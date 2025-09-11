Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков - 11.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250911/ukraina-brosit-poslednie-sily-na-zaschitu-kupyanska-demontiruya-sumskoe-napravlenie--noskov-1068447908.html
Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков
Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков
Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков
Киевский режим будет вынужден демонтировать оборону на Сумском направлении, чтобы усилить защиту Купянска — ключевого транспортного узла, потеря которого станет для ВСУ тяжелым политическим и военным поражением
2025-09-11T05:35
2025-09-11T05:35
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.Эксперт отметил стратегическое значение Купянска: "Это крупный железнодорожный узел с удобной переправой через Оскол, который позволит нам продвигаться вглубь Харьковской области и вернуть утраченные позиции в сентябре 2022 года".По словам собеседника издания, противник вновь оказался перед трудным выбором — что усиливать, учитывая сложную ситуацию под Боровой и Красным Лиманом."Противник слишком уверовал в себя, учитывая, что наши войска на северном берегу Северского Донца не показывали блестящих успехов. Они вели вязкие муторные сражения", — заявил Носков.Эксперт заключил, что хотя ослабления этого участка нет, но и существенного усиления тоже не происходит, за исключением переброски подразделений БПЛА.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков

05:35 11.09.2025
 
Киевский режим будет вынужден демонтировать оборону на Сумском направлении, чтобы усилить защиту Купянска — ключевого транспортного узла, потеря которого станет для ВСУ тяжелым политическим и военным поражением
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.
Эксперт отметил стратегическое значение Купянска: "Это крупный железнодорожный узел с удобной переправой через Оскол, который позволит нам продвигаться вглубь Харьковской области и вернуть утраченные позиции в сентябре 2022 года".
По словам собеседника издания, противник вновь оказался перед трудным выбором — что усиливать, учитывая сложную ситуацию под Боровой и Красным Лиманом.
"Противник слишком уверовал в себя, учитывая, что наши войска на северном берегу Северского Донца не показывали блестящих успехов. Они вели вязкие муторные сражения", — заявил Носков.
Эксперт заключил, что хотя ослабления этого участка нет, но и существенного усиления тоже не происходит, за исключением переброски подразделений БПЛА.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
9 сентября, 14:55
ВСУ отступают. Российские силы занимают промышленный район на северо-востоке КупянскаВСУ отступают с северной части Купянска. Российские силы занимают промышленный район на северо-востоке города после недавнего прорыва к администрации, передает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
