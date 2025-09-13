Неожиданное признание Макрона, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 сентября - 13.09.2025 Украина.ру
Неожиданное признание Макрона, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 сентября
Неожиданное признание Макрона, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 сентября - 13.09.2025 Украина.ру
Неожиданное признание Макрона, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 сентября
Профессор Джеффри Сакс рассказал о неожиданном признании президента Франции Эммануэля Макрона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-09-13T13:08
2025-09-13T13:08
хроники
эксклюзив
вячеслав гладков
джеффри сакс
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
нато
минобороны
херсонская область
россия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052167_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_8b689cdc32c48c40ea8dfa25e23149ad.jpg
Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в своём выступлении по видеосвязи на празднике газеты Il Fatto quotidiano в Риме заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон признаёт: ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО."Макрон мне вручал орден Почётного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война - вина НАТО. "Я хочу, чтобы вы знали, потому что мне это неприятно", — процитировал Сакс Макрона.Он не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.Сам Сакс последовательный противник войны на Украине и сторонник того, что за неё ответственен Североатлантический альянс. В своём выступлении на празднике Il Fatto quotidiano он заявил, что мира на Украине можно добиться, если Европа откажется от русофобии и воинственных планов, поддержит нейтральный статус Украины "вне НАТО и с уступкой территорий".Что же до Макрона, что он публично продвигает инициативу "коалиции желающих", которая предполагает отправку воинских контингентов на Украину после установления там перемирия для контроля за его соблюдением, а также в качестве гарантий безопасности. Ранее СМИ опубликовали карту будущих зон контроля французских контингентов на Украине.При этом ряд европейских государств уже отказались направлять своих военных на Украину.Обстрелы и налётыУтром 13 сентября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому временипо московскому времени 12 сентября до 06:00 по московскому времени 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:00до 10:00 по московскому временидежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба Минобороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России один удар, выпустив один снаряд на горловском направлении.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 58 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 14; Великие Копани — 4; Алёшки — 6; Новая Збурьевка — 5; Днепряны — 6; Новая Каховка — 7; Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка.Утром 13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 8 беспилотников. Повреждены частный дом, надворная постройка и автомобиль. По Белгороду совершены удары 18 беспилотников, 8 из которых сбиты. Погибла мирная жительница. Повреждены 3 квартиры в 3 МКД, 2 коммерческих объекта, 4 частных дома, 5 гаражей и 14 автомобилей", — писал Гладков.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Политотдельский, Октябрьский, сёлам Болдыревка, Варваровка, Весёлая Лопань, Головино, Красный Октябрь, Никольское, Салтыково, Старая Нелидовка и Ясные Зори произведены атаки 40 беспилотников, 32 из которых сбиты и подавлены."В селе Красный Октябрь при детонации беспилотника пострадал мужчина. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, получившая осколочное ранение лица при атаке БПЛА в посёлке Комсомольский 11 сентября. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.Повреждены 3 квартиры в 3 многоквартирных домах, социальный объект, 8 автомобилей, 4 частных дома и нежилое частное строение.В Борисовском районе село Грузское атаковано 4 FPV-дронами — повреждён социальный объект."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Долгое и хутору Дубровка нанесены удары 5 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Долгое повреждён комбайн, в селе Борки — административное здание, в хуторе Дубровка — линия электропередачи", — отмечалось в сводке.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Волоконовском районе село Грушевка подверглось атаке дрона. Повреждены 2 грузовых автомобиля.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Головчино, Дунайка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 14 беспилотников, один из которых сбит. В селе Головчино повреждены 6 автомобилей, в селе Мокрая Орловка — социальный объект.В Краснояружском районе посёлки Быценков, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 22 беспилотников, из которых 5 сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом и автомобиль."В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 2 беспилотниками. Количество раненых в результате детонации беспилотника увеличилось до четырёх человек. Позже в больницу обратились две женщины и мужчина. Всем пострадавшим оказана помощь, отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены железнодорожный вагон, 3 автомобиля и коммерческий объект", — сообщил губернатор.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 154 дронов, из которых 149 подавлены и сбиты."В районе села Нижнее Берёзово-Второе вследствие атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал водитель. Мужчине оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.В городе Шебекино повреждён автомобиль, в селе Муром — 5 частных домов, один из которых сгорел, и 2 хозпостройки, одна из которых уничтожена огнём.Позднее стало известно о новой атаке. Губернатор Гладков сообщил, что два муниципалитета были атакованы ВСУ."В Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу. Повреждён фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также посечены осколками пять припаркованных автомобилей. В посёлке Комсомольский Белгородского района БПЛА ударил по частному домовладению — повреждено остекление", — отметил губернатор.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о карте Украины с зонами контроля французских военных — в статье Василия Стоякина "Не будем хайповать. Пара слов о "плане оккупации Украины".
херсонская область
россия
украина
Неожиданное признание Макрона, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 сентября

13:08 13.09.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Профессор Джеффри Сакс рассказал о неожиданном признании президента Франции Эммануэля Макрона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в своём выступлении по видеосвязи на празднике газеты Il Fatto quotidiano в Риме заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон признаёт: ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО.
"Макрон мне вручал орден Почётного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война - вина НАТО. "Я хочу, чтобы вы знали, потому что мне это неприятно", — процитировал Сакс Макрона.
Он не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.
Сам Сакс последовательный противник войны на Украине и сторонник того, что за неё ответственен Североатлантический альянс. В своём выступлении на празднике Il Fatto quotidiano он заявил, что мира на Украине можно добиться, если Европа откажется от русофобии и воинственных планов, поддержит нейтральный статус Украины "вне НАТО и с уступкой территорий".
Что же до Макрона, что он публично продвигает инициативу "коалиции желающих", которая предполагает отправку воинских контингентов на Украину после установления там перемирия для контроля за его соблюдением, а также в качестве гарантий безопасности. Ранее СМИ опубликовали карту будущих зон контроля французских контингентов на Украине.
При этом ряд европейских государств уже отказались направлять своих военных на Украину.
Обстрелы и налёты
Утром 13 сентября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому временипо московскому времени 12 сентября до 06:00 по московскому времени 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новых атаках.
"С 08:00до 10:00 по московскому временидежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба Минобороны.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России один удар, выпустив один снаряд на горловском направлении.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 58 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 14; Великие Копани — 4; Алёшки — 6; Новая Збурьевка — 5; Днепряны — 6; Новая Каховка — 7; Каховка — 4", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка.
Утром 13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 8 беспилотников. Повреждены частный дом, надворная постройка и автомобиль. По Белгороду совершены удары 18 беспилотников, 8 из которых сбиты. Погибла мирная жительница. Повреждены 3 квартиры в 3 МКД, 2 коммерческих объекта, 4 частных дома, 5 гаражей и 14 автомобилей", — писал Гладков.
В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Политотдельский, Октябрьский, сёлам Болдыревка, Варваровка, Весёлая Лопань, Головино, Красный Октябрь, Никольское, Салтыково, Старая Нелидовка и Ясные Зори произведены атаки 40 беспилотников, 32 из которых сбиты и подавлены.
"В селе Красный Октябрь при детонации беспилотника пострадал мужчина. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, получившая осколочное ранение лица при атаке БПЛА в посёлке Комсомольский 11 сентября. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.
Повреждены 3 квартиры в 3 многоквартирных домах, социальный объект, 8 автомобилей, 4 частных дома и нежилое частное строение.
В Борисовском районе село Грузское атаковано 4 FPV-дронами — повреждён социальный объект.
"В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Долгое и хутору Дубровка нанесены удары 5 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Долгое повреждён комбайн, в селе Борки — административное здание, в хуторе Дубровка — линия электропередачи", — отмечалось в сводке.
Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.
В Волоконовском районе село Грушевка подверглось атаке дрона. Повреждены 2 грузовых автомобиля.
В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Головчино, Дунайка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 14 беспилотников, один из которых сбит. В селе Головчино повреждены 6 автомобилей, в селе Мокрая Орловка — социальный объект.
В Краснояружском районе посёлки Быценков, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 22 беспилотников, из которых 5 сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом и автомобиль.
"В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 2 беспилотниками. Количество раненых в результате детонации беспилотника увеличилось до четырёх человек. Позже в больницу обратились две женщины и мужчина. Всем пострадавшим оказана помощь, отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены железнодорожный вагон, 3 автомобиля и коммерческий объект", — сообщил губернатор.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 154 дронов, из которых 149 подавлены и сбиты.
"В районе села Нижнее Берёзово-Второе вследствие атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал водитель. Мужчине оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.
В городе Шебекино повреждён автомобиль, в селе Муром — 5 частных домов, один из которых сгорел, и 2 хозпостройки, одна из которых уничтожена огнём.
Позднее стало известно о новой атаке. Губернатор Гладков сообщил, что два муниципалитета были атакованы ВСУ.
"В Белгороде вследствие детонации беспилотника 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада СМП доставляет раненую в областную клиническую больницу. Повреждён фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также посечены осколками пять припаркованных автомобилей. В посёлке Комсомольский Белгородского района БПЛА ударил по частному домовладению — повреждено остекление", — отметил губернатор.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Подробнее о карте Украины с зонами контроля французских военных — в статье Василия Стоякина "Не будем хайповать. Пара слов о "плане оккупации Украины".
