогда не говорил таких, которые можно воспринимать как пророссийские.- Тем не менее сейчас аналитики утверждают, что Трамп развернул свою позицию относительно украинского конфликта.- Он никогда не собирался России ничего давать. Да, на Западе хотели бы, чтобы Украина ушла из Краматорска и Славянска, Россия бы сдала все остальное, и на этом закончить конфликт. Марко Рубио говорит украинской стороне, что если вы уйдете из Краматорска и Славянска, мы попробуем уговорить Путина на все стальное. Но те говорят, что ситуация на фронте не такова, чтобы Краматорск и Славянск пали быстро, а если вы введет санкции и поставите нам оружие, то мы и дальше пройдем. Но украинцы при этом не могут игнорировать позицию коллективного Запада. А когда мы говорим о коллективном Западе, мы не можем вычленять из него Вашингтон.Давайте вспомним замечательную фразу Трампа о том, что ему придется присутствовать на переговорах Путина и Зеленского, потому что они ненавидят друг друга. Она означает то, что он хочет иметь возможность сидеть там и давить на обоих. Таковы методы и цели его участия в этом конфликте.И нам приходится говорить с Трампом и с Рубио, который совсем не такой, как Трамп. Да, может быть, у них есть какие-то ситуативные разногласия, не более того. Но никто из них не собирается предлагать России победу.А что касается Одессы, о которой мы говорили в начале, то это вопрос нашего давления на них. А какое давление на них мы можем оказать? Это Одесса и Харьков. Присоединение Харькова к Российской Федерации путем референдума это еще один элемент давления. И это ужесточит нашу позицию.- Давайте вернемся к ситуации в Приднестровье. Есть мнение, что законопроект о разрешении использовать украинских военных за рубежом, который Зеленский продавливает в Раде, является признаком того, что Украина готова поучаствовать в агрессии против Приднестровья.- Украина и Молдова не примут решение о ликвидации Приднестровья без решения Запада. Это первый пункт.Второй пункт - с военной точки зрения эта операция вполне решаемая. Третий — они не могут рассчитать реакцию России. Они могут ее только знать, если они располагают такой возможностью, в чем я сильно сомневаюсь. Четвертое — это может быть использовано только как последний шанс в нынешней ситуации. Это маловероятно.Пятое — выборы в Молдове не приведут к смене власти. И это означает, что прямого повода для этого не будет. Будет продолжаться дискредитация, деморализация и десубъективизация оппозиции всего русского на манер Прибалтики. Как можно говорить о выборах, когда огромный кластер в виде Шора и его компании лишены возможности участия в них? 