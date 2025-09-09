https://ukraina.ru/20250909/pochti-ato-shtat-vo-glave-s-bratom-eks-spetspredstavitelya-ssha-po-ukraine-otkazyvaetsya-podchinyatsya-1068413224.html

Почти АТО. Штат во главе с братом экс-спецпредставителя США по Украине отказывается подчиняться Трампу

Почти АТО. Штат во главе с братом экс-спецпредставителя США по Украине отказывается подчиняться Трампу - 09.09.2025 Украина.ру

Почти АТО. Штат во главе с братом экс-спецпредставителя США по Украине отказывается подчиняться Трампу

Президент США Дональд Трамп столкнулся с ситуацией, чем-то напоминающей события на Украине 2014 года, - регион страны действует вопреки распоряжениям из центра

2025-09-09T22:55

2025-09-09T22:55

2025-09-09T23:09

эксклюзив

сша

дональд трамп

демократическая партия

протесты

преступность

украина

ато

выборы

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068413707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a37b6f20c86ca8a197c18965ab07e1.jpg

Проявляя активность на международной арене, Дональд Трамп не забывает, что он всё-таки президент США, и уделяет большое внимание решению внутренних проблем страны, зачастую сталкиваясь с противодействием. Как в случае с одной из самых острых и остающейся нерешённой проблем американского общества - вооружённым насилием.Сценарий, схожий с событиями на Украине 2014 годаЕщё в начале августа глава государства заявлял о намерении навести порядок в крупнейших городах Соединённых Штатов, в частности Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, для чего готов расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов, которых, как убеждён Трамп, демократы используют в корыстных целях, расширяя свою электоральную базу и применяя мошеннические приёмы на выборах.И вот президент переходит от слов к реальным действиям."Люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему [Министерство обороны США] переименовали в Министерство войны", - написал Трамп на своей странице в соцсети Thuth Social 6 сентября.И проиллюстрировал этот пост собственной фотографией на фоне пожара и летящих вертолётов – своеобразной отсылкой к фильму "Апокалипсис сегодня", где есть фраза "люблю запах напалма по утрам" - а также надписью "Чикопалипсис сегодня".30 августа Трамп на фоне убийства 6 человек и ранения ещё 24 объявил, что введёт в Чикаго меры федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью. Однако местное руководство из стана демократов не просто не собиралось подчиняться указанию из Белого дома, оно начало открыто противостоять президенту.Мэр Чикаго Брэндон Джонсон и губернатор штата Иллинойс Джейби Прицкер издали указы, запрещающие местным правоохранительным органам подчиняться федеральным властям, выполняться должны только их приказы – мэра и губернатора - а также местных начальников полиции. Джонсон предупредил, что отправка Национальной гвардии лишь приведёт к дестабилизации ситуации, а жители города не хотят видеть федеральные силы. Прицкер также подчеркнул, что в Чикаго нет чрезвычайной ситуации, которая требовала бы привлечения нацгвардейцев, и вообще, по его мнению, такие меры нарушат суверенитет Иллинойса."Очевидно, что втайне они это планируют - что ж, тогда это вторжение с участием американских войск, если они действительно это сделают. <…> Дональд Трамп - не авторитарный лидер, а напуганный человек. Иллинойс не позволит запугать себя самозваному диктатору", - заявлял губернатор.Тысячи людей вышли на протесты к Trump Tower в центре Чикаго.Невольно это наталкивает на воспоминания о событиях 11-летней давности на Украине. В начале 2014 года действия пришедших к власти активистов майдана, совершивших госпереворот, вызвали недовольство жителей восточной части страны. Протестующие захватили несколько административных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В Донбассе сформировали народное ополчение. Новые власти страны обвинили протестующих в "сепаратизме". 7 апреля и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и начале "антитеррористических мероприятий против тех, кто взял в руки оружие". Однако протесты не прекратились, противостояние центра и востока обострялось. В конечном итоге Крым и Севастополь без кровопролития перешли из Украины в состав РФ на основании результатов референдума, а Донбассу пришлось пройти через вооружённый конфликт, чтобы тоже статью частью России.В этом контексте любопытная деталь: губернатор штата Иллинойс Джейби Прицкер - брат Пенни Прицкер, которая была министром торговли США в период правления 44-го президента Барака Обамы, а при Джо Байдене – специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины. С этой страной у Прицкеров глубокая личная связь: их предки родом из села Великие Прицки Киевской области, а в Америку эмигрировали в 1880-х годах на фоне еврейских погромов.7 сентября журналисты в Белом Доме прямо спросили Трампа о "войне с Чикаго", на что он ответил: "Мы не собираемся воевать. Мы собираемся навести порядок в наших городах. Мы собираемся навести в них порядок, чтобы там не убивали по 5 человек каждые выходные. Это не война. Это здравый смысл".И тут президент не утрировал, а говорил всё, как есть. По итогам 2024 года Чикаго возглавил антирейтинг американских городов по количеству совершённых убийств: 573, для сравнения, в Нью-Йорке – 377, в Лос-Анджелесе – 268. Только за предыдущие выходные - с вечера пятницы 29 августа до полудня понедельника 1 сентября - в разных районах Чикаго зафиксировано как минимум 32 случая стрельбы, в результате которых 54 человека получили огнестрельные ранения, 7 из них погибли. А, например, только 3 июля неподалеку от ночного клуба погибли трое и пострадали ещё 16 человек.Если ситуацию не взять под контроль сейчас, то картина будет ещё хуже.Политическое значение происходящегоИ всё же политический подтекст в этой ситуации тоже есть.Для Трампа лозунг "America first" - это не только приоритетность внутренних проблем над внешними, но и но положение Соединённых Штатов на мировой арене. А проблема с беспорядками важна для президента и в том, и в другом контексте.В начале июля журнал Foreign Affairs написал, что массовое вооружённое насилие, ставшее частью повседневной жизни страны, подрывает международный имидж США."Массовые вооружённые нападения становятся особенно кровавой формой американского внешнего влияния", - подчеркнул исследователь Совета по международным отношениям Джейкоб Уэр.Такая "социальная эпидемия", как он поясняет, всё чаще поражает американских союзников и препятствует продвижению Соединёнными Штатами своих геополитических интересов: число массовых расстрелов в странах, примерно того же, что и США, уровня экономического развития, за последние 20 лет выросло более чем вдвое, показало исследование, причём многие из них вдохновлены именно американскими преступниками.Сомнительная слава, конечно.А если не брать так глобально, то политики всегда держат в голове мысль о выборах. Несмотря на то, что Трамп, согласно законодательству США, больше не сможет баллотироваться в президенты, он всегда думает не только о себе лично, но и о своей партии.В 2023 году, когда действующий на тот момент президент Джо Байден объявил о намерении переизбраться на второй срок, в стане демократов всё равно обсуждали альтернативных кандидатов, поскольку понимали, что состояние 80-летнего главы государства может ухудшиться в любой момент, и его придётся срочно менять. Среди потенциальных сменщиков имя Джейби Прицкера тоже звучало, хотя сам он прямым текстом не выражал своих президентских амбиций. Сильными сторонами наследника гостиничного бизнеса Hyatt называли его финансовое состояние ($3,6 млрд, по оценке Forbes) и умение собрать сильную команду."Что касается республиканцев, он не столько переманил их на свою сторону, сколько разрушил их политическую основу. Перераспределение избирательных округов в Иллинойсе, которое губернатор подписал и превозносил как сохранение представительства цветных избирателей, было, пожалуй, самым тенденциозным среди всех демократических штатов: четыре места республиканцев были объединены в два, создано одно новое место для демократов и укреплены позиции действующих демократов в колеблющихся округах", - писала The New York Times про Прицкера в марте 2023 года.Предыдущая вице-президент Камала Харрис – которая впоследствии и стала кандидатом от Демократической партии - рассматривала его как одного из своих потенциальных партнёров по президентской гонке.Выборы президента США состоятся лишь осенью 2028 год, а уже в 2026-м, т.е. всего через 14 месяцев, промежуточные в Конгресс, и все усилия обеих партий сейчас сосредоточены на них.Действия Трампа по борьбе с преступностью по всей стране и в частности в Чикаго могут сыграть на руку республиканцам, ведь на фоне военно-полицейской операции доверие американцев к правительству, как показали опросы, выросло до 33%, а уровень насильственной преступности в Вашингтоне после ввода войск сократился примерно на 40%.Читайте также: "Президент Трамп, ваши руки хотят запятнать кровью". Нападут ли США на Венесуэлу?

https://ukraina.ru/20250611/migranty-delayut-ameriku-velikoy-nyu-york-i-chikago-podkhvatili-protestnuyu-bolezn-1063836047.html

https://ukraina.ru/20230919/1049506647.html

сша

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, демократическая партия, протесты, преступность, украина, ато, выборы, вашингтон