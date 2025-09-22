Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября - 22.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250922/rossiya-prodolzhit-vypolnyat-dsnv-nachinaetsya-osenniy-prizyv-itogi-22-sentyabrya-1069014909.html
Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября
Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября - 22.09.2025 Украина.ру
Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября
Украина.ру, 22.09.2025
2025-09-22T18:00
2025-09-22T18:00
эксклюзив
россия
сша
европа
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/22/1034162237_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9af7e45eacc2991b5e6766880081e00c.jpg
ДСНВ в одностороннем порядкеСрок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истечет после 5 февраля 2026 года. Россия готова в течение одного года после этого придерживаться ограничений, прописанных в этом договоре. Только в том случае, если аналогичным образом поступят США. Об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил президент России Владимир Путин."Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России", - сказал Путин.Истечение срока действия ДСНВ будет означать исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, добавил Путин. По его словам, Россия попытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Полный отказ от договора может сказаться на обеспечение целей договора о нераспространении ядерного оружия.Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом меняющейся обстановки в мире. В Кремле уверены в надежности и эффективности национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в гонке вооружений."Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов", - сказал Путин.ДСНВ был заключен в 2010 году, это было последнее значительное политико-дипломатическое достижение в сфере стратегической стабильности, сказал Путин. По словам российского лидера, договор был приостановлен в 2023 году из-за враждебной политики администрации президента США Джо Байдена.Владимир Путин попросил российские профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать деятельность Штатов, прежде всего, применительно к арсеналу стратегического наступательного вооружения."Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ", - сказал Путин.Осенний призывОсенью стартует новый этап призывной кампании на военную службу. За весенний призыв все задачи, обозначенные президентом России, выполнены в срок и полноценно. На службу в воинские части отправили 160 тысяч молодых людей.Наиболее успешно весенний призыв прошел в следующих регионах России:Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря 2025 года. Исключение составят отделеные районы Крайнего севера (с 1 ноября)."Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сообщил на брифинге заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.Срок военной службы составит 12 месяцев. Военнослужащие-срочники будут проходить службу в частях на территории России, к задачам СВО их не будут привлекать.В осенний призыв будет в полной мере использоваться электронный реестр воинского учета, что позволит военкоматам оперативно обновлять информацию о гражданах. Некоторые отсрочки от службы можно получить без личного визита в комиссию, если необходимые сведения имеются в системе. Оповещения о призыве и возможных ограничительных мерах приходят в личный кабинет на портале госуслуг и фиксируются в общедоступном реестре."Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг", - подчеркнул Цимлянский.В случае неявки на призывную комиссию без уважительной причины по истечении 20 дней для гражданина вводятся временные ограничения, согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". Несмотря на внедрение электронного документооборота, бумажные повестки сохраняют юридическую силу. Решение о призыве теперь действует в течение года — если гражданин не был отправлен служить в текущую кампанию, он может быть направлен в следующем призыве.
россия
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/22/1034162237_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_ea9395ea83b7c726af44adf157417701.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, европа, владимир путин
Эксклюзив, Россия, США, Европа, Владимир Путин

Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября

18:00 22.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
ДСНВ в одностороннем порядке
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истечет после 5 февраля 2026 года. Россия готова в течение одного года после этого придерживаться ограничений, прописанных в этом договоре. Только в том случае, если аналогичным образом поступят США. Об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России", - сказал Путин.
Истечение срока действия ДСНВ будет означать исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, добавил Путин. По его словам, Россия попытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Полный отказ от договора может сказаться на обеспечение целей договора о нераспространении ядерного оружия.
Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом меняющейся обстановки в мире. В Кремле уверены в надежности и эффективности национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в гонке вооружений.
"Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов", - сказал Путин.
ДСНВ был заключен в 2010 году, это было последнее значительное политико-дипломатическое достижение в сфере стратегической стабильности, сказал Путин. По словам российского лидера, договор был приостановлен в 2023 году из-за враждебной политики администрации президента США Джо Байдена.
Владимир Путин попросил российские профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать деятельность Штатов, прежде всего, применительно к арсеналу стратегического наступательного вооружения.
"Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ", - сказал Путин.
Осенний призыв
Осенью стартует новый этап призывной кампании на военную службу. За весенний призыв все задачи, обозначенные президентом России, выполнены в срок и полноценно. На службу в воинские части отправили 160 тысяч молодых людей.
Наиболее успешно весенний призыв прошел в следующих регионах России:
  • Республиках Бурятия, Карелия, Крым,
  • Донецкой и Луганской Народных Республиках,
  • Хабаровском крае,
  • Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях,
  • Москве и Санкт-Петербурге.
Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря 2025 года. Исключение составят отделеные районы Крайнего севера (с 1 ноября).
"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сообщил на брифинге заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Срок военной службы составит 12 месяцев. Военнослужащие-срочники будут проходить службу в частях на территории России, к задачам СВО их не будут привлекать.
В осенний призыв будет в полной мере использоваться электронный реестр воинского учета, что позволит военкоматам оперативно обновлять информацию о гражданах. Некоторые отсрочки от службы можно получить без личного визита в комиссию, если необходимые сведения имеются в системе. Оповещения о призыве и возможных ограничительных мерах приходят в личный кабинет на портале госуслуг и фиксируются в общедоступном реестре.
"Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг", - подчеркнул Цимлянский.
В случае неявки на призывную комиссию без уважительной причины по истечении 20 дней для гражданина вводятся временные ограничения, согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". Несмотря на внедрение электронного документооборота, бумажные повестки сохраняют юридическую силу. Решение о призыве теперь действует в течение года — если гражданин не был отправлен служить в текущую кампанию, он может быть направлен в следующем призыве.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияСШАЕвропаВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Атака на Москву: силами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников - Собянин
19:48Восемь мирных жителей Белгородчины пострадали в результате атак БПЛА - Гладков
19:44С избирательных участков прямо на фронт. Секретные планы Санду для поствыборной Молдавии
19:36"Финляндизация". Непраздные размышления о российской стратегии
19:26Венгрия никому не давала права вести боевые действия от её имени - Орбан
19:12Зеленский внес в Раду законопроект об отправке солдат ВСУ в Турцию и Великобританию
18:50Дроны ВСУ атаковали Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ - мэр города Пухов
18:40НАТО готово к "прямой конфронтации" с Россией, флаг над посольством Палестины в Лондоне. Главное на 18:40
18:25Самарские таможенники задержали партию БПЛА из Казахстана - пресс-служба ФТС
18:02Где тонко – там и рвется: у ВСУ остался последний рубеж обороны перед Гуляйполем - "Донбасс решает"
18:00Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября
17:57Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ после Серебрянских лесов еще долго будут брать Северск и Лиман
17:45Контратаки в районе Предтечино и Клебан-Быка закончились потерями для ВСУ - "Дневник десантника"
17:26Почему Трамп дал заднюю в конфликте с Китаем и как Россия будет забирать своё — Бавырин
17:19Британский журналист назвал инциденты в воздушном пространстве НАТО "спланированной провокацией"
17:04Туск: На территории Польши не обнаружено ни одного вооруженного дрона
16:50Дмитрий Бавырин: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё
16:45"Был обезвожен и два дня ничего не ел": в горах Марамуреша спасли очередного беглого украинца
16:22Трамп ненавидел, вдова прощала, Карлсон "жевал хумус": как прошла панихида по Чарли Кирку
16:20Мэр Ялты сообщила о подготовке документов для ходатайства о введении ЧС в Крыму
Лента новостейМолния