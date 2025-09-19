https://ukraina.ru/20250919/pochemu-zelenskiy-rvtsya-po-shvu-bezpalko-ob-itogakh-vstrechi-na-troikh-i-ne-tolko-1068916256.html

Почему Зеленский рвётся по шву: Безпалько об итогах "встречи на троих" и не только

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что Зеленский пытался донести до своих... Украина.ру, 19.09.2025

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что Зеленский пытался донести до своих депутатов на закрытой встрече, а также проанализировал внесение изменений в программу по добровольному переселению соотечественников: 00:28 – Закрытая встреча Зеленского с депутатами Верховной рады; 06:37 – Отвернётся ли армия от Зеленского? 08:01 – Что даст встреча на троих? 10:50 – Что показали союзные учения "Запад-2025"? 14:30 – Об изменениях в программу по добровольному переселению соотечественников; 17:34 – Подводные камни для переселенцев в Россию и проблема их локализации. #Безпалько #СВО #учения #война #переговоры #Путин #Трамп #РФ #Зеленский #Запад2025 #Россия #Украина#США#Европа #нефть #Залужный #Польша #мигранты #переселенцы #демография #гражданство#республики *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещенный в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов **Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

