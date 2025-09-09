https://ukraina.ru/20250909/inoagent-sverdlin-poluchil-srok-za-feyki-o-rossiyskoy-armii-1068385830.html
Иноагент Свердлин получил срок за фейки о российской армии
Обвинительный приговор вынесен в отношении очередного иностранного агента, распространявшего ложь о российской армии. Об этом сообщает прокуратура Москвы
"Иноагент Григорий Свердлин заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в официальном сообщении. Иноагент признан виновным в совершении таких уголовно наказуемых деяний, как публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан, по мотивам политической ненависти.Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Свердлин* находится в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Установлено, что в апреле 2022 года Свердлин, действуя по мотивам политической ненависти, разместил в публичном доступе на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан", - пояснили в прокуратуре. Суд лишил на три года осужденного иноагента права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. * Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.
11:27 09.09.2025 (обновлено: 11:35 09.09.2025)
"Иноагент Григорий Свердлин заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в официальном сообщении.
Иноагент признан виновным в совершении таких уголовно наказуемых деяний, как публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан, по мотивам политической ненависти.
Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого. Свердлин* находится в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Установлено, что в апреле 2022 года Свердлин, действуя по мотивам политической ненависти, разместил в публичном доступе на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации и ее граждан", - пояснили в прокуратуре.
Суд лишил на три года осужденного иноагента права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.
* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.
