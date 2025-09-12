https://ukraina.ru/20250912/drony-nad-polshey-predvestniki-eskalatsii-ili-peremiriya-na-ukraine-1068548133.html

Дроны над Польшей: предвестники эскалации или перемирия на Украине

Дроны над Польшей: предвестники эскалации или перемирия на Украине

Решение о втягивании Польши в войну с Россией всё ещё принимается, и будет принято не в Киеве и даже не в Варшаве, а где-то между Лондоном, Берлином и Вашингтоном, считает польский аналитик Конрад Рэнкас.

Издание Украина.ру внимательно следит за ситуацией вокруг падения на территории Польши почти двух десятков дронов, якобы предназначенных для вскрытия позиций украинской ПВО. Польские власти сразу же назвали эти беспилотные летательные аппараты "российскими", однако эксперты обращают внимание на нестыковки в официальной версии, и напоминают о предыдущих провокациях Киева.Согласно заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство страны со стороны Украины и Белоруссии вошли 19 дронов. Четыре из них были сбиты (три – экипажами нидерландских F-35), остальные упали сами, причём лишь один незначительно повредил частный дом в сельской местности, остальные рухнули в полях и лесах. Других разрушений, как и человеческих жертв, нет. По состоянию на конец дня 11 сентября найдены обломки 16 аппаратов (ни один из них не нёс боезаряд), ещё три до сих пор ищут.По запросу польской стороны НАТО активировал 4 статью Североатлантического договора, предусматривающую проведение консультаций в случае угрозы для одной из стран-членов НАТО. Однако в НАТО официально заявили, что не считают нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши нападением на Североатлантический альянс, несмотря призывы из Варшавы, а особенно из Киева. Хотя, повторимся, принадлежность этих дронов России остается весьма сомнительной."Меня не удивляет, что некоторые украинские СМИ пишут в этом контексте о "нападении на Польшу". Украинцы практически с первых недель войны пытаются втянуть Польшу в войну, и будут безжалостно использовать любую возможность, в том числе и через интерпретацию информации, чтобы посеять панику в нашей стране и способствовать формированию мнения общества и политиков в пользу повышения толерантности к активному участию Польши в военных действиях. Нужно просто выработать иммунитет к украинской пропаганде", – отметил в связи с этим известный польский публицист Лукаш Важеха.А депутат Сейма от оппозиционной партии "Конфедерация", бывший профессор Академии военных искусств Анджей Запаловский в интервью порталу DoRzeczy 10 сентября напомнил, что в последнее время уже наблюдались загадочные залёты дронов со стороны Украины в Польшу. "Были два таких случая на прошлой неделе. Дроны появились на территории Польши за два часа до того, как была объявлена воздушная тревога на Украине, а в приграничных Волынской и Львовской областях такой тревоги вообще не было. Потому я не исключаю, что это были украинские провокации", – заявил эксперт.Анджей Запаловский напомнил, что силам украинской ПВО удаётся до 30-40% дронов сбить с курса системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Потому нужно поставить вопрос: возможно, мы имеем дело с тем, что украинцы при помощи средств РЭБ нейтрализовали угрозу над своей территорией, и это привело к падению дронов в Польше. Но также нельзя исключать того, что какая-то структура на Украине, используя российскую атаку (чтобы не повторить ошибки прошлой недели), могла намеренно выпустить какое-то количество дронов по польской территории – с целью усилить давление на Польшу и втянуть её в войну. При этом дроны могли быть российского производства, но вопрос в том, все ли они управлялись россиянами?", – сказал он. А уже 11 сентября Запаловский отметил, что как минимум три дрона, первоначально залетевшие в польское воздушное пространство, позже вернулись на территорию Украины.Но даже провластные польские комментаторы типа политолога Ярослава Вольского заявляют, что падение дронов в Польше – это побочный эффект масштабной атаки на Западную Украину, произошедшей в ночь на 10 сентября, в ходе которой целями атак российских беспилотников стали Луцк и Львов, находящиеся неподалёку от польско-украинской границы.В свою очередь, политолог Кшиштоф Подгорский уверен: независимо от того, что произошло, Украина будет делать всё возможное для достижения одной из своих давно сформулированных стратегических целей – чтобы страны НАТО, включая Польшу, установили бесполётную зону над Западной Украиной и взяли на себя противодействие российским авиаударам над этой территорией."Для этого будут использоваться украинские агенты влияния, а также различные "лоббисты" (примером подобного польского политического деятеля является пан Павел Коваль), которые попытаются убедить нас (польское общественное мнение и правящую элиту) принять такие решения в ближайшие дни. К сожалению, мы наблюдаем дальнейшую эскалацию отношений между НАТО и Россией. Это вызывает обоснованные опасения и тревоги", – считает Подгорский, вспоминая недавнее признание экс-президента Анджея Дуды о давлении со стороны Владимира Зеленского после украинского ракетного удара по польской территории в ноябре 2022 года.Однако польский политический аналитик Конрад Рэнкас уверен, что Украина не является самостоятельным международным субъектом. "Поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются волей Киева, а отражают интересы влиятельной части западного истеблишмента, ответственной за текущий конфликт. Польша же в этом отношении лишь выполняет приказы Запада. Приказы, которые, по всей видимости, становятся всё более противоречивыми и хаотичными из-за ухудшения военной ситуации, а также политической и экономической катастрофы режима Зеленского.Таким образом, слова президента Дуды лишь подтвердили то, что уже давно широко обсуждается: по мнению зачинщиков этой войны, Польша – следующая. Но решение по этому вопросу всё ещё принимается, и будет принято не в Киеве и даже не в Варшаве, а где-то между Лондоном, Берлином и Вашингтоном", – заявил Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.При этом польский эксперт считает, что прилёт дронов на территорию Польши увеличивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине."Мнимые реалисты оправдывают свою поддержку продолжения войны искажённой риторикой, например, "чем дольше она продлится, тем лучше, потому что Москва занята другими, потому что русские (в более жёстком варианте – русские и украинцы) истекают кровью, поэтому субъективно безопасность Польши укрепляется" и т.д. Между тем, события, подобные инциденту 10 сентября, подтверждают, что Польша и поляки не находятся в безопасности, пока продолжается вооружённый конфликт по соседству, со всеми его запланированными и случайными последствиями. Именно поэтому скорейшее заключение мирного соглашения также в интересах Польши, а упорное оттягивание неизбежного – окончательного поражения Киева – лишь увеличивает угрозу, в том числе и для Польши", – говорит Конрад Рэнкас."Конечно, Польша не может повлиять на сроки и форму окончания войны. Хотя, как ни парадоксально, она могла бы это сделать, объявив полный нейтралитет, прекратив свою помощь Киеву, не допустив использования польской территории и инфраструктуры для военной помощи Украине и, солидарно с Венгрией, блокируя все инициативы ЕС и НАТО по продолжению войны. Давайте потребуем реалистичного и скорейшего мира, ведь следующий налёт может оказаться не фейковым", – призвал он.Подобной позиции придерживается и премьер Венгрии Виктор Орбан. "Этот инцидент доказывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. Жизнь в тени войны сопряжена с рисками и опасностями. Пора это прекратить! В связи с этим мы поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа по содействию миру", – написал Орбан в сети X.На этот пост издевательски отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что вам следует отозвать свою позицию и осудить российскую агрессию. Мы просим вас разблокировать выделение средств ЕС на оборону, одобрить более жесткие санкции против агрессора и снять вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", – написал Сикорский.Польский министр также подтвердил, что Киев в очередной раз предложил польским войскам сбивать цели над территорией Украины. "Украина просит нас, что если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас угрозу, мы сбивали эти цели ещё над их территорией. Подчеркиваю, это просьба Украины, решения пока не приняты", – заявил Радослав Сикорский на пресс-конференции в Варшаве, добавив, что "определённое ограничение для наших пилотов – не причинять вреда никому на земле". Очевидно, для украинских властей таких ограничений нет.Стоит отметить, что 11 сентября премьер и президент Польши провели публичные встречи с военными лётчиками. Дональд Туск посетил 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, где поблагодарил летчиков, офицеров и солдат за "эффективные действия по нейтрализации российских беспилотников". В свою очередь, Кароль Навроцкий отправился в 31-ю тактическую авиабазу в Познани-Кшесинах, где заявил, что "польский народ не побоялся советских солдат в 1939 году, а благодаря великим летчикам и пилотам НАТО, сегодня он не боится российских беспилотников". О немецких солдатах на польской земле в 1939 году президент Польши умолчал, несмотря на то, что буквально несколько лет назад требовал от Германии репараций за Вторую мировую войну.Одним словом, пока и польская леволиберальная власть, и консервативная оппозиция, которую поддерживает глава государства, ставят на эскалацию в российско-украинском конфликте. Аналогичную позицию занимают и большинство стран НАТО – к примеру, Швеция и Чехия уже заявили о готовности передислоцировать на территорию Польши свои авиаподразделения. Да и две немецкие батареи ПВО Patriotв польском аэропорту Жешув, которые должны были отправиться домой в конце 2025 года, теперь могут задержаться в Польше на неопределённое время.О странностях прилета "российских дронов" в Польшу - в статье Павла Котова "Операция "ЫЫ". Что не так с "заблудившимися" над Польшей дронами"

