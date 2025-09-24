https://ukraina.ru/20250924/1069117447.html

Полковник Виталий Киселев: Россия связала ВСУ под Покровском, поэтому однозначно решит вопрос с Северском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР) в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что Украина для купирования прорыва российских войск под Красноармейском стянула туда много сил, оголив остальные участки фронта. В частности, это позволило нам полностью зачистить Серебрянское лесничество, что создало прямую угрозу для Красного Лимана и Северска.Эти наши успехи во многом связаны с освобождением Часова Яра. Еще где-то месяц Зеленский говорил, что он якобы не под нашим контролем. Украина даже направила дрон с тряпкой на самую окраину города, чтобы показать, что они там присутствуют. Однако, когда наши бойцы пригласили Зеленского приехать в Часов Яр, чтобы наградить своих "захистников", то украинский генералитет отказался выезжать на передовые позиции даже в Константиновке.Часов Яр – это сложный участок. На протяжении года ивановские и костромские десантники выбивали оттуда противника. Правый фланг как раз в районе Северска им прикрывали бойцы из добровольческого подразделения "Редут" и казачьих подразделений. Успехи там очевидны. Нам осталось занять определенные позиции и приступить к боям за сам город. Тогда слом украинской обороны будет очевиден.Понятно, что легко это не будет. Донецкий кряж – особая территория с перепадами высот. ВСУ там комфортно стоять в обороне, прикрываясь многоэтажками и мирными жителями. Наши бойцы, иногда жертвуя собой, выводят оттуда гражданское население: либо ночью, либо, запуская специальные дымы.Повторюсь, враг сопротивляется ожесточенно. Деньги на фортификационные сооружения Украина разворовывает, но использует все населенные пункты как укрепрайоны. Копать ничего не надо: погреба, технические сооружения – все есть. Но наши успехи под Северском очевидны. В ближайшее время они приведут к логическому завершению. Город мы возьмем. Это позволит нам освобождать другие территории ДНР в ее административных границах.Наши успехи под Красноармейском, безусловно, связывают Украину по рукам и ногам. Противник со всех участков перебрасывает туда живую силу и технику. Да, их механизированные подразделения позволяют им вести ступенчатую оборону с отходом. Но попытки деблокировать сам Красноармейск чреваты для них тяжелыми потерями. Основные асфальтированные дороги, по которым передвигаются 90% всей техники ВСУ, под огневым контролем наших операторов БПЛА.Еще раз. Сейчас не Великая Отечественная война, когда стороны двигались широким фронтом и по дорогам, и по полям. Сейчас нужен оперативный подвоз материально-технических средств, боеприпасов. Для этого нужны дороги с твердым покрытием. Тем более, Украина в основном пользуется техникой западного образца, которая не способна даже на сухом грунте продвигаться на большие дистанции.Проезжает из укрытий 3-5 километров, отстреливается, скрывается. Иначе мы их просто сожжем. И ВСУ в последнее время берегут "Абрамсы" и "Леопарды", потому что их мало.Тем не менее, противник продолжить бросать силы и средства, чтобы удержать Красноармейск. Потому что за ним начинаются днепропетровские степи, где группировка "Восток" уже освобождает населенные пункты. Это серьезный результат, учитывая, что война принципиально поменялась.Война идет не только на земле, но и в небе. Мы ищем новые возможности, чтобы зацепиться за какой-то участок, раздвинуть его, закрепиться и идти дальше.

