https://ukraina.ru/20250924/borba-za-maloe-nebo-na-ukraine-svelas-k-voyne-nou-khau-zayavil-zvinchuk-1069053464.html

Борьба за "малое небо" на Украине свелась к войне ноу-хау, заявил Звинчук

Борьба за "малое небо" на Украине свелась к войне ноу-хау, заявил Звинчук - 24.09.2025 Украина.ру

Борьба за "малое небо" на Украине свелась к войне ноу-хау, заявил Звинчук

Эффективность борьбы с дронами ВСУ зависит не только от уничтожения операторов, но и от способности наносить удары по производствам и пунктам управления БПЛА. Ключевым фактором на этом направлении стала скорость появления новых технических решений, которые постоянно меняют ситуацию

2025-09-24T06:05

2025-09-24T06:05

2025-09-24T06:05

новости

украина

россия

вооруженные силы украины

михаил звинчук

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_0:42:1086:653_1920x0_80_0_0_91b1bd0973fc37c17c8a6977cc2e1728.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.Эксперт отметил, что военно-техническая база совершенствуется каждые два месяца, приводя в пример новые российские "дроны-матки" с оптоволоконными боеприпасами, которые позволяют поражать цели в глубоком тылу противника.По его словам, управление дроном стало таким же важным навыком для бойца, как и знание тактической медицины.Военэксперт подчеркнул, что хотя целенаправленное выбивание операторов БПЛА остается важной задачей, решающее значение имеет нарушение системы управления и логистики противника."Да, выбивать операторов БПЛА нужно. Но гораздо важнее накрывать места производств и пунктов управления. Все сводится к простой аксиоме: если у врага нарушится управление и возможность восполнять боезапас, система потихоньку начнет разваливаться", — резюмировал Звинчук.Полный текст интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250923/1069035664.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вооруженные силы украины, михаил звинчук, украина.ру