Под давлением назначенной из Киева исполнительной власти сняли с должности очередного председателя облсовета — на этот раз Черновицкого. Орган местного самоуправления стал придатком к обладминистрации.

Под давлением губернатора сняли председателя Черновицкого облсоветаВ Черновцах 11 сентября депутаты Черновицкого областного совета проголосовали за прекращение полномочий и увольнение председателя совета Алексея Бойко.На сессию Черновицкого областного совета депутаты собрались впервые с начала 2025 года. До этого Алексей Бойко несколько раз пытался созвать сессию, однако ни разу не набиралось необходимого для этого количества депутатов. В президиуме, кроме председателя совета, его первого заместителя Николая Гуйтора и заместителя Михаила Павлюка, заседал начальник Черновицкой областной военной администрации (ОВА) Руслан Запаранюк. Именно губернатор фактически руководил работой сессии через Гуйтора и ряд подконтрольных депутатов.В повестку дня депутаты от фракций "Слуга народа" и "Батькивщина" дважды вносили предложение о прекращении полномочий и увольнении председателя совета Алексея Бойко. В конце концов, за включение этого вопроса в повестку дня проголосовало 35 депутатов. Затем избранники пошли на короткий перерыв, чтобы провести согласительный совет с председателями фракций, после чего началось тайное голосование.В голосовании приняли участие 37 депутатов из 64, которые числятся в облсовете. 33 из них проголосовали "за", ещё три — против. Один бюллетень был испорчен, на нём обнаружена надпись: "Нет диктатуре" (почерк был похож на почерк Алексея Бойко). Относительно одного бюллетеня возникла дискуссия: на нём в квадратике было две отметки, тогда как разрешена только одна. Однако 4 члена счётной комиссии проголосовали за то, чтобы признать бюллетень действительным, а 3 — недействительным.После объявления результатов Алексей Бойко сказал: "Трагедии в этом нет. Я счастлив, что могу покинуть этот кабинет, ведь это большая ответственность. Хочу поблагодарить всех депутатов, даже тех, кто сегодня проголосовал, потому что я знаю, как это происходило. Мы провели с вами пять тяжёлых лет, поэтому для меня это много значит. У меня были и остаются люди, которые меня поддерживают. Желаю депутатскому корпусу плодотворной работы, и чтобы не было таких случаев, когда они год не собираются".Бойко убеждён, что решение лишить его полномочий — инициатива губернатора Буковины Запаранюка. "Вы сегодня видели, что вся исполнительная ветвь власти от начальника ОВА до заместителей сидела на сессии, считала голоса. Неужели во время военного положения этим людям больше нечем заняться?" — задал риторический вопрос экс-глава облсовета."Это всё делается из одного кабинета — из кабинета начальника ОВА. И мне жаль, что эти люди, знающие, что такое Майдан, кровь и война, поддаются на какой-то политический шантаж, потому что думают, что таким образом добывается светлое будущее Украины. Мы не можем допустить, чтобы эти люди получили какую-то безнаказанность. Я имею в виду не депутатский корпус, а исполнительную власть", — заявил Бойко.Он подтвердил, что полномочия председателя облсовета теперь будут выполнять его первый заместитель Николай Гуйтор, выдвиженец партии "Слуга народа", Черновицкую областную организацию которой возглавляет Руслан Запаранюк. На вопрос, будут ли депутаты выбирать нового председателя облсовета, Бойко ответил: "Не думаю, что они будут ставить кого-то вместо меня, потому что у них нет на это голосов". Он также предположил, что теперь начнутся увольнения назначенных во время его каденции руководителей коммунальных предприятий.Алексей Бойко был избран председателем Черновицкого облсовета 18 декабря 2020 года. Его политическая карьера началась с Сокирянского райсовета, где он дважды был депутатом. Согласно данным на сайте ЦИК, в 2010 году он баллотировался от Партии регионов, в 2015 году избран от Аграрной партии. Бойко считается человеком "барона Сокирянского" Василия Козака, возглавляющего Черновицкую областную организацию Аграрной партии с 2011 года. Козак дважды был председателем Сокирянской районной администрации (в 2010–2014 годах Бойко был его заместителем), председателем Сокирянского районного совета, а ныне является мэром Сокирян.В 2020 году Алексей Бойко попал в Черновицкий областной совет от Аграрной партии. Большинством голосов его избрали председателем этого органа местного самоуправления. После назначения в июле 2022 года губернатором Буковины Руслана Запаранюка последний не прекращал попыток уволить Бойко с должности.Алексей Бойко — далеко не первый председатель областного совета на Западной Украине, которого лишили должности под давлением назначенной из Киева исполнительной власти и с применением депутатов от президентской партии "Слуга народа". Это фактически привело к превращению органов местного самоуправления в придаток областных администраций.Так, в августе 2022 года депутаты проголосовали за увольнение представителя партии Петра Порошенко* "Европейская солидарность" (ЕС) Сергея Кондрачука с должности председателя Ровенского областного совета. В апреле 2023-го лишилась должности председатель Львовского областного совета Ирина Гримак, тоже выдвиженка ЕС, а в октябре того же года сняли председателя Тернопольского областного совета, представителя националистической партии "Свобода"* Михаила Головко. При этом только последнего обвинили в коррупции, других председателей облсоветов сняли исключительно с политической мотивацией.Волынь остаётся "чёрной дырой" и "Бермудским треугольником" для военной авиации УкраиныНа Волыни ракета с украинского военного самолёта сорвалась и упала на жилой дом. Инцидент произошёл в селе Копылье Луцкого района в четверг, 11 сентября, около полудня.По словам очевидцев, самолёт в голубом камуфляже летел очень низко над домами, а затем свернул в направлении Белоруссии. "Очень низко маневрировал вокруг самой деревни. Метров 50 была его высота. Кружил, кружил — и после третьего круга услышала взрыв. Побежала туда с мужем и увидела, что дом полностью сгорел. Именно туда упала ракета или бомба. У многих оконные стёкла треснули, крыши поднялись, окна повыбивало", — рассказала журналистам телекомпании "Аверс" местная жительница Тамара.Владельцы дома остались живы, потому что на момент взрыва их не было дома. "У меня сгорел дом, хлев, пилорама, документы и деньги, которые были в доме. Сейчас вместе с женой живу по соседству, у родственников", — рассказал владелец уничтоженного имущества Владимир Шрамко корреспонденту телеканала "Общественное". При этом журналисты "Аверса" утверждают, что в разрушенном жилом доме жили родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД.В территориальном управлении Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове по этому факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщило "Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Софию Лепех-Давыдович. Она, в частности, подтвердила, что боеприпас выпал именно из украинского истребителя."По предварительным данным, 11 сентября во время полёта истребителя произошёл несанкционированный срыв боеприпаса, попавшего в частный жилой дом. Из-за взрыва здание было полностью уничтожено. К счастью, дом был пуст, и жертв среди местных жителей нет", — было сказано в сообщении ДБР, обнародованном 12 сентября.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР, проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полётов или подготовки к ним). В случае доказательства вины в суде санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения сроком от 2 до 5 лет, содержания в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишение свободы сроком от пяти до пятнадцати лет.Как известно, на окраине Луцка находится один из крупнейших военных аэродромов Украины. Там базируется часть переданных западными странами истребителей F-16 и "Мираж", и именно над Волынской областью они понесли первые потери.Так, 26 августа 2024 года был сбит F-16, который пилотировал 30-летний лётчик из Луцка Алексей "Moonfish" Месь, прошедший обучение в США. По официальной версии, F-16 "случайно пролетел через облако обломков после успешного перехвата и уничтожения одной из российских ракет", и в результате потерпел катастрофу, в которой погиб пилот.Однако, по данным американского издания Wall Street Journal, истребитель Алексея Меся был сбит ракетой, выпущенной украинским зенитно-ракетным комплексом Patriot. Как отмечало издание, причиной "дружественного огня" стало отсутствие на борту самолёта тактической сети Link 16, помогающей пилотам избегать опасностей при обстреле ракетами союзников. Как выяснили журналисты, эта сеть не была установлена в переданные Украине истребители из-за опасений, что системы попадут в руки российских технических специалистов, если самолёт будет сбит.А совсем недавно, 22 июля 2025 года, недалеко от Луцка упал истребитель "Мираж". Как сообщили в ДБР, авария произошла на одном из аэродромов Волынской области во время выполнения боевого полётного задания. Предварительно следователи установили, что после взлёта пилот сообщил руководителю полётов о критической неисправности электроники. Самолёт упал на безлюдную территорию и утонул в воронке посреди болотистой местности."Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле. Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь", — говорилось в сообщении ДБР.Для расследования причин падения самолёта была создана специальная следственная группа, которая имеет практику расследования катастроф в военной авиации. Дело было открыто по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу. Несмотря на то что с момента крушения "Миража" прошло почти два месяца, никакой информации о ходе расследования нет. Возможно, следствие по делу о падении ракеты в селе Копылье пойдёт быстрее, если заместитель начальника спецподразделения полиции КОРД нажмёт на коллег из ДБР.* лицо, входящее в состав организации, признанной в РФ экстремистской; организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

