Россия продолжит выполнять ДСНВ, начинается осенний призыв. Итоги 22 сентября

Украина.ру, 22.09.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/22/1034162237_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9af7e45eacc2991b5e6766880081e00c.jpg

ДСНВ в одностороннем порядкеСрок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истечет после 5 февраля 2026 года. Россия готова в течение одного года после этого придерживаться ограничений, прописанных в этом договоре. Только в том случае, если аналогичным образом поступят США. Об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил президент России Владимир Путин."Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России", - сказал Путин.Истечение срока действия ДСНВ будет означать исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, добавил Путин. По его словам, Россия попытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Полный отказ от договора может сказаться на обеспечение целей договора о нераспространении ядерного оружия.Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом меняющейся обстановки в мире. В Кремле уверены в надежности и эффективности национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в гонке вооружений."Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов", - сказал Путин.ДСНВ был заключен в 2010 году, это было последнее значительное политико-дипломатическое достижение в сфере стратегической стабильности, сказал Путин. По словам российского лидера, договор был приостановлен в 2023 году из-за враждебной политики администрации президента США Джо Байдена.Владимир Путин попросил российские профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать деятельность Штатов, прежде всего, применительно к арсеналу стратегического наступательного вооружения."Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ", - сказал Путин.Осенний призывОсенью стартует новый этап призывной кампании на военную службу. За весенний призыв все задачи, обозначенные президентом России, выполнены в срок и полноценно. На службу в воинские части отправили 160 тысяч молодых людей.Наиболее успешно весенний призыв прошел в следующих регионах России:Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря 2025 года. Исключение составят отделеные районы Крайнего севера (с 1 ноября)."Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - сообщил на брифинге заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.Срок военной службы составит 12 месяцев. Военнослужащие-срочники будут проходить службу в частях на территории России, к задачам СВО их не будут привлекать.В осенний призыв будет в полной мере использоваться электронный реестр воинского учета, что позволит военкоматам оперативно обновлять информацию о гражданах. Некоторые отсрочки от службы можно получить без личного визита в комиссию, если необходимые сведения имеются в системе. Оповещения о призыве и возможных ограничительных мерах приходят в личный кабинет на портале госуслуг и фиксируются в общедоступном реестре."Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг", - подчеркнул Цимлянский.В случае неявки на призывную комиссию без уважительной причины по истечении 20 дней для гражданина вводятся временные ограничения, согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". Несмотря на внедрение электронного документооборота, бумажные повестки сохраняют юридическую силу. Решение о призыве теперь действует в течение года — если гражданин не был отправлен служить в текущую кампанию, он может быть направлен в следующем призыве.

