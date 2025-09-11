https://ukraina.ru/20250911/ssha-snimayut-sanktsii-shvetsiya-zavalivaet-ukrainu-oruzhiem-glavnoe-na-vecher-11-sentyabrya-1068533567.html

США снимают санкции, Швеция заваливает Украину оружием: Главное на вечер 11 сентября

США открыли авиасообщение с Белоруссией, Швеция поставляет новые партии оружия Украине, ВС РФ идут на Красный Лиман

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042776458_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_2d2da1bf46d15ad9904d5b2878f39e25.jpg.webp

США сняли санкции с белорусского авиаперевозчикаСША решили снять санкции с авиакомпании "Белавиа" и возобновить авиасообщение с Белоруссией, закрытое ещё в 2023 году – об этом во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил представитель президента США Джон Коул.РИА Новости сообщает, что Минфин США уже выпустил лицензию, позволяющую американским компаниям проводить финансовые операции с "Белавиа" и ее дочерними компаниями. При этом лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.По словам чиновника, Вашингтон также планирует вернуть в Минск посольство США.Известно, что после встречи президента Лукашенко и спецпосланника Коула из белорусских тюрем были освобождены 52 участника массовых протестов против итогов выборов президента Белоруссии в 2020-м году, среди которых есть граждане Литвы, Германии, Франции, Латвии, Польши и Великобритании. По информации МИД Польши, среди освобожденных заключенных были трое граждан Польши и восемь граждан РБ, которые работали на польские СМИ.При этом, как сообщает ряд СМИ, один из освобожденных, бывший кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич, отказался покидать страну. Все 52 человека были привезены сегодня, 11 сентября на белорусско-литовскую границу, однако Статкевич отказался переходить в Литву. СМИ публикуют фото, на котором человек, похожий на Статкевича, сидит на нейтральной полосе между Литвой и Беларусью.Швеция дает и продолжит давать Украине оружиеПравительство Швеции заявило о намерении выделить Украине 70 млрд шведских крон ($7,47 млрд) дополнительной военной поддержки до 2027 года. Кроме того, сегодня стало известно, что Швеция передала Киеву новый пакет военной помощи на сумму более $830 млн, который стал двадцатым по счету.По информации СМИ, в него войдут 18 новых самоходных артиллерийских установок "Archer", 155-мм боеприпасы и БПЛА шведского производство. Помимо этого Швеция передаст мобильные РЛС, катера, морские беспилотники, дополнительное вооружение для 32 боевых катеров, 500 мотоциклов и технику для авиабаз, а также радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2.Кроме того, в этом году Швеция предоставит ВСУ новый пакет помощи в размере 9,2 млрд шведских крон ($982 млн) – об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон.Помимо этого, глава оборонного ведомства Швеции заявил, что помощь Украине является "важнейшим приоритетом внешней политики Стокгольма".Что происходит на фронтеНа Константиновском направлении штурмовые группы группировки войск "Юг" ВС РФ заняли несколько опорных пунктов южнее населенного пункта Предтечино – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen.Украинский боевик с позывным "Мучной" подтверждает информацию о взятии российской армией населенного пункта Сосновка на Днепропетровском направлении и отмечает, что после того, как ВС РФ освободили село Январское (Сичневое), их продвижение на данном направлении значительно ускорилось. По его мнению, после занятия Сосновки армия России планирует взять село Орестополь, которое находится северо-западнее и ближе к основной трассе на Запорожье.О продвижении ВС РФ на Днепропетровском направлении также сообщает телеграм-канал "Шепот Фронта" - по его информации, до города Покровское, который является районным центром, российским войскам остается менее 17 километров.На Боровском направлении в Харьковской области ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Боровская Андреевка, а также возле села Нововодяное в ЛНР – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".Также "Z-комитет" сообщает о значительном продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении севернее населенного пункта Шандриголово в ДНР в сторону села Александровка, в самом Шандриголово и далее в сторону села Новоселовка. Помимо этого, по данным этого же ресурса, зафиксировано продвижение ВС РФ в районе населенных пунктов Заречное и Колодези.Телеграм-канал "Донбасский партизан" сообщает о первом случае применения российского FPV-дрона по цели в центральной части Краматорска. Как пишут местные паблики, инцидент произошёл на пересечении улиц Дворцовой и Юбилейной. Они также отмечают, что ранее дроны-камикадзе ВС РФ не залетали дальше южных окраин города.В Запорожской области разбился Су-27 Воздушных Сил ВСУ, погиб 30-летний пилот, майор Боровик Александр Николаевич – об этом официально сообщила 39-я бригада тактической авиации ВВСУ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что трое мирных жителей пострадали при атаках украинских беспилотников. По его информации, в поселке Комсомольский Белгородского района получили баротравмы и осколочные ранения мужчина и 18-летняя девушка, кроме того осколками были повреждены четыре автомобиля. Также, отмечает Гладков, в посёлке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника женщина получила осколочное ранение. Белгородские паблики сообщают, что атаки украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район продолжаются.Об общей обстановке на фронтах специальной военной операции изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

