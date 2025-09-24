https://ukraina.ru/20250924/delo-ne-v-tom-chto-ne-khvataet-lyudey-ekspert-obyasnil-trudnosti-rossiyskoy-armii-1069053967.html

Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии

Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии - 24.09.2025 Украина.ру

Дело не в том, что не хватает людей. Эксперт объяснил трудности российской армии

Долгое бодание с ВСУ за тот или иной населенный пункт объясняется контролем над малым небом и способностью развивать наступательные действия в условиях господства дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-09-24T06:50

2025-09-24T06:50

2025-09-24T06:50

новости

россия

украина

михаил звинчук

вооруженные силы украины

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062822494_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_e3768932425b9bbf52a7d55f8c3737ca.jpg

Когда говорят, что армия России владеет стратегической инициативой и на всех направлениях идет вперед, это не совсем так, рассказал эксперт.По его словам, стратегическая инициатива – это когда вы ведете наступательные действия на стратегическую глубину. ВС РФ по-прежнему действуют в тактической полосе. Да, везде идут вперед, но приходится выгрызать метр за метром.В том же Купянске, который, как некоторые считают, вот-вот падет, в реальности происходит то же самое долгое бодание с противником за контроль над этим населенным пунктом, рассказал эксперт.В качестве примера он привел Серебрянское лесничество. ВС РФ не могли зачистить три года. Это удалось только тогда, когда ценой колоссальных усилий мы продвинулись вдоль южного берега Северского Донца, заняли Григоровку и Серебрянку, а одновременно с этим зачистили два сообщающихся сосуда в Торском и Заречном. Только тогда получилось зачистить лесничество, которое оттягивало много наших сил и средств, рассказал руководитель "Рыбаря".Как только мы выдавили оттуда Украину, опять полетели шапкозакидательские настроения в духе "Сейчас Лиман будет наш". Нет. Боевые действия ведутся сложно. Наступать тяжело. Чтобы отвоевывать метры земли, приходится проводить колоссальную работу, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Звинчука - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, михаил звинчук, вооруженные силы украины, вс рф, сво