Иноагент Свердлин получил срок за фейки о российской армии - 09.09.2025
Иноагент Свердлин получил срок за фейки о российской армии
Иноагент Свердлин получил срок за фейки о российской армии - 09.09.2025 Украина.ру
Иноагент Свердлин получил срок за фейки о российской армии
Обвинительный приговор вынесен в отношении очередного иностранного агента, распространявшего ложь о российской армии. Об этом сообщает прокуратура Москвы
2025-09-09T11:27
2025-09-09T11:35
"Иноагент Григорий Свердлин заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в официальном сообщении. Иноагент признан виновным в совершении таких уголовно наказуемых деяний, как публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан, по мотивам политической ненависти.Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Свердлин* находится в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Установлено, что в апреле 2022 года Свердлин, действуя по мотивам политической ненависти, разместил в публичном доступе на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан", - пояснили в прокуратуре. Суд лишил на три года осужденного иноагента права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. * Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новое предложение США, "заговор в дурдоме" и пиар-акции ВСУ на фронте. Главное на утро 9 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Иноагент Свердлин получил срок за фейки о российской армии

11:27 09.09.2025 (обновлено: 11:35 09.09.2025)
 
Обвинительный приговор вынесен в отношении очередного иностранного агента, распространявшего ложь о российской армии. Об этом сообщает прокуратура Москвы
"Иноагент Григорий Свердлин заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в официальном сообщении.
Иноагент признан виновным в совершении таких уголовно наказуемых деяний, как публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан, по мотивам политической ненависти.
Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Свердлин* находится в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Установлено, что в апреле 2022 года Свердлин, действуя по мотивам политической ненависти, разместил в публичном доступе на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан", - пояснили в прокуратуре.
Суд лишил на три года осужденного иноагента права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.
* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новое предложение США, "заговор в дурдоме" и пиар-акции ВСУ на фронте. Главное на утро 9 сентября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
