Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии - 24.09.2025
Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии
Долгое бодание с ВСУ за тот или иной населенный пункт объясняется контролем над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-09-24T06:50
2025-09-24T06:50
новости
россия
украина
михаил звинчук
вооруженные силы украины
вс рф
сво
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт.По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.В том же Купянске, который, как некоторые считают, вот-вот падет, в реальности происходит то же самое долгое бодание с противником за контроль над этим населенным пунктом, рассказал эксперт.В качестве примера он привел Серебрянское лесничество. ВС РФ не могли зачистить три года. Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств, рассказал руководитель "Рыбаря".Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, михаил звинчук, вооруженные силы украины, вс рф, сво
Новости, Россия, Украина, Михаил Звинчук, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО

06:50 24.09.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Долгое бодание с ВСУ за тот или иной населенный пункт объясняется контролем над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт.
По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.
В том же Купянске, который, как некоторые считают, вот-вот падет, в реальности происходит то же самое долгое бодание с противником за контроль над этим населенным пунктом, рассказал эксперт.
"И дело не в том, что не хватает людей. Проблема в контроле над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов, не говоря уже про артиллерию и другие средства огневого поражения", - отметил Звинчук.
В качестве примера он привел Серебрянское лесничество. ВС РФ не могли зачистить три года. Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств, рассказал руководитель "Рыбаря".
Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостейМолния