"Обкрадывает друг друга": Сергейцев о том, почему глобальный Юг — не союзник, а партнер

Страны Глобального Юга, отказавшиеся подчиняться американскому диктату, являются для России партнёрами, а не союзниками, но их нейтралитет стал серьёзной победой российской дипломатии и нарушил планы Запада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев

Эксперт скептически оценил термин "партнёр" в международной политике: "У меня слово партнер в контексте международной политики всегда ассоциируется с партнерами по бизнесу, которые друг друга обкрадывают и заказывают". Он напомнил, что до недавнего времени Россия называла партнёрами тех, с кем теперь ведёт открытую войну. Сергейцев признал, что позиция Глобального Юга важна, но недостаточна: "Да, Глобальный Юг не хочет подчиняться американскому диктату. Не могу сказать, что нам этого достаточно". При этом он назвал это достижение серьёзной победой: "Но то, что мы этого добились – серьезная победа нашего политико-дипломатического сопровождения СВО". Политолог подчеркнул, что Россия достигла бы целей СВО и без этой поддержки, но нейтралитет Глобального Юга сорвал планы Запада: "Это сильно нарушает планы наших оппонентов, которые как раз рассчитывали, что "мы скажем, а эти все сделают"".Полный текст интервью Тимофея Сергейцева: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией читайте на сайте Украина.ру.

