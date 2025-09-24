https://ukraina.ru/20250924/delo-ne-v-tom-chto-ne-khvataet-lyudey-ekspert-obyasnil-trudnosti-rossiyskoy-armii-1069053967.html
Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии
Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии - 24.09.2025 Украина.ру
Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии
Долгое бодание с ВСУ за тот или иной населенный пункт объясняется контролем над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-09-24T06:50
2025-09-24T06:50
2025-09-24T06:50
новости
россия
украина
михаил звинчук
вооруженные силы украины
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062822494_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_e3768932425b9bbf52a7d55f8c3737ca.jpg
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт.По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.В том же Купянске, который, как некоторые считают, вот-вот падет, в реальности происходит то же самое долгое бодание с противником за контроль над этим населенным пунктом, рассказал эксперт.В качестве примера он привел Серебрянское лесничество. ВС РФ не могли зачистить три года. Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств, рассказал руководитель "Рыбаря".Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062822494_92:0:1095:752_1920x0_80_0_0_aa7602645af8ea720a9e1e66480568f2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, михаил звинчук, вооруженные силы украины, вс рф, сво
Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии
Долгое бодание с ВСУ за тот или иной населенный пункт объясняется контролем над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт.
По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.
В том же Купянске, который, как некоторые считают, вот-вот падет, в реальности происходит то же самое долгое бодание с противником за контроль над этим населенным пунктом, рассказал эксперт.
"И дело не в том, что не хватает людей. Проблема в контроле над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов, не говоря уже про артиллерию и другие средства огневого поражения", - отметил Звинчук.
В качестве примера он привел Серебрянское лесничество. ВС РФ не могли зачистить три года. Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств, рассказал руководитель "Рыбаря".
Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.