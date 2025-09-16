https://ukraina.ru/20250916/voyna-mozhet-nachatsya-v-lyuboy-moment-tikhanskiy-o-nashikh-udarakh-po-70-tysyachnoy-gruppirovke-nato-1068752322.html

Война может начаться в любой момент. Тиханский о наших ударах по 70-тысячной группировке НАТО

Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру проанализировал продвижение армии России на СВО, объяснил, в каком случае Москва будет применять тактическое ядерное оружие, а также рассказал, какие задачи будут решаться на военных учениях "Запад-2025"

00:29 – Учения НАТО у западных границ России;06:12 – В каком случае Москва может применить тактическое ядерное оружие?09:58 – Учения "Запад-2025";17:02 – О модернизации ядерного арсенала России и демонстрации силы "Орешника";21:38 – ВПК Белоруссии;25:08 – Спецназ против ДРГ;27:41 – Прогноз на осеннюю кампанию на фронте.

