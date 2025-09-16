https://ukraina.ru/20250916/voyna-mozhet-nachatsya-v-lyuboy-moment-tikhanskiy-o-nashikh-udarakh-po-70-tysyachnoy-gruppirovke-nato-1068752322.html
Война может начаться в любой момент. Тиханский о наших ударах по 70-тысячной группировке НАТО
Война может начаться в любой момент. Тиханский о наших ударах по 70-тысячной группировке НАТО - 16.09.2025 Украина.ру
Война может начаться в любой момент. Тиханский о наших ударах по 70-тысячной группировке НАТО
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру проанализировал продвижение армии России на СВО, объяснил, в каком случае Москва будет применять тактическое ядерное оружие, а также рассказал, какие задачи будут решаться на военных учениях "Запад-2025"
2025-09-16T15:55
2025-09-16T15:55
2025-09-16T15:55
видео
россия
москва
белоруссия
нато
украина.ру
впк
дрг
спецназ
"орешник"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068750451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_882ec937eb34fc9cf37766b1de5c0dc4.jpg
00:29 – Учения НАТО у западных границ России;06:12 – В каком случае Москва может применить тактическое ядерное оружие?09:58 – Учения "Запад-2025";17:02 – О модернизации ядерного арсенала России и демонстрации силы "Орешника";21:38 – ВПК Белоруссии;25:08 – Спецназ против ДРГ;27:41 – Прогноз на осеннюю кампанию на фронте.
россия
москва
белоруссия
польша
сша
украина
европа
запад
калининград
баренцево море
турция
венгрия
литва
минск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068750451_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_665307e9b035c70978a5bab8f7e3d403.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, москва, белоруссия, нато, украина.ру, впк, дрг, спецназ, "орешник", сво, польша, сша, война, украина, европа, запад, конфликт, калининград, ес, учения, беспилотники, бпла, дроны, баренцево море, пво, авиация, всу, турция, венгрия, литва, минск, гиперзвук, видео
Видео, Россия, Москва, Белоруссия, НАТО, Украина.ру, ВПК, ДРГ, спецназ, "Орешник", СВО, Польша, США, война, Украина, Европа, Запад, конфликт, Калининград, ЕС, Учения, беспилотники, БПЛА, дроны, Баренцево море, ПВО, авиация, ВСУ, Турция, Венгрия, Литва, Минск, гиперзвук
Война может начаться в любой момент. Тиханский о наших ударах по 70-тысячной группировке НАТО
Военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру проанализировал продвижение армии России на СВО, объяснил, в каком случае Москва будет применять тактическое ядерное оружие, а также рассказал, какие задачи будут решаться на военных учениях "Запад-2025"
00:29
– Учения НАТО у западных границ России;
06:12
– В каком случае Москва может применить тактическое ядерное оружие?
09:58
– Учения "Запад-2025";
17:02
– О модернизации ядерного арсенала России и демонстрации силы "Орешника";
25:08
– Спецназ против ДРГ;
27:41
– Прогноз на осеннюю кампанию на фронте.