Почему Зеленский рвётся по шву: Безпалько об итогах "встречи на троих" и не только - 19.09.2025
Почему Зеленский рвётся по шву: Безпалько об итогах "встречи на троих" и не только
Почему Зеленский рвётся по шву: Безпалько об итогах "встречи на троих" и не только
2025-09-19T21:06
2025-09-19T21:06
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что Зеленский пытался донести до своих депутатов на закрытой встрече, а также проанализировал внесение изменений в программу по добровольному переселению соотечественников: 00:28 – Закрытая встреча Зеленского с депутатами Верховной рады; 06:37 – Отвернётся ли армия от Зеленского? 08:01 – Что даст встреча на троих? 10:50 – Что показали союзные учения "Запад-2025"? 14:30 – Об изменениях в программу по добровольному переселению соотечественников; 17:34 – Подводные камни для переселенцев в Россию и проблема их локализации. #Безпалько #СВО #учения #война #переговоры #Путин #Трамп #РФ #Зеленский #Запад2025 #Россия #Украина#США#Европа #нефть #Залужный #Польша #мигранты #переселенцы #демография #гражданство#республики *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов **Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
Почему Зеленский рвётся по шву: Безпалько об итогах "встречи на троих" и не только

21:06 19.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что Зеленский пытался донести до своих депутатов на закрытой встрече, а также проанализировал внесение изменений в программу по добровольному переселению соотечественников:
00:28 – Закрытая встреча Зеленского с депутатами Верховной рады;
06:37 – Отвернётся ли армия от Зеленского?
08:01 – Что даст встреча на троих?
10:50 – Что показали союзные учения "Запад-2025"?
14:30 – Об изменениях в программу по добровольному переселению соотечественников;
17:34 – Подводные камни для переселенцев в Россию и проблема их локализации.
#Безпалько #СВО #учения #война #переговоры #Путин #Трамп #РФ #Зеленский #Запад2025 #Россия #Украина#США#Европа #нефть #Залужный #Польша #мигранты #переселенцы #демография #гражданство#республики
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
**Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Трамп заявил, что по-прежнему решительно настроен добиться мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
20:36
Намерения Трампа, музей СВО и выводы американской разведки. Главное на этот часУкраинская пропаганда одобряет разрушение русских храмов. Черниговский суд суд дал 5 лет тюрьмы военному, отказавшемуся служить в ТЦК. Президент США Дональд Трамп не собирается навязывать условия будущего мирного соглашения. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
