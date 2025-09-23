https://ukraina.ru/20250923/1029012229.html

Михаил Курако: белорусский шляхтич, победивший "козла" и ставший знаменитым металлургом

Металлургический "козёл" – остаток металла в ковше или печи, от которого крайне трудно избавиться – он буквально приваривается к поддону. Ну а если плавка пошла не по плану, то "закозлиться" может вся печь и тогда её придётся разбирать… Умение расплавить "козла" – на стыке науки и искусства. Именно в этой сфере и прославился инженер Михаил Курако

Отец советского нон-фикшн Александр Бек некогда смачно описал, как 23 сентября 1913 года в гостинице "Великобритания" в Юзовке отмечал свой день рождения и прощание с Юзовкой уроженец Могилёвской губернии Михаил Константинович Курако.35-летний инженер-самоучка, не имеющий диплома, но имеющий славу первого русского доменщика, он в тот день прощался не только с Юзовским металлургическим заводом, отмечал не только грядущее вступление в должность начальника доменного цеха на соперничавшем с Юзовским Петровским (Енакиевским) металлургическом заводе. Он прощался с юностью, молодостью, первой частью своей жизни, в которой состоялось его становление как главного авторитета в доменном деле не только в России, но и в сопредельных странах.Гулянке предшествовало скандальное событие, которое отчасти и заставило Михаила Константиновича покинуть Юзовку, где он вырастил целую плеяду молодых инженеров и техников доменого цеха.Ночью, наблюдая за розливом чугуна в изложницы, дежурный доменный инженер Иван Бардин (будущее светило советской металлургии, строитель "Магнитки") стал свидетелем безобразной сцены – славящийся в заводе своей силой и жестокостью сменный мастер-немец ударил за мелкую провинность русского рабочего с такой силой, что выбил ему зубы.Обычно невероятно хладнокровный Бардин, не помня себя, подскочил к немцу. Будучи сам огромного росту, крестьянский сын Иван схватил фрица за шиворот и готов был сбросить его в ковш с раскаленным жидким чугуном. В последнюю секунду от душегубства спас его другой инженер-доменщик, горячий грузинский парень Георгий Николадзе (великий ученый-геометр, ставший в тридцатые годы еще и "родителем" советского альпинизма).Свидетелей было много, дело дошло до управляющего заводом Адама Свицына (первый русский директор этого предприятия). Курако пытался выгораживать своих подопечных. Но все, что удалось сделать, – за большие откупные уговорить немца отказаться от претензий, а Бардина и Николадзе забрать с собой в Енакиево.Все это и "обмывалось".Курако родился в зажиточной дворянской семье. Отец его был полковником и ветераном Обороны Севастополя. Дед – отставной генерал и типичный помещик-самодур. Отец в отставке с головой ушёл в железнодорожные спекуляции, мать большого влияния на сына, растущего в белорусской глубинке, не имела.С раннего детства его компанией были крестьянские дети. Это пригодилось ему потом в жизни. Поэтому он чувствовал себя среди рабочих естественней и сочувствовал их нуждам куда больше, чем нуждам своего класса.В 17 лет Михаила Курако отдали в Полоцкое кадетское училище. После первой же порки свободолюбивый юноша решил бежать.Подбив сына своей кормилицы Максименко податься на юг, будущее светило доменной науки формулировал свои посулы так: там из нашего села многие работают, хорошую деньгу зарабатывают. Авось, и мы прорвемся. И понеслось колесо Фортуны.Юноши приехали в Екатеринослав осенью 1890 года. Толпы голодных крестьян, так называемых "откупов" из Орловской, Тамбовской, Смоленской, Могилевской и Витебской губерний осаждали ворота построенного всего за три года до этого Брянцевского завода.Найти постоянную работу было непросто. Брали её с бою ватаги босяков, объединенных общим интересом или происхождением. Так называемые "тигры". В ход шли плечи и кулаки, конкурентов оттесняли безжалостно. Щуплый, но жилистый, выносливый, волевой Михаил очень скоро возглавил одну их таких "тигринных" артелей.Но что это была за работа! Подряжались "тигры" в основном работать "каталями" – так называли рабочих, таскавших по специальным подъемам к колошникам доменной печи специальную вагонетку с рудой. Называлась она "козой" и вмещала от 600 до 900 кг концентрата. Потолкай-ка такую целый день груженную.Через два года Михаила нашел отец. Старик в шинели с крестами за Севастополь приехал умолять сына вернуться домой.- Ехали б вы, папаша, – сказал ему Михаил, хмуро поглядывая в сторону удивленно разглядывающих барина приятелей, – незачем вам тут, люди не поймут.Такой вот вышел у генеральского внука, полковничьего сына, дворянина Могилевской губернии, вероисповедания католического, как сказали бы сегодня, "дауншифтинг".Впрочем, продолжался он недолго. Очень быстро схватывающий знания на лету паренек прикипел сердцем к чудесному видению извлечения металла из доменной печи. За год выучился на помощника горнового, потом на горнового, и начал удивлять доменщиков Юга России своими способностями и умениями. А ещё огромным количеством рационализаторский предложений и изобретений. Благо, в те годы доменное производство находилось в процессе становления.Перепробовав работу на всех екатеринославских заводах, Михаил Курако подался в Донбасс, где предприятий было больше, технологии разнообразнее.У него к тому времени сложился и свой круг интересов, и все они крутились вокруг доменного дела. "Танцевать от доменной печи" призывал он своих учеников уже в Юзовке и Енакиево. И это было искренне чувство. Оно привело его для начала к американцам.Братья Кеннеди построили в Мариуполе, на самом берегу моря огромный завод общества "Русский Провиданс". Он стал основанием ныне знаменитого металлургического комбината им. Ильича.Курако попал на этот завод в 1898 году. Американцы того времени не тратили ещё целого дня на собеседование, не требовали диплом, а просто просили показать на что способен. Молодой доменщик, кстати, с восторгом отнесшийся к американским доменным печам, большим и технологичным, сходу указал хозяевам на "узкое место" в этих печах. Они были широки в основании, а значит больше подвержены при малейшей ошибке с шихтой и температурой плавки образованию "козлов".Насколько эта проблема была серьёзной для металлургов позапрошлого века, ясно хотя бы из того факта, что первый управляющий заводом Новороссийского общества в Юзовке Джон Юз вынужден был из-за "козла" снести первую поставленную им печь, и начать все сызнова.Американские мастера на нахального русского посмотрели с ухмылкой, которую, впрочем, очень скоро пришлось спрятать подальше, после того, как он, играючи, расплавил "козла" в горне доменной печи.Умелому металлургу-самоучке немедленно выдали специальный аттестат, в котором, в частности, было отмечено:"Выдано доменному мастеру Мариупольского завода Михаилу Константиновичу Курако в удостоверение того, что на заводе "Русский провиданс" ему поручена была печь с "козлом" и благодаря его умению через три дня пошла нормально".После такого триумфа Михаила Константиновича переманили другие американцы – в Краматорск. Там его застала Первая русская революция. Стоит ли говорит, что Курако был со "своими" – с рабочими?В условиях горячей повстанческой ситуации в Донбассе этот потомок белорусской шляхты поступил совсем в шляхетском стиле — продав имение (то самое, дедовское), он на все деньги закупил партию револьверов, кои передал на дело революции в Краматорске. Помогал он и с печатанием листовок, а также укрывал тех, кто скрывался от властей.Удивительно, честно говоря, как его вообще не посадили за такие-то художества. Но, думается, промышленники попросили облегчить его участь. Вскоре после этого Курако с женой отправляется на три года в ссылку в Вологодскую область.Революционность была свойственна его кипучей натуре. Он смело менял технологические процессы, и добивался неслыханного в мире — сокращения ремонта домны в два раза. Придумывал институт сменных инженеров и прообраз социалистического соревнования в цеху. Он первым в российской металлургии сообразил, что взаимозаменяемость смежников может принести увеличение эффективности труда доменщиков.Глубокие практические знания, неординарный подход к делу, простота в общении с людьми всех социальных слоев, стратегический взгляд на профессию – всё это делало Курако всеобщим любимцем.В 1909 году юзовский директор Свицын позвал его на свой завод, "купив" картиной масштабного технического перевооружения. Он выделил чете Курако двухэтажный особняк, но металлург практически в нём не жил, взяв себе комнатушку прямо в цеху. Как и все "люди возрождения", в быту он был аскетичен. Точно так, как в Юзовке вел себя он в Енакиево, где пережил не лучшие военные годы Первой мировой.В конце 1916 года Михаил Константинович все-таки снова приехал в Юзовку. А в феврале следующего в России случилась Вторая революция, которую, понятное дело, Курако принял с восторгом.В июне того же года Юзовка получила статус города. Доменщики выбрали в горсовет двоих – Михаила Курако и Льва Задова, анархиста вернувшегося с царской каторги за "экс" со стрельбой. Кураков должен был хорошо знать Лёвку – ведь до каторги этот двухметровый еврей работал у него в цеху каталем. Попробуй такого не заметь.Но после революции дорожки все-таки разошлись. Анархист Задов стал начальником контрразведки в одной из дивизий армии Нестора Махно. Беспартийный Курако принял предложение акционерного общества "Копикуз" ("Копи Кузбасса") построить большущий металлургический завод "как у американцев" в Кузбассе.Курако мечтал построить первый в России доменный цех с полной механизацией, без каталей, без чугунщиков и прочих квалификаций, присущих доменным цехам старой России.В Томске, где под личным руководством Курако проектировался доменный цех Кузнецкого завода, полностью развернулся его конструкторский талант. Работа проектного отдела была школой доменных конструкторов, доменных строителей.В очерке о Курако, написанном Михаилом Кантором в 1948 году, замечено:"Лучший доменщик России остался верен себе – прежде всего он думал о выращивании будущих конструкторов. В 1918 г. Курако приступил к составлению книги "Конструкции доменных печей". Счастливое сочетание талантливого доменщика и остроумного конструктора, обогащённого громадным личным опытом, давало ему возможность написать ценнейший научный труд. Однако, когда книга почти была закончена, произошло несчастье, – его квартира была разграблена, а рукопись уничтожена".Голод и холод Гражданской войны, нападения на завод местных бандитствующих царьков, годы неустроенной жизни – всё это ослабило организм талантливого самородка. И он не выдержал. 8 февраля 1920 года Михаил Курако скончался от сыпного тифа.Его дело продолжил ученик – Иван Бардин, в 1929-30 годах руководивший строительством металлургического гиганта в Новокузнецке.А в большой стране осталась память о неистовом доменщике Курако. Возле центральной проходной Енакиевского металлургического завода стоит ему памятник – в брезентовой куртке и войлочной шляпе металлурга доменщик Курако пытливо вглядывается, наверное, в лётку печи. Кажется, сейчас скажет: "А что, жизнь я прожил не зря – плавка удачная".

