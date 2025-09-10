Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО - 10.09.2025 Украина.ру
Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО
Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО
Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО
Ополченец первой волны, участник обороны Славянска и боев за Донецкий аэропорт Евгений "Пресса" Тинянский рассказал изданию Украина.ру, какие военные награды котируются среди участников СВО
Украина.ру
Александр Чаленко
Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО

17:00 10.09.2025
 
Ополченец первой волны, участник обороны Славянска и боев за Донецкий аэропорт Евгений "Пресса" Тинянский рассказал изданию Украина.ру, какие военные награды котируются среди участников СВО
1 место – Золотая Звезда Героя России
Комментарий Евгения "Прессы" Тинянского: "Мне откровенно сложно ранжировать боевые награды, которые вручаются во время СВО. Уж я-то понимаю, что за каждой наградой стоит подвиг бойца, а уровень награды — это субъективная оценка подвига со стороны командиров и наградных отделов. Для меня каждый воевавший и приближающий Победу это Герой.
Все это субъективно. Я знаю ребят, для которых похлопывание по плечу от уважаемого командира — это признание заслуг. А самое главное ведь даже не это, а поддержка со стороны общества и страны и в этом направлении идёт работа и это хорошо.
© Украина.руЗолотая Звезда Героя России
Золотая Звезда Героя России - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Украина.ру
Золотая Звезда Героя России
Но, если выделять награды, то вынужден сослаться на знакомых военных. Итак, вполне логично, что первое место занимает медаль Золотая звезда Героя РФ".
По состоянию на май 2025 года, звания Героя Российской Федерации, по информации министра обороны РФ Андрея Белоусова, удостоены более 330 военнослужащих, участвующих в СВО.
2 место – государственные награды ДНР, в частности Золотая звезда Героя ДНР
Комментарий Тинянского: "По бытующему мнению, Героем ДНР стать гораздо сложнее, чем кавалером ордена Мужества, и тут я соглашусь. Да и Орден Республики тоже получить нелегко".
© Украина.руЗолотая Звезда Героя ДНР
Золотая Звезда Героя ДНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Украина.ру
Золотая Звезда Героя ДНР
Звание Героя ДНР (с вручением медали "Золотая Звезда" и грамоты о присвоении звания Героя Донецкой Народной Республики) официально введено 3 октября 2014 года. Первым героем ДНР стал Владимир Кононов, министр обороны республики (этот пост он занял после Игоря Стрелкова). К этому званию также были представлены первый Глава ДНР Александр Захарченко, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Глава Чечни Рамзан Кадыров, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай, первый глава МГБ ДНР Андрей Пинчук, командир штурмового батальона "Сомали" - Михаил "Гиви" Толстых, командир "Пятнашки" Ахра Авидзба, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир "Спарты" Арсен "Моторола" Павлов.
Всего это звание было присвоено 100 военным, государственным и общественным деятелям.
В 2017 году Донецк стал городом-героем ДНР.
Орден Республики был учрежден 12 апреля 2016 года. Одна из высших госнаград ДНР. Вручается за особые заслуги перед Республикой.
© Украина.руОрден "За заслуги перед Отечеством" (с мечами)
Орден За заслуги перед Отечеством (с мечами) - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Украина.ру
Орден "За заслуги перед Отечеством" (с мечами)
3 место - орден "За заслуги перед Отечеством (с мечами)"
Эта награда была учреждена 2 марта 1994 года. До 1 июля 1998 года, когда был учрежден Орден Святого Апостола Андрея Первозванного, она была высшей наградой России.
Статистика награжденных этим орденом участников СВО является закрытой информацией.
© Украина.руОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Украина.ру
Орден Мужества
4 место - Орден Мужества
Эта награда учреждена 2 марта 1994 года. По состоянию на 2014-2015 годы количество награжденных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Шестикратными кавалерами Ордена Мужества стали командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и один из командиров ЧВК "Вагнер" рангом пониже Николай Будько.
Недавно эту награду получил начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов. Ею посмертно награжден Арсен "Моторола" Павлов
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВручение наград участникам СВО в Волгограде
Вручение наград участникам СВО в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Вручение наград участникам СВО в Волгограде
5 месть - медаль "За отвагу".
Комментарий Тинянского: "Считается солдатской наградой, но на обычном солдате все держится".
Эта награда учреждена еще при СССР в 1938 году. Переучреждена в России 2 марта 1994 года.
Статистика награжденных этой медалью участников СВО является закрытой информацией.
Читайте также статью Александра Чаленко Российская армия в ходе наступления на Покровск отобрала у Ахметова последнюю шахту в ДНР?
