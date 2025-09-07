Западная Украина за минувшую неделю: скандал на похоронах Парубия и партнёрство Чорткова с Сатановым - 07.09.2025 Украина.ру
Западная Украина обзор
Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: скандал на похоронах Парубия и партнёрство Чорткова с Сатановым
Западная Украина за минувшую неделю: скандал на похоронах Парубия и партнёрство Чорткова с Сатановым
"Адское партнёрство" Чорткова и Сатанова вызвало появление в социальных сетях множества мемов с названиями города и посёлка. Были и шутки о том, что теперь они будут вместе производить котлы и кочерги.
2025-09-07T06:11
2025-09-07T06:11
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg
На Львовщине — массовые задержания людей, помогавших уклонистам бежать за границуНа прошлой неделе во Львовской области правоохранительные органы задержали две группы людей, которые помогали мужчинам мобилизационного возраста избежать отправки в войска и бежать за границу. В первом случае речь шла о руководителях военно-врачебных комиссий (ВВК) двух районных ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим.), во втором — о пограничниках.Как сообщили в пятницу, 5 сентября, в Управлении СБУ во Львовской области, главы военно-врачебных комиссий при двух районных территориальных центрах комплектования организовали выдачу медицинских заключений с вымышленными диагнозами. По данным львовских журналистов, речь идёт о главах ВВК при Дрогобычском и Золочевском районных ТЦК.Врачей разоблачили следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления СБУ во Львовской области. "В документах они указывали вымышленные тяжёлые диагнозы, что позволяло призывникам получить статус непригодных к службе и избежать мобилизации. Это позволяло уклонистам "списаться" с воинского учёта и уехать за границу. Таким образом, председатели постоянно действующих военно-врачебных комиссий при районных ТЦК в условиях военного положения организовали схему уклонения граждан от мобилизации", — рассказали в СБУ.О количестве мужчин, которым удалось с их помощью сняться с военного учёта и сбежать с Украины, в СБУ не сообщают. Также ничего не сказано об обысках у председателей ВВК или изъятии у них денег.Врачам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них мер пресечения и отстранении от работы. Устанавливаются другие соучастники схемы, однако больше никого не задержали.В тот же день Офис генпрокурора сообщил, что во Львовской области задержаны пять пограничников, систематически пропускавших военнообязанных мужчин за границу, не проверяя их документы и не внося в систему данные о пересечении границы.Схема действовала в течение сентября 2024 — января 2025 года. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины не вносили в базу данные о пересечении границы отдельными мужчинами, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины через пункт пропуска "Угринов — Долгобычёв" на украинско-польской границе. Схемой воспользовались более 80 военнообязанных.Пятерым пограничникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через границу Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным Государственного бюро расследований (ГБР), в ходе расследования проверяется причастность к преступлениям и командования 7-го Карпатского пограничного отряда со штабом во Львове. Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров — квартир, дома, земельного участка, ценных автомобилей и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные им доходы.Всего в рамках производства проведено более 40 обысков. В ГБР обнародовали фото большого количества наличных денег в долларах США, драгоценностей, дорогих часов и престижных автомобилей, однако неясно, кому они принадлежат — задержанным пограничникам или их командиру, имя которого не называется.Поминки Парубия не обошлись без скандалаДепутатов Верховной Рады от партии Петра Порошенко* "Европейская солидарность" (ЕС) Николая Величковича и Олега Синютку публично обвинили в исчезновении 200 тысяч гривен, собранных в поддержку семьи убитого Андрея Парубия. Также Величковича и Синютку выгнали из ресторана во время поминального обеда.Во вторник, 2 сентября, после похорон Андрея Парубия на Лычаковском кладбище во Львове, в ресторане "Высокий замок" проходил поминальный обед. На нём депутат Львовского горсовета от партии "Варта" Наталья Шелестак публично обвинила Величковича и Синютку в исчезновении 200 тысяч гривен из общей суммы, собранной для семьи Парубия.Как сообщают львовские телеграм-каналы, предыстория этого скандала состоит в том, что перед похоронами Олег Синютка выделил собственные 200 тысяч гривен для передачи семье Парубия. В дальнейшем Синютка надеялся вернуть их из партийной кассы "Европейской солидарности" — ведь убитый политик был депутатом Верховной Рады именно от этой партии.Однако после самих похорон Пётр Порошенко в присутствии партийных активистов высказал Олегу Синютке претензии по поводу отсутствия массовки и партийной символики на кладбище и во время поминальных мероприятий. Кроме того, Порошенко отказался компенсировать Синютке "заложенные" им деньги из партийной кассы.После этого 200 тысяч гривен из общей собранной суммы в поддержку семьи Парубия удивительным образом исчезли. При этом распорядителями сбора были представители Львовской областной организации ЕС, руководителем которой является Синютка. Когда родственникам Парубия стала известна эта информация, Величковича и Синютку в прямом смысле выгнали с поминального обеда. Оба депутата от ЕС сбежали из ресторана на собственном автомобиле Величковича.Следует отметить, что Николай Величкович был соратником Андрея Парубия ещё с начала 1990-х. В 2013–2014 годах Величкович был заместителем Парубия в вооружённом формировании "Самооборона Майдана", в марте — ноябре 2014-го работал заместителем министра внутренних дел Украины. В 2014–2019 годах был депутатом Верховной Рады от партии "Народный фронт", в 2019-м избран в парламент по спискам ЕС (№ 19 в списке).Олег Синютка в 2014–2019 годах был главой Львовской облгосадминистрации, при этом Львовская область стала единственной в Украине, где победу на президентских выборах в 2019 году одержал Пётр Порошенко. В 2019 году Синютка был избран в Верховную Раду по спискам ЕС (№ 9 в списке). В парламенте он регулярно конфликтовал с Парубием, который никак не мог забыть, что когда-то был спикером Верховной Рады."Адское партнёрство": Чортков и Сатанов стали городами-побратимамиВ четверг, 4 сентября, в день празднования 503-летия Чорткова (Тернопольская область), город официально получил ещё одного партнёра — посёлок Сатанов на Хмельнитчине. Соглашение о партнёрстве торжественно и официально подписали мэр Чорткова Владимир Шматько и посёлковый голова Сатанова Альберт Собков. Предварительно решение о побратимстве приняли депутаты Чортковского городского и Сатановского посёлкового советов.По случаю подписания соглашения Собков поднял флаг Сатанова на флагштоке рядом со зданием Чортковского городского совета. "Города Чортков и Сатанов с сегодняшнего дня навеки вместе! Наконец-то это произошло! Я мечтал об этой возможности десять лет. Мечтайте, и мечты сбываются!" — отметил при этом Шматько.Инициаторы соглашения признают курьёзность такого партнёрства с учётом названий обоих населённых пунктов, но уверены, что это не повлияет на эффективность сотрудничества. "И хотя уже само название "Чортков + Сатанов" звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как эффектным!" — отмечается в сообщении городского совета Чорткова. Партнёрство предполагает сотрудничество в экономике, образовании, медицине, спорте, культуре и туризме.После обнародования информации об "адском партнёрстве" пользователи социальных сетей создали немало мемов с названиями города и посёлка. Кое-где на фото Шматько и Собкова в шутку дорисовали рога чертей. Были и шутки о том, что теперь Чортков и Сатанов будут вместе производить котлы и кочерги.Некоторые комментаторы спрашивали, как в аду отметили это событие, или писали, что на Украине создали новую "ось зла" и называли Шматько и Собкова "бесовыми детьми". "Следующая новость: Марцинкив (мэр Ивано-Франковска, строящий из себя набожного христианина — прим.) объявляет крестовый поход против безбожников из соседней Тернопольщины", — иронично написал пользователь с ником randomNPC.Кстати, ещё в 1999 году буковинская "провидица" Гарафина Маковой предложила переименовать Чортков, заявив, что название этого города имеет негативные вибрации и призывает чёрные силы. При этом название "Чортков" происходит отнюдь не от слова "чёрт", а от фамилии первого владельца поселения — магната Ежи Чартковского.Относительно происхождения названия "Сатанов" такой уверенности нет. Городок известен с 1404 года из документов королей Польши, а на польском языке "сатана" — "шатан" (szatan). Одна из версий — название происходит от шведского satt (сидеть). Сатанов, в отличие от Чорткова, никто переименовывать пока не предлагал. Однако не исключено, что подписание соглашения об "адском партнёрстве" как раз может привести к подобным инициативам.* входит в состав организации, признанной в РФ экстремистскойЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?
Западная Украина обзор
На Львовщине — массовые задержания людей, помогавших уклонистам бежать за границу
На прошлой неделе во Львовской области правоохранительные органы задержали две группы людей, которые помогали мужчинам мобилизационного возраста избежать отправки в войска и бежать за границу. В первом случае речь шла о руководителях военно-врачебных комиссий (ВВК) двух районных ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим.), во втором — о пограничниках.
Как сообщили в пятницу, 5 сентября, в Управлении СБУ во Львовской области, главы военно-врачебных комиссий при двух районных территориальных центрах комплектования организовали выдачу медицинских заключений с вымышленными диагнозами. По данным львовских журналистов, речь идёт о главах ВВК при Дрогобычском и Золочевском районных ТЦК.
Врачей разоблачили следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления СБУ во Львовской области. "В документах они указывали вымышленные тяжёлые диагнозы, что позволяло призывникам получить статус непригодных к службе и избежать мобилизации. Это позволяло уклонистам "списаться" с воинского учёта и уехать за границу. Таким образом, председатели постоянно действующих военно-врачебных комиссий при районных ТЦК в условиях военного положения организовали схему уклонения граждан от мобилизации", — рассказали в СБУ.
О количестве мужчин, которым удалось с их помощью сняться с военного учёта и сбежать с Украины, в СБУ не сообщают. Также ничего не сказано об обысках у председателей ВВК или изъятии у них денег.
Врачам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них мер пресечения и отстранении от работы. Устанавливаются другие соучастники схемы, однако больше никого не задержали.
В тот же день Офис генпрокурора сообщил, что во Львовской области задержаны пять пограничников, систематически пропускавших военнообязанных мужчин за границу, не проверяя их документы и не внося в систему данные о пересечении границы.
Схема действовала в течение сентября 2024 — января 2025 года. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины не вносили в базу данные о пересечении границы отдельными мужчинами, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины через пункт пропуска "Угринов — Долгобычёв" на украинско-польской границе. Схемой воспользовались более 80 военнообязанных.
Пятерым пограничникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через границу Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным Государственного бюро расследований (ГБР), в ходе расследования проверяется причастность к преступлениям и командования 7-го Карпатского пограничного отряда со штабом во Львове. Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров — квартир, дома, земельного участка, ценных автомобилей и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные им доходы.
Всего в рамках производства проведено более 40 обысков. В ГБР обнародовали фото большого количества наличных денег в долларах США, драгоценностей, дорогих часов и престижных автомобилей, однако неясно, кому они принадлежат — задержанным пограничникам или их командиру, имя которого не называется.
Поминки Парубия не обошлись без скандала
Депутатов Верховной Рады от партии Петра Порошенко* "Европейская солидарность" (ЕС) Николая Величковича и Олега Синютку публично обвинили в исчезновении 200 тысяч гривен, собранных в поддержку семьи убитого Андрея Парубия. Также Величковича и Синютку выгнали из ресторана во время поминального обеда.
Во вторник, 2 сентября, после похорон Андрея Парубия на Лычаковском кладбище во Львове, в ресторане "Высокий замок" проходил поминальный обед. На нём депутат Львовского горсовета от партии "Варта" Наталья Шелестак публично обвинила Величковича и Синютку в исчезновении 200 тысяч гривен из общей суммы, собранной для семьи Парубия.
Как сообщают львовские телеграм-каналы, предыстория этого скандала состоит в том, что перед похоронами Олег Синютка выделил собственные 200 тысяч гривен для передачи семье Парубия. В дальнейшем Синютка надеялся вернуть их из партийной кассы "Европейской солидарности" — ведь убитый политик был депутатом Верховной Рады именно от этой партии.
Однако после самих похорон Пётр Порошенко в присутствии партийных активистов высказал Олегу Синютке претензии по поводу отсутствия массовки и партийной символики на кладбище и во время поминальных мероприятий. Кроме того, Порошенко отказался компенсировать Синютке "заложенные" им деньги из партийной кассы.
После этого 200 тысяч гривен из общей собранной суммы в поддержку семьи Парубия удивительным образом исчезли. При этом распорядителями сбора были представители Львовской областной организации ЕС, руководителем которой является Синютка. Когда родственникам Парубия стала известна эта информация, Величковича и Синютку в прямом смысле выгнали с поминального обеда. Оба депутата от ЕС сбежали из ресторана на собственном автомобиле Величковича.
Следует отметить, что Николай Величкович был соратником Андрея Парубия ещё с начала 1990-х. В 2013–2014 годах Величкович был заместителем Парубия в вооружённом формировании "Самооборона Майдана", в марте — ноябре 2014-го работал заместителем министра внутренних дел Украины. В 2014–2019 годах был депутатом Верховной Рады от партии "Народный фронт", в 2019-м избран в парламент по спискам ЕС (№ 19 в списке).
Олег Синютка в 2014–2019 годах был главой Львовской облгосадминистрации, при этом Львовская область стала единственной в Украине, где победу на президентских выборах в 2019 году одержал Пётр Порошенко. В 2019 году Синютка был избран в Верховную Раду по спискам ЕС (№ 9 в списке). В парламенте он регулярно конфликтовал с Парубием, который никак не мог забыть, что когда-то был спикером Верховной Рады.
"Адское партнёрство": Чортков и Сатанов стали городами-побратимами
В четверг, 4 сентября, в день празднования 503-летия Чорткова (Тернопольская область), город официально получил ещё одного партнёра — посёлок Сатанов на Хмельнитчине. Соглашение о партнёрстве торжественно и официально подписали мэр Чорткова Владимир Шматько и посёлковый голова Сатанова Альберт Собков. Предварительно решение о побратимстве приняли депутаты Чортковского городского и Сатановского посёлкового советов.
По случаю подписания соглашения Собков поднял флаг Сатанова на флагштоке рядом со зданием Чортковского городского совета. "Города Чортков и Сатанов с сегодняшнего дня навеки вместе! Наконец-то это произошло! Я мечтал об этой возможности десять лет. Мечтайте, и мечты сбываются!" — отметил при этом Шматько.
Инициаторы соглашения признают курьёзность такого партнёрства с учётом названий обоих населённых пунктов, но уверены, что это не повлияет на эффективность сотрудничества. "И хотя уже само название "Чортков + Сатанов" звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет таким же эффективным, как эффектным!" — отмечается в сообщении городского совета Чорткова. Партнёрство предполагает сотрудничество в экономике, образовании, медицине, спорте, культуре и туризме.
После обнародования информации об "адском партнёрстве" пользователи социальных сетей создали немало мемов с названиями города и посёлка. Кое-где на фото Шматько и Собкова в шутку дорисовали рога чертей. Были и шутки о том, что теперь Чортков и Сатанов будут вместе производить котлы и кочерги.
Некоторые комментаторы спрашивали, как в аду отметили это событие, или писали, что на Украине создали новую "ось зла" и называли Шматько и Собкова "бесовыми детьми". "Следующая новость: Марцинкив (мэр Ивано-Франковска, строящий из себя набожного христианина — прим.) объявляет крестовый поход против безбожников из соседней Тернопольщины", — иронично написал пользователь с ником randomNPC.
Кстати, ещё в 1999 году буковинская "провидица" Гарафина Маковой предложила переименовать Чортков, заявив, что название этого города имеет негативные вибрации и призывает чёрные силы. При этом название "Чортков" происходит отнюдь не от слова "чёрт", а от фамилии первого владельца поселения — магната Ежи Чартковского.
Относительно происхождения названия "Сатанов" такой уверенности нет. Городок известен с 1404 года из документов королей Польши, а на польском языке "сатана" — "шатан" (szatan). Одна из версий — название происходит от шведского satt (сидеть). Сатанов, в отличие от Чорткова, никто переименовывать пока не предлагал. Однако не исключено, что подписание соглашения об "адском партнёрстве" как раз может привести к подобным инициативам.
* входит в состав организации, признанной в РФ экстремистской
Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?
