Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков

Украина бросит последние силы на защиту Купянска, демонтируя Сумское направление — Носков

Киевский режим будет вынужден демонтировать оборону на Сумском направлении, чтобы усилить защиту Купянска — ключевого транспортного узла, потеря которого станет для ВСУ тяжелым политическим и военным поражением

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.Эксперт отметил стратегическое значение Купянска: "Это крупный железнодорожный узел с удобной переправой через Оскол, который позволит нам продвигаться вглубь Харьковской области и вернуть утраченные позиции в сентябре 2022 года".По словам собеседника издания, противник вновь оказался перед трудным выбором — что усиливать, учитывая сложную ситуацию под Боровой и Красным Лиманом."Противник слишком уверовал в себя, учитывая, что наши войска на северном берегу Северского Донца не показывали блестящих успехов. Они вели вязкие муторные сражения", — заявил Носков.Эксперт заключил, что хотя ослабления этого участка нет, но и существенного усиления тоже не происходит, за исключением переброски подразделений БПЛА.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.

