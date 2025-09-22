Зеленский внес в Раду законопроект об отправке солдат ВСУ в Турцию и Великобританию

https://ukraina.ru/20250922/zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekt-ob-otpravke-soldat-vsu-v-turtsiyu-i-velikobritaniyu-1069021642.html
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений Вооруженных Сил за рубеж. Документ, опубликованный на сайте парламента, позволит украинским военным проходить обучение в Турции и Великобритании
Больше новостей дня в итоговом обзоре: "Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября".
19:12 22.09.2025 (обновлено: 19:17 22.09.2025)
Законопроект разрешает отправку подразделений Вооруженных Сил Украины за рубеж. В случае его принятия, Украина сможет направить военнослужащих ВМС в Турцию и Великобританию для прохождения обучения на военных кораблях.
Планируется направить два основных контингента. В Турцию: корвет "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) вместе с экипажем из 106 военнослужащих. В Великобританию: целую группу противоминных кораблей для обучения:
- "Черкассы" (типа Sandown) — до 39 человек;
- "Чернигов" (типа Sandown) — до 39 человек;
- "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" (типа Alkmaar) — до 39 человек на каждом;
- управление 1-го дивизиона противоминных кораблей — до 20 человек.
Такая инициатива развивает закон, подписанный Зеленским в марте 2023 года, который разрешает в период военного положения направлять подразделения ВСУ за границу для выполнения задач национальной безопасности и обороны, ссылаясь на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.
Важно, что закон не разрешает проведение каких-либо наступательных операций за пределами Украины. Окончательное решение по каждой отправке принимает глава администрации Украины (президент).
Данный шаг направлен на укрепление военного сотрудничества с ключевыми партнерами. При этом Москва неоднократно заявляла о своем негативном отношении к любой военной помощи Украине со стороны НАТО, включая обучение военнослужащих.
Теперь законопроект должен рассмотреть и утвердить украинский парламент.