https://ukraina.ru/20250910/pyat-voennykh-nagrad-kotorye-osobo-tsenyatsya-boytsami-na-svo-1068465591.html

Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО

Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО - 10.09.2025 Украина.ру

Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО

Ополченец первой волны, участник обороны Славянска и боев за Донецкий аэропорт Евгений "Пресса" Тинянский рассказал изданию Украина.ру, какие военные награды котируются среди участников СВО

2025-09-10T17:00

2025-09-10T17:00

2025-09-10T17:00

эксклюзив

сво

награда

герой россии

евгений тинянский

донецкая народная республика

славянск

россия

моторола

константин павлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068467825_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_1b4747d9dc4a3daa5fe244ec785581c6.jpg

1 место – Золотая Звезда Героя РоссииКомментарий Евгения "Прессы" Тинянского: "Мне откровенно сложно ранжировать боевые награды, которые вручаются во время СВО. Уж я-то понимаю, что за каждой наградой стоит подвиг бойца, а уровень награды — это субъективная оценка подвига со стороны командиров и наградных отделов. Для меня каждый воевавший и приближающий Победу это Герой.Все это субъективно. Я знаю ребят, для которых похлопывание по плечу от уважаемого командира — это признание заслуг. А самое главное ведь даже не это, а поддержка со стороны общества и страны и в этом направлении идёт работа и это хорошо.Но, если выделять награды, то вынужден сослаться на знакомых военных. Итак, вполне логично, что первое место занимает медаль Золотая звезда Героя РФ".По состоянию на май 2025 года, звания Героя Российской Федерации, по информации министра обороны РФ Андрея Белоусова, удостоены более 330 военнослужащих, участвующих в СВО.2 место – государственные награды ДНР, в частности Золотая звезда Героя ДНРКомментарий Тинянского: "По бытующему мнению, Героем ДНР стать гораздо сложнее, чем кавалером ордена Мужества, и тут я соглашусь. Да и Орден Республики тоже получить нелегко".Звание Героя ДНР (с вручением медали "Золотая Звезда" и грамоты о присвоении звания Героя Донецкой Народной Республики) официально введено 3 октября 2014 года. Первым героем ДНР стал Владимир Кононов, министр обороны республики (этот пост он занял после Игоря Стрелкова). К этому званию также были представлены первый Глава ДНР Александр Захарченко, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Глава Чечни Рамзан Кадыров, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай, первый глава МГБ ДНР Андрей Пинчук, командир штурмового батальона "Сомали" - Михаил "Гиви" Толстых, командир "Пятнашки" Ахра Авидзба, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир "Спарты" Арсен "Моторола" Павлов.Всего это звание было присвоено 100 военным, государственным и общественным деятелям.В 2017 году Донецк стал городом-героем ДНР.Орден Республики был учрежден 12 апреля 2016 года. Одна из высших госнаград ДНР. Вручается за особые заслуги перед Республикой.3 место - орден "За заслуги перед Отечеством (с мечами)"Эта награда была учреждена 2 марта 1994 года. До 1 июля 1998 года, когда был учрежден Орден Святого Апостола Андрея Первозванного, она была высшей наградой России.Статистика награжденных этим орденом участников СВО является закрытой информацией.4 место - Орден МужестваЭта награда учреждена 2 марта 1994 года. По состоянию на 2014-2015 годы количество награжденных превысило отметку в 100 тысяч человек.Шестикратными кавалерами Ордена Мужества стали командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и один из командиров ЧВК "Вагнер" рангом пониже Николай Будько.Недавно эту награду получил начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов. Ею посмертно награжден Арсен "Моторола" Павлов5 месть - медаль "За отвагу".Комментарий Тинянского: "Считается солдатской наградой, но на обычном солдате все держится".Эта награда учреждена еще при СССР в 1938 году. Переучреждена в России 2 марта 1994 года.Статистика награжденных этой медалью участников СВО является закрытой информацией.Читайте также статью Александра Чаленко Российская армия в ходе наступления на Покровск отобрала у Ахметова последнюю шахту в ДНР?

донецкая народная республика

славянск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, сво, награда, герой россии, евгений тинянский, донецкая народная республика, славянск, россия, моторола, константин павлов, чвк, украина.ру, спарта