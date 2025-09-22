Трамп ненавидел, вдова прощала, Карлсон "жевал хумус": как прошла панихида по Чарли Кирку - 22.09.2025 Украина.ру
Трамп ненавидел, вдова прощала, Карлсон "жевал хумус": как прошла панихида по Чарли Кирку
В ночь на 22 сентября по московскому времени в присутствии порядка 70 тыс. человек на арене State Farm в Аризоне состоялась панихида по убитому консервативному активисту Чарли Кирку. На мероприятие собрался весь республиканский бомонд во главе с президентом США Дональдом Трампом
Трамп, вдова и Илон МаскИспользование огромных стадионов и крытых арен для политических и прочих собраний – обычная для Соединенных Штатов практика. И в этот раз, если не знать о специфике мероприятия, могло показаться, что это очередной предвыборный митинг, а сам Трамп вот-вот исполнит фирменные танцевальные движения.Перед появлением главы государства на сцену поднялся 82-летний певец Ли Гринвуд, чья патриотическая нетленка God bless the USA ("Боже, благослови США") стала неофициальным гимном последней кампании Трампа.Под исполненные вживую куплеты на подмостках появился президент, в этот момент начался фейерверк, а собравшиеся принялись оживленно приветствовать своего лидера.Для Трампа была подготовлена специальная трибуна, закрытая прозрачной пуленепробиваемой защитной ширмой. Лишь большой деревянный крест, установленный напротив в центре зала, напоминал о скорбном поводе для встречи."Мы нация в скорби, шоке и печали. У нашей страны украли одного из умнейших нашего времени. Гигант своего поколения. И главное преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр", - сказал президент США.По его словам, он узнал о смерти Кирка в тот момент, когда у него была встреча с "очень влиятельными людьми" в Белом доме, которых он вынужден был попросить уйти.Трамп рассказал, что именно погибший активист первым рассказал о Джей Ди Вэнсе - "ныне важном мужчине из Огайо". Глава государства не забыл о самопиаре и заявил, что Кирк поддерживал его инициативы с пошлинами и просил незадолго до смерти покончить с преступностью в Чикаго."Чарли Кирк не питал ненависти к своим противникам, он желал им лучшего. Я не соглашался с ним, я ненавижу своих оппонентов и не желаю им ничего хорошего", - сказал Трамп.Далее он пригласил на сцену вдову Кирка Эрику. Центральным местом ее выступления стал мотив прощения."Тот молодой человек (убийца Кирка – ред.)… Наш Спаситель сказал на кресте: "Отец, прости их, ибо они не ведают, что творят!" Тот человек… Тот молодой человек… Я его прощаю!", - сказала она.Далее своими воспоминаниями об убитом со сцены поделились другие члены администрации Трампа, а также его соратники. Любопытным, например, получилось выступление журналиста Такера Карлсона."Это напомнило мне мою самую любимую историю. Примерно две тысячи лет назад Иисус пришел в Иерусалим и начал говорить о тех, кто во власти. Он делал самое худшее, что только можно было вообразить – говорил правду о тех людях. И тем не понравилось. Ой, как не понравилось! Их просто порвало! И их одолели мысли о том, как бы заставить его перестать. Этого парня надо заткнуть! Я очень живо представляю себе эту сценку. Освещенная лампой комната, где в кружок сели эти люди и вот они жуют хумус и гадают, как им поступить с парнем, который говорит про них правду. Они такие: Ну, послушайте, ему надо закрыть варежку! В такие моменты всегда появляется кто-то, кого посещает гениальная идея… А давайте мы его просто грохнем! Это решит проблему. Но это так не работает, не работает…", - сказал он.Теперь все гадают, кого же имел ввиду в данном случае журналист под поедателями хумуса.Также в соцсетях обсуждают воссоединение Трампа и миллиардера Илона Маска, с которым у них был конфликт еще недавно. Часть церемонии американский президент провел в специальной VIP-ложе за пуленепробиваемым стеклом, в какой-то момент к нему подошел основатель Space Х и они о чем-то побеседовали."Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел", - прокомментировал Трамп позднее.Так говорил КиркВ русскоязычном интернете применительно к Кирку вспоминают чаще всего его цитаты про Украину, Владимира Зеленского и необходимость дружбы с Россией.Украину вместе с правящим там сейчас режимом он действительно недолюбливал за излишние расходы на них, которые оплачиваются из кармана американского налогоплательщика. Это вполне в духе Трампа и его тезисов.Что касается России, то тут скорее речь не про какие-либо симпатии к нашей стране (их у американского ура-патриота быть не может априори), а про то, что политика предыдущей администрации подтолкнула Москву в объятия Пекина и Нью-Дели, что плохо для интересов США.Оппоненты активиста припоминают ему и другое. Так, будучи убежденным противником абортов, он утверждал, что если его малолетнюю дочь изнасилуют, то она все равно должна рожать, что несколько жертв ежегодно от массовой стрельбы – неизбежная плата за священное право свободно владеть оружием, а некоторые высказывания и вовсе отдают расистским душком.Даже спор о трансгендерах-стрелках, который стал для него последним в жизни, демонстрировал изъяны его аргументации. Так, Кирка перед его убийством спросили, знает ли он, сколько трансгендеров устраивали массовые убийства в США за последние 10 лет. Он ответил, что их было слишком много, на что его собеседник уточнил, что таких эпизодов было всего 6, при том, что самих случаев шутинга было в разы больше.То, что однозначно можно записать погибшему в плюс – это его уважительное отношение к свободе слова, которым уже давно не могут похвастаться его оппоненты-демократы. Любой желающий мог прийти на его публичные диспуты и задать Кирку свой вопрос и поспорить с ним. Отчасти жертвой такой открытости он и стал – роковой выстрел прозвучал как раз на одном из таких мероприятий в штате Юта.Важно понимать, что консерватизм Кирка – это не то, что под этим словом понимают сейчас в России, пусть отдельные его высказывания и могут быть созвучны с борьбой традиционного мира с современной западной гендерной и прочей повесткой.Тоталитарный стиль адептов полового разнообразия и инклюзивности просто настолько всех доконал, что контрпропаганда со стороны Кирка выглядела как редкий голос разума и здравого смысла.Сбили при взлетеКирк и его жена – убежденные протестанты-ортодоксы. Именно из этой религиозной среды растут корни многих взглядов Кирка, граничащих порой с махровым мракобесием. Например, погибший критиковал вакцинацию, которую он называл во времена эпидемии коронавируса "медицинским апартеидом".Семья Кирка не бедствовала. Проповедничество и принадлежность к той или иной протестантской церкви – это вообще выгодный в США бизнес. В Америке нет ничего зазорного, чтобы зарабатывать на своих религиозных взглядах.Так, Эрика Кирк владеет брендом PROCLAIM x BIBLE in 365, который производит одежду с изображением Христа, цитатами из Библии и т.д. Данные товары "изготовлены с молитвой в США", уверяет она.Борьба с "антиамериканскими идеями" приносила неплохой доход и ее мужу. Организация Turning Point, которую он возглавлял, с 2016 по 2020 гг. нарастила прибыль почти в 10 раз – с 4,3 млн долларов до 39,8 млн по публичным данным налоговых деклараций. Известно, что сам Кирк в это время также увеличил себе зарплату в разы – с 27 тыс. долларов до 325 тыс.Бесспорно, Кирк был ярким представителем новой волны политиков-республиканцев и сделал многое для победы Трампа. Он умел и любил работать с молодежью, прорвав информационную блокаду в американских кампусах, где до него витийствовали исключительно либеральные и демократические демагоги. За это его и убили, лишив консервативный лагерь яркого и многообещающего политика.Только для России погибший активист и ему подобные – это не более чем ситуативные попутчики, для которых величие их Америки всегда будет превыше всего. А величие ее, как известно из истории, строилось всегда за счет других стран и народов. Поэтому не сотвори из Кирка кумира, кумиров для нас по ту сторону океана нет.О символичности гибели американского активиста - в материале издания Украина.ру Другой взгляд на убийство Кирка.
Трамп ненавидел, вдова прощала, Карлсон "жевал хумус": как прошла панихида по Чарли Кирку

16:22 22.09.2025 (обновлено: 16:32 22.09.2025)
 
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ночь на 22 сентября по московскому времени в присутствии порядка 70 тыс. человек на арене State Farm в Аризоне состоялась панихида по убитому консервативному активисту Чарли Кирку. На мероприятие собрался весь республиканский бомонд во главе с президентом США Дональдом Трампом
Трамп, вдова и Илон Маск
Использование огромных стадионов и крытых арен для политических и прочих собраний – обычная для Соединенных Штатов практика. И в этот раз, если не знать о специфике мероприятия, могло показаться, что это очередной предвыборный митинг, а сам Трамп вот-вот исполнит фирменные танцевальные движения.
Перед появлением главы государства на сцену поднялся 82-летний певец Ли Гринвуд, чья патриотическая нетленка God bless the USA ("Боже, благослови США") стала неофициальным гимном последней кампании Трампа.
Под исполненные вживую куплеты на подмостках появился президент, в этот момент начался фейерверк, а собравшиеся принялись оживленно приветствовать своего лидера.
Для Трампа была подготовлена специальная трибуна, закрытая прозрачной пуленепробиваемой защитной ширмой. Лишь большой деревянный крест, установленный напротив в центре зала, напоминал о скорбном поводе для встречи.
© Фото : RT
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : RT
"Мы нация в скорби, шоке и печали. У нашей страны украли одного из умнейших нашего времени. Гигант своего поколения. И главное преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр", - сказал президент США.
По его словам, он узнал о смерти Кирка в тот момент, когда у него была встреча с "очень влиятельными людьми" в Белом доме, которых он вынужден был попросить уйти.
Трамп рассказал, что именно погибший активист первым рассказал о Джей Ди Вэнсе - "ныне важном мужчине из Огайо". Глава государства не забыл о самопиаре и заявил, что Кирк поддерживал его инициативы с пошлинами и просил незадолго до смерти покончить с преступностью в Чикаго.
© Фото : скриншот Fox News
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : скриншот Fox News
"Чарли Кирк не питал ненависти к своим противникам, он желал им лучшего. Я не соглашался с ним, я ненавижу своих оппонентов и не желаю им ничего хорошего", - сказал Трамп.
Далее он пригласил на сцену вдову Кирка Эрику. Центральным местом ее выступления стал мотив прощения.
"Тот молодой человек (убийца Кирка – ред.)… Наш Спаситель сказал на кресте: "Отец, прости их, ибо они не ведают, что творят!" Тот человек… Тот молодой человек… Я его прощаю!", - сказала она.
© Фото : Скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : Скриншот видео
Далее своими воспоминаниями об убитом со сцены поделились другие члены администрации Трампа, а также его соратники. Любопытным, например, получилось выступление журналиста Такера Карлсона.
"Это напомнило мне мою самую любимую историю. Примерно две тысячи лет назад Иисус пришел в Иерусалим и начал говорить о тех, кто во власти. Он делал самое худшее, что только можно было вообразить – говорил правду о тех людях. И тем не понравилось. Ой, как не понравилось! Их просто порвало! И их одолели мысли о том, как бы заставить его перестать. Этого парня надо заткнуть! Я очень живо представляю себе эту сценку. Освещенная лампой комната, где в кружок сели эти люди и вот они жуют хумус и гадают, как им поступить с парнем, который говорит про них правду. Они такие: Ну, послушайте, ему надо закрыть варежку! В такие моменты всегда появляется кто-то, кого посещает гениальная идея… А давайте мы его просто грохнем! Это решит проблему. Но это так не работает, не работает…", - сказал он.
Теперь все гадают, кого же имел ввиду в данном случае журналист под поедателями хумуса.
Также в соцсетях обсуждают воссоединение Трампа и миллиардера Илона Маска, с которым у них был конфликт еще недавно. Часть церемонии американский президент провел в специальной VIP-ложе за пуленепробиваемым стеклом, в какой-то момент к нему подошел основатель Space Х и они о чем-то побеседовали.
"Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел", - прокомментировал Трамп позднее.
Так говорил Кирк
В русскоязычном интернете применительно к Кирку вспоминают чаще всего его цитаты про Украину, Владимира Зеленского и необходимость дружбы с Россией.
Украину вместе с правящим там сейчас режимом он действительно недолюбливал за излишние расходы на них, которые оплачиваются из кармана американского налогоплательщика. Это вполне в духе Трампа и его тезисов.
Что касается России, то тут скорее речь не про какие-либо симпатии к нашей стране (их у американского ура-патриота быть не может априори), а про то, что политика предыдущей администрации подтолкнула Москву в объятия Пекина и Нью-Дели, что плохо для интересов США.
Оппоненты активиста припоминают ему и другое. Так, будучи убежденным противником абортов, он утверждал, что если его малолетнюю дочь изнасилуют, то она все равно должна рожать, что несколько жертв ежегодно от массовой стрельбы – неизбежная плата за священное право свободно владеть оружием, а некоторые высказывания и вовсе отдают расистским душком.
"Если я вижу чернокожего пилота, я скажу: "Эх, надеюсь, он квалифицирован", - говорил он.
Даже спор о трансгендерах-стрелках, который стал для него последним в жизни, демонстрировал изъяны его аргументации. Так, Кирка перед его убийством спросили, знает ли он, сколько трансгендеров устраивали массовые убийства в США за последние 10 лет. Он ответил, что их было слишком много, на что его собеседник уточнил, что таких эпизодов было всего 6, при том, что самих случаев шутинга было в разы больше.
То, что однозначно можно записать погибшему в плюс – это его уважительное отношение к свободе слова, которым уже давно не могут похвастаться его оппоненты-демократы. Любой желающий мог прийти на его публичные диспуты и задать Кирку свой вопрос и поспорить с ним. Отчасти жертвой такой открытости он и стал – роковой выстрел прозвучал как раз на одном из таких мероприятий в штате Юта.
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Важно понимать, что консерватизм Кирка – это не то, что под этим словом понимают сейчас в России, пусть отдельные его высказывания и могут быть созвучны с борьбой традиционного мира с современной западной гендерной и прочей повесткой.
Тоталитарный стиль адептов полового разнообразия и инклюзивности просто настолько всех доконал, что контрпропаганда со стороны Кирка выглядела как редкий голос разума и здравого смысла.
Сбили при взлете
Кирк и его жена – убежденные протестанты-ортодоксы.
Именно из этой религиозной среды растут корни многих взглядов Кирка, граничащих порой с махровым мракобесием. Например, погибший критиковал вакцинацию, которую он называл во времена эпидемии коронавируса "медицинским апартеидом".
Семья Кирка не бедствовала. Проповедничество и принадлежность к той или иной протестантской церкви – это вообще выгодный в США бизнес. В Америке нет ничего зазорного, чтобы зарабатывать на своих религиозных взглядах.
П/к президента НИЦ Курчатовский институт М. Ковальчука - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
15 сентября, 10:16
Черная метка Трампу: Киселев об убийстве КиркаУбийство консервативного активиста Чарли Кирка в США стоит в одном ряду с покушением на Дональда Трампа. О том, какую подоплеку имеет это событие в Соединенных Штатах в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Так, Эрика Кирк владеет брендом PROCLAIM x BIBLE in 365, который производит одежду с изображением Христа, цитатами из Библии и т.д. Данные товары "изготовлены с молитвой в США", уверяет она.
Борьба с "антиамериканскими идеями" приносила неплохой доход и ее мужу. Организация Turning Point, которую он возглавлял, с 2016 по 2020 гг. нарастила прибыль почти в 10 раз – с 4,3 млн долларов до 39,8 млн по публичным данным налоговых деклараций. Известно, что сам Кирк в это время также увеличил себе зарплату в разы – с 27 тыс. долларов до 325 тыс.
Бесспорно, Кирк был ярким представителем новой волны политиков-республиканцев и сделал многое для победы Трампа. Он умел и любил работать с молодежью, прорвав информационную блокаду в американских кампусах, где до него витийствовали исключительно либеральные и демократические демагоги. За это его и убили, лишив консервативный лагерь яркого и многообещающего политика.
Только для России погибший активист и ему подобные – это не более чем ситуативные попутчики, для которых величие их Америки всегда будет превыше всего. А величие ее, как известно из истории, строилось всегда за счет других стран и народов. Поэтому не сотвори из Кирка кумира, кумиров для нас по ту сторону океана нет.
О символичности гибели американского активиста - в материале издания Украина.ру Другой взгляд на убийство Кирка.
