Зеленский внес в Раду законопроект об отправке солдат ВСУ в Турцию и Великобританию

Зеленский внес в Раду законопроект об отправке солдат ВСУ в Турцию и Великобританию - 22.09.2025 Украина.ру

Зеленский внес в Раду законопроект об отправке солдат ВСУ в Турцию и Великобританию

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений Вооруженных Сил за рубеж. Документ, опубликованный на сайте парламента, позволит украинским военным проходить обучение в Турции и Великобритании

2025-09-22T19:12

2025-09-22T19:12

2025-09-22T19:17

новости

турция

великобритания

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

рада

верховная рада

украинская армия

закон

Законопроект разрешает отправку подразделений Вооруженных Сил Украины за рубеж. В случае его принятия, Украина сможет направить военнослужащих ВМС в Турцию и Великобританию для прохождения обучения на военных кораблях.Планируется направить два основных контингента. В Турцию: корвет "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) вместе с экипажем из 106 военнослужащих. В Великобританию: целую группу противоминных кораблей для обучения:- "Черкассы" (типа Sandown) — до 39 человек;- "Чернигов" (типа Sandown) — до 39 человек;- "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" (типа Alkmaar) — до 39 человек на каждом;- управление 1-го дивизиона противоминных кораблей — до 20 человек.Такая инициатива развивает закон, подписанный Зеленским в марте 2023 года, который разрешает в период военного положения направлять подразделения ВСУ за границу для выполнения задач национальной безопасности и обороны, ссылаясь на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону. Важно, что закон не разрешает проведение каких-либо наступательных операций за пределами Украины. Окончательное решение по каждой отправке принимает глава администрации Украины (президент).Данный шаг направлен на укрепление военного сотрудничества с ключевыми партнерами. При этом Москва неоднократно заявляла о своем негативном отношении к любой военной помощи Украине со стороны НАТО, включая обучение военнослужащих.Теперь законопроект должен рассмотреть и утвердить украинский парламент.Больше новостей дня в итоговом обзоре: "Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября".

турция

великобритания

украина

новости, турция, великобритания, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, украинская армия, закон