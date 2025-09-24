https://ukraina.ru/20250924/borba-za-maloe-nebo-na-ukraine-svelas-k-voyne-nou-khau-zayavil-zvinchuk-1069053464.html
Борьба за "малое небо" на Украине свелась к войне ноу-хау, заявил Звинчук
Эффективность борьбы с дронами ВСУ зависит не только от уничтожения операторов, но и от способности наносить удары по производствам и пунктам управления БПЛА. Ключевым фактором на этом направлении стала скорость появления новых технических решений, которые постоянно меняют ситуацию
2025-09-24T06:05
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук.
Эксперт отметил, что военно-техническая база совершенствуется каждые два месяца, приводя в пример новые российские "дроны-матки" с оптоволоконными боеприпасами, которые позволяют поражать цели в глубоком тылу противника.
По его словам, управление дроном стало таким же важным навыком для бойца, как и знание тактической медицины.
"Сейчас изменился подход к совершенствованию военно-технической базы. Каждые два месяца появляется что-то новое. Последним ноу-хау ВСУ были дроны-перехватчики, которые пытались сбивать "Герани" и "Ланцеты". У нас сейчас появилось другое ноу-хау: дроны-матки, от которых оптоволоконные "КВНы" отцепляются и летят поражать объекты противника", — пояснил Звинчук.
Военэксперт подчеркнул, что хотя целенаправленное выбивание операторов БПЛА остается важной задачей, решающее значение имеет нарушение системы управления и логистики противника.
"Да, выбивать операторов БПЛА нужно. Но гораздо важнее накрывать места производств и пунктов управления. Все сводится к простой аксиоме: если у врага нарушится управление и возможность восполнять боезапас, система потихоньку начнет разваливаться", — резюмировал Звинчук.