Владимир Овчинский: Трамп угомонил своих врагов внутри США, но ничего не может сделать с Россией и Китаем

Ситуация вокруг Украины и в международной политике непростая. Надо реально ее оценивать. Не верить ни одному слову Трампа, европейцев и киевского режима. Жестко отстаивать интересы России. Пока нам это удается

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский- Владимир Семенович, поскольку исход украинского конфликта во многом будет зависеть от позиции Америки, я бы хотел, чтобы вы подробно разобрали, как именно ситуация с убийством одного из молодежных лидеров республиканцев Чарльза Кирка может отразиться на подходах Трампа к внешнеполитическим вопросам?- Давайте посмотрим, что происходило накануне убийства Чарльза Кирка.Трамп находился в кризисной ситуации. Неслучайно он пропадал почти на десять дней. Это было связано с файлами педофила-ЭпштейнаИлон Маск поругался с Трампом из-за закона, который снял налоговые льготы с покупателей "Теслы" под предлогом того, что зеленая экономика больше не нужна. Закон нанес огромный ущерб Маску, поскольку американцы теперь вынуждены покупать дешевые китайские автомобили, а не "Теслу". Маск возмутился и вообще сказал: "Пора с Трампом разобраться. Надо его импичмент объявлять. Пусть президентом станет вице-президент Вэнс". Они оба из силиконовой долины и знают друг друга.А дальше Маск добавляет: "На основании чего можно объявить импичмент? Надо открыть файлы Эпштейна и посмотреть роль Трампа в деле этого педофила". И пошло-поехало. Все лето эта тема в СМИ развивалась по нарастающей.Дело Эпштейна началось еще в 2005 году. Я тогда внимательно за этим следил. Несколько работ по нему написал. Тогда информации было больше, чем сейчас. Смысл в том, что вся американская элита к этому Эпштейну в особняк на остров летала. Потом оказалось, что у Эпштейна на острове были повсюду камеры, и он снимал эти оргии в том числе с несовершеннолетними. Его осудили.Несмотря на то, что в США – это страшное преступление, ему дали всего 18 месяцев. Причем разрешили днем сидеть дома, и только на ночь в тюрьму идти. Отсидел он 13 месяцев, потом опять все заново закрутилось. И на первом сроке Трампа в 2019 году Эпштейн оказывается в тюрьме, где якобы повесился. А его адвокаты заявили, что этого не может быть.Эпштейн всегда говорил, что только идиоты кончают жизнь самоубийством, потому что из любой ситуации можно выпутаться.- То есть неслучайно это произошло еще на первом сроке Трампа?- Да, да. И Трампа обвиняли в том, что чуть ли не он лично организовал его убийство.Так вот в 2019 году адвокаты Эпштейна, пока тело еще не сожгли, привели лучших судмедэкспертов. Те установили, что он не повесился, а его задушили. Они зафиксировали переломы шейных позвоночников в трех местах. Причем Эпштейн был огромный качок. Только здоровенный негр или несколько человек могли его задушить.Но эту историю замяли и сошлись на том, что Эпштейн покончил с собой.А сейчас, когда Маск снова поднял эту волну, демократы стали требовать: "Опубликуйте файлы Эпштейна". В СМИ появляются фотографии, которых раньше не было, как еще молодой Трамп и Эпштейн вместе с девушками танцевали. Потом как Трамп и с первой женой, и с Меланией знакомил Эпштейна. То есть показывают, что они близкие друзья.И это вызвало возмущение не только у демократов, но и среди MAGA. "Как же так? Наш кумир, который борется со всякими извращенцами, сам участвовал в этих оргиях? Надо разобраться". И все лето вся пресса и телеканалы только об этом говорили, загоняя Трампа.Чтобы перебить эту повестку, Трамп начал войну с уличной преступностью в крупных городах. Вывел национальную гвардию, которая, в нарушение американских законов, стала заменять полицию. Против Трампа началась еще одна волна: судебные решения и протесты губернаторов.Потом пошла волна по поводу борьбы с нелегальной миграцией. Сначала ее поддержали, а потом на фоне Эпштейна стали осуждать. Потом зацепились за провалы во внешней политике.Во-первых, он подписал соглашение с Зеленским по редкоземельным металлам, которые находятся на конституционных российских территориях. Неужели юристы не объяснили Трампу, что нельзя такое подписывать?Во-вторых, он назначил переговоры в Омане по иранской ядерной сделке, но вместо переговоров начал с Израилем бомбить Иран, уничтожая иранских ученых и военачальников.Короче говоря, провал во внешней и внутренней политике. Все чаще повторяют слова Маска про вероятность импичмента. Даже Такер Карлсон прямо спросил Вэнса, готов ли он занять президентское кресло, если что-то случиться. Вэнс даже растерялся и сказал: "Ну, если что, то по конституции-то я займу. Но я уверен, что нормально все будет с президентом".Потом Карлсон добавляет: "А если вас потом выберут президентом?". Вэнс ответил: "Я консультировался со своими юристами. И я могу издать указ, что даже если я буду президентом, все реальные полномочия передам Трампу".И когда, казалось бы, Трампа похоронили, происходит убийство Чарли Кирка. И, уж извините за кощунственные вещи, но его убийство Трампа фактически спасло. Так бывает в политике. Ни в одном из ведущих СМИ нет ни одной публикации по поводу Эпштейна. Уже никто не критикует методы Трампа по борьбе с уличной преступностью. Никто не критикует незаконную высылку мигрантов. Стабилизировав ситуацию во внутренней политике, Трамп сосредотачивается на внешней.- И что же у него происходит во внешней политике?- Трамп на ней странно сосредотачивается.Во-первых, после встречи на Аляске, которую он и его люди характеризовали как путь к миру, США передали киевскому режиму 3,5 тысяч ракет вместе с механизмом их использования и людьми, которые будут это делать.Во-вторых, Трамп продолжает настаивать на прямых переговорах между Путиным и Зеленским. Якобы он будет посредником. И тут же говорит, что думает над тем, какие мне страшные санкции вести против России. "Я введу их после того, как Европа введет еще более страшные санкции, которая продолжает у России многое покупать".Даже Китай не выдержал: "Трамп намекает, что введет санкции и против Китая после саммита ШОС. Он против нас весь мир хочет настроить".Но вернемся к убийству Кирка. Республиканцы заявляют, что его убили левые. Под словом "левые" они понимают любых противников Трампа по любым вопросам. Но потом вдруг задерживают исполнителя убийства – Тайлера Робинсона. И возникает нелогичная ситуация.Робинсон по своим религиозным убеждениям мормон. У нас их называют секта. Это не так. Хотя бы потому, что в США их около 16 миллионов. И 70% мормонов на первых выборах Трамп отдали за него свои голоса. И они еще в 2017 году всех родственников Трампа перекрестили в мормоны. Трамп это знает. Он лично ездил в штат Юту и поблагодарил руководство мормонов. И отец Кирка был не просто мормон, а руководитель местной полиции. А самое главное, после убийства Кирка ни одно американское СМИ не пишет, что он мормон.- Так зачем же мормон, который вроде как должен поддерживать Трампа, убил его сторонника?- Об этом никто не пишет, но Кирк представляет не менее экзотичную религию – христиане-сионисты. Один из лидеров этого движение Пит Хегсет сейчас министр обороны США. Эти люди этнически не связаны с евреями, но они считают, что к тому моменту, как Второе Пришествие будет в Иерусалиме, его надо освободить от всех врагов иудеев.Отсюда такая поддержка Израиля со стороны Пентагона. ВС США одно целое с ЦАХАЛ. ЦРУ одно целое с Моссад.Мормоны считают, что новый Иерусалим должен быть построен на берегу Соленого Озера (в Солт-Лейк-Сити), которое по своей консистенции схоже с Мертвым Морем. При этом они дружат и с иудеями, и с христианами-сионистами. Я был в 2008 году в Юте. Главный банк мормонов называется Сион. Это огромный банк с отделениями по всему миру. Там крутятся миллиарды.И когда мормон Робинсон убивает христианина-сиониста Кирка, этого просто не может быть. Причем выстрел раздался в тот момент, когда на митинге в Солт-Лейк-Сити Кирк сказал: "Я люблю мормонов. Они всегда нас поддерживают. Желаю им добра и процветания". И выстрел был произведен со 165 метров в шею. И все, человек мертв. Не всякий подготовленный снайпер так может выстрелить.С другой стороны, человек, который окончил с золотой медалью мормонскую школу, должен быть подготовлен и физически, и интеллектуально. Знать не менее шести языков. Обладать методом НЛП для вербовки новых людей. И быть готов как спецназовец. Владение всеми видами оружия, стрельба из любых положений. Кстати, Джон Браунинг, который создал всю систему американского стрелкового оружия, был мормоном.За что же убили Кирка? На конспирологических американских ресурсах была информация, что Кирк, несмотря на то, что поддерживал Трампа во всех начинаниях, не поддерживал уничтожение Израилем мирных жителей в Газе и американо-израильских бомбардировок Ирана. То есть христианин-сионист выступает против сионизма.А самое главное, что Кирк, как и демократы, тоже выступил за то, чтобы Трамп немедленно рассказал о связях с Эпштейном.И когда Кирк лично позвонил Трампу и потребовал это, Трамп сказал: "Чарли, не требуй от меня того, что я не смогу сделать". А Кирк этот разговор записал и опубликовал в соцсетях. "Мне позвонил президент, и по его просьбе я прекращаю педалировать тему с Эпштейном".Тем самым он еще сильнее подставил Трампа. Кирк стал опасен для Трампа и его окружения. Могу ли Трамп принять решение по Кирку? Почему нет? Если он в свое время ни с того, ни с сего, принял такое решение по Сулеймани из КСИР, с которым, как раз, можно было договориться. Может, тогда хуситы и хамасовцы ни на кого не напали бы.Трамп способен на все.- Вернемся к Украине. Как эти внутриполитические события в США помогут нам понять позицию Трампа по урегулированию конфликта?- Трамп меняет свою позицию несколько раз в день. Сначала он надеется на встречу Путина с Зеленским, потом после разговоров с европейцами намекает на жесткие санкции против России. "Пусть европейцы сперва введут жесткие санкции против России. Потом я посмотрю, что будет, и введу еще более жесткие санкции".Этот человек хочет мира? Сначала передает ракеты, потом грозит санкциями.- Может, это попытка давления, но не напрямую?- Естественно. Но ты либо организуешь мирный процесс, либо угрожаешь. Одно исключает другое. Когда политик хочет мирного процесса, он, конечно, не может и не говорить: "Ребята, давайте жить дружно", но обязан делать заявления в духе: "Я ничего вводить и ничего передавать не буду. Давайте останавливаться и договариваться".- Может, он по-другому не умеет? Он думает, что если так можно с Арменией и Азербайджаном, то с так можно и с Россией.- Кстати, что произошло с Арменией и Азербайджаном? Россия фактически подарила ему план мирного урегулирования, потому что мы это разрабатывали. Перед встречей на Аляске Трамп по сути взял наш план по Зангезурскому коридору и разделением границ лишь поменял российских миротворцев на американских военнослужащих.Только американские войска там ничего не решат. Я был в Карабахе с самого начала этого конфликта. В 1990 году руководил группой разведки в группировке МВД в Степанакерте (Ханкенди). Так вот армяне и азербайджанцы до сих пор готовы разговаривать только с русскими. США в этом ничего не понимают, а мы знаем все.Просто мы перед встречей на Аляске, когда Трамп сказал, что это его план, решили не поднимать шум. Хотя он фактически усадил в Овальный Кабинет Алиева и Пашиняна, потребовав, чтобы они номинировали его на Нобелевскую премию мира. Ну и пусть. У каждого свои слабости.Повторюсь, без России армяно-азербайджанские конфликты никогда не будут урегулированы. Это наши люди и наша история. Все эти наезды Алиева и Пашиняна на Россию рано или поздно закончатся. Потому что все заинтересованы в нормальных отношениях.Пашинян уже начал делать то, что ему Россия рекомендует. Алиев умный человек и тоже будет так вести себя. Не может он без России. Если он думает, что ему Турция как-то поможет, то Турция тоже заинтересована в нормальных отношениях с Россией. Эрдоган тоже умный человек. Несмотря на все давление британцев и лично Ричарда Мура из MI-6, он старается не допустить конфликтов с Россией.А на Украине мы тоже будем гнуть свою линию.Войска продвигаются по всей линии соприкосновения. Американский институт изучения войны подтверждает, что мы последовательно занимаем новые территории. Уже нет никакого шапкозакидательства в отношении России. Еще они признали, что мы смогли создать систему дроновой войны, которой в самих США нет. Причем они признали, что нам не только в этом помогли США, Китай, КНДР и Иран, а что мы сами производим, модернизируем и грамотно используем беспилотную технику.Все понимают, что мы намного сильнее.США тоже будут делать акцент на дроновой войне, готовясь к столкновению с Китаем за Тайвань. Американцы понимают, что в этом отношении пока проигрывают.- Есть мнение, что Трамп, встретившись с Путиным и пообщавшись с европейскими лидерами, понял, что без потери лица ему не удастся урегулировать украинский конфликт, поэтому предоставил России возможность решить этот вопрос на фронте. Как вы к этому относитесь?- Этот тезис как раз продвигают радикальные круги на Западе. Особенно The Guardian – рупор MI-6, которая фактически начала войну на Украине. Ричард Мур лично ненавидит Трампа. Поэтому они пишут: "Видимо, Трамп разрешил Путину уничтожить Украину". А почему они так пишут? Потому что мы побеждаем. Побеждаем с огромным трудом, с потерями, с ошибками. Но они это преподносят так, будто нам кто-то победить разрешил.Трамп понимает, что мы очень близки с Китаем. Он постепенно снимает ограничительные меры против Китая. Понимает, что американская экономика без китайцев жить не может. А мы с Китаем очень близки: искусственный интеллект, гиперзвуковое оружие, а самое главное – космос. Китайцы в космосе используют многие советские разработки, которые мы вынуждены были остановить, когда распадался СССР.Почему Трамп создает "золотой купол" и готов тратить на это миллиарды? Потому что понимает, что США полностью проигрывают России и Китаю по гиперзвуку, спутникам и дальнем космосе. Ни на кого США надавить не смогут, думая, что они самые великие. Да не великая вы уже страна. Кроме вас есть Китай и Россия. Даже у Ирана гиперзвуковое оружие сильнее, чем у американцев.Резюмирую. Ситуация непростая. Надо реально ее оценивать. Не верить ни одному слову Трампа, европейцев и киевского режима. Жестко отстаивать интересы России. Пока нам это удается.О других политических аспектах украинского конфликта - в интервью Тимофея Сергейцева: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией

