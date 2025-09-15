https://ukraina.ru/20250915/ne-smotrite-naverkh-pro-neopoznannye-zapreschennye-obekty-1068697787.html

Не смотрите наверх. Про неопознанные запрещенные объекты

Не смотрите наверх. Про неопознанные запрещенные объекты - 15.09.2025 Украина.ру

Не смотрите наверх. Про неопознанные запрещенные объекты

Вопрос информирования населения об опасности является чрезвычайно важным для функционирования тыла во время боевых действий. Однако у нас нет общих стандартов информирования людей об атаках ВСУ, что создает проблемы как в работе отечественных СМИ, так и органов местного самоуправления

2025-09-15T14:50

2025-09-15T14:50

2025-09-15T14:50

крым

курская область

белгородская область

владимир сальдо

евгений балицкий

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068699282_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_df64d5faaaddcb8abead65ee061940f4.jpg

Несомненно, одной из задач власти в условиях боевых действий является недопущение распространения паники, вражеской дезинформации, пресечение информационно-психологических операций врага. Происходит это, в частности, с помощью своевременного информирования граждан о тех или иных нештатных ситуациях. Причем информирования авторитетного и максимально оперативного — что дает отечественным СМИ и социальным сетям необходимый фактаж для дальнейшего распространения.Этим правилом у нас порою пренебрегают, отчего возникают не только конфликты с наиболее оперативными СМИ и блогерами, но и реальная опасность для жизни граждан — например, если власти своевременно не предупредили их о налете вражеских БПЛА или ракет. Увы: хрестоматийным стало вторжение неприятеля в Курскую область, когда из-за недооценки реальной опасности и несвоевременной информации многие люди оказались под пятой врага, а некоторые погибли.В июне 2024 года недостатки системы общественного оповещения привели к жертвам среди отдыхающих на севастопольском пляже Учкуевка; случались трагедии и в других городах — когда люди врасплох были застаны зверскими атаками ВСУ.Не снимая ответственности с врага за кровавые жертвы, мы и сами должны делать всё необходимое, чтобы число погибших среди мирных жителей сократить максимально. Для того строятся убежища, реанимируется система уличного и медийного оповещения, ответственными лицами ведется информационная работа в социальных сетях. К слову сказать, достойна наивысшей похвалы информационная деятельность губернаторов Курской и Белгородской областей, А. Хинштейна и В. Гладкова. Они подробно и ежедневно дают исчерпывающую картину происходящего в их регионах, рассказывают предпринимаемых ими мерах. К сожалению, так происходит не везде.Давайте говорить честно: даже о боевых вылетах нашей стратегической авиации с аэродромов базирования украинские мониторы сообщают не то что в ту же минуту, но и заранее — опираясь на данные радиоперехватов. Они же информируют украинских читателей сколько носителей "Калибров" и в котором часу мы вывели в море, в режиме реального времени пишут куда сманеврировала запущенная нами ракета, какую потенциальную опасность представляет тот или иной наш БПЛА.Одновременно мы — если речь идет об официальных, то есть верифицированных СМИ — часто лишены возможности донести до российских читателей аналогичную, жизненно важную для них информацию. Согласен, что места вражеских прилетов по военным или производственным объектам показывать нельзя, но ведь свидетельства военных преступлений киевского режима — например, удары по жилым домам и иным гражданским объектам — документировать не только необходимо, но и важно с точки зрения гуманитарного права.Наивно предполагать, будто ВСУ запускают свои ракеты вслепую. Да и подтверждение своих ударов они получают десятками видеороликов с места событий не от тайных агентов, а от жителей российских городов и сел. При этом нам ставшими общеизвестными кадры использовать нельзя — чтобы "враг не узнал". Хотя, собственно, враг уже выложил эти кадры в Сеть и празднует очередную "перемогу" (настоящую или фальшивую — иной вопрос). Я уж не говорю о средствах объективного контроля, имеющихся у ВСУ и НАТО.Не найдя интересующей его информации в отечественных СМИ и социальных сетях, российский читатель переходит на украинские ресурсы и нередко там остается. Получается — подпадает под закон о целенаправленном поиске запрещенного контента? Таким образом, собственными необдуманными действиями мы тиражируем якобы нелояльных России граждан. Как в знаменитом фильме "Не смотрите вверх" убеждаем людей в необходимости игнорировать важную для них информацию — вместо того, чтобы удовлетворить их обоснованный интерес.Ещё раз: если съемки военных и инфраструктурных объектов являются табу, то почему мы неохотно публикуем информацию об опасном продвижении вражеских БПЛА к городам? От данной информации реально зависит жизнь людей. Куда враг нацелился он знает, однако и наши граждане имеют право знать, что происходит у них над головой, чтобы спокойно и без спешки передислоцироваться в надежное место — не дожидаясь официальной тревоги. Которая, к слову, вообще может быть не объявлена.Вот два соседних региона — Краснодарский край и Республика Крым. В первом случае власти через ТГ-каналы оповещают население и отдыхающих о потенциальной опасности. Во втором регионе подобная информация является скорее исключением, хотя атак на полуостров происходит больше (хотя бы из-за более близкого расстояния к фронту). Губернаторы Херсонщины и Запорожья Сальдо и Балицкий пишут о грядущей опасности, а на территории Крыма она чудесным образом рассеивается, даже если власти останавливают движение по Крымскому мосту и на пропускном пункте "Чонгар".Можно предположить, что это делается ради спокойствия сотен тысяч отдыхающих, но в соседнем городе-регионе Севастополе те же отдыхающие с пониманием относятся к мерам предосторожности — трагедия Учкуевки многому научила людей. Крым — прифронтовой регион, где люди также должны чувствовать себя защищенными, а в случае необходимости предупрежденными о потенциальной опасности. Не может быть так, что по севастопольскому телевидению объявляют ракетную тревогу, а на соседней кнопке по симферопольскому телеканалу тишь да благодать. Не те географические расстояния.Подводя итог, можно сказать, что квазицензурная активность далеко не всегда имеет отношение не то что к безопасности, но даже к обычному здравому смыслу. Необходима выверенная госполитика, которая, с одной стороны, учитывала бы необходимость сохранения конфиденциальности сведений, с другой — давала бы людям жизненно важную им информацию. Иначе они будут искать ее самостоятельно, и находить — в иных СМИ и каналах. С большой долей вероятности можно предвидеть, что эти СМИ и каналы будут вражескими.

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

крым

курская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

крым, курская область, белгородская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины, нато