Новое предложение США, "заговор в дурдоме" и пиар-акции ВСУ на фронте. Главное на утро 9 сентября

США выдвинули Евросоюзу требование отказаться от российского газа в обмен на новый пакет санкций против России. "Побег" экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы из страны — это настоящий "заговор в дурдоме". На Краснолиманском направлении ВСУ проводят пиар-акции по установке флагов

Международная повестка дняИздание The Financial Times написало, что США выдвинули Евросоюзу требование отказаться от российского газа в обмен на новый пакет санкций против России. Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что ЕС должен заменить закупки российской нефти и газа поставками из США. Между тем The Financial Times также опубликовало статью, в которой говорится, что США разрывают соглашения с Европой по "борьбе с дезинформацией" из России, Китая и Ирана. Отмечается, что на прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что Вашингтон разрывает меморандумы о взаимопонимании, которые были подписаны в прошлом году при администрации Джо Байдена.Тем временем в ЕС растет количество заявлений на предоставление убежища от украинцев. Об этом свидетельствует отчет Aгентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA). Согласно нему, за первое полугодие 2025 года количество заявлений на убежище от граждан Украины в странах ЕС и Швейцарии выросло на 29%, составив при этом 16 тысяч. Украинские реалии Накануне ряд иностранных и украинских СМИ распространил информацию о том, что экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уехал из страны. "Я никогда не думал, что окажусь в положении, когда придется бежать из своей страны, как вор ночью", — цитирует его итальянская газета Corierre dela Sera.В публикации отмечалось, что "формальным поводом для выезда стала его ожидаемая через несколько дней конференция в Южной Корее. Но поспешность и суета объясняются тем, что правительство Зеленского только что обнародовало указ, запрещающий поездки за границу бывшим дипломатам, таким как он". СМИ сообщили, что Кулеба "узнал об указе вовремя и сумел выехать всего за несколько часов до его вступления в силу".По словам экс-главы МИД, ему пытались закрыть выезд из-за критики действий власти против НАБУ и САП. "Они нацелились на меня, потому что я публично осудил стремление Зеленского закрыть эти две комиссии. И это серьёзная проблема. Гражданское общество сознательно решило ограничить критику, чтобы содействовать единству ради военных успехов. Но теперь Зеленский не имеет права пользоваться этим, чтобы заглушить любой голос, отличный от его собственного", — заявил Кулеба. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывания Кулебы о побеге из страны напомнили ей "заговор в дурдоме". "То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме", — говорится в публикации Захаровой.Она отметила, что заявления Кулебы показательны для политической ситуации на Украине, сложившейся после событий 2014 года. По ее словам, подобные оценки подчеркивают внутренние противоречия украинской власти и позицию самого бывшего министра.Фронтовая сводкаТелеграм-канал "Два майора" сообщил, что на Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе юга Юнаковки, где противник оказывает упорное сопротивление. Российскими подразделениями было успешно отражено шесть вражеских контратак: две в районе Алексеевки и четыре в районе Андреевки. В ходе атак противник применял бронетехнику и тяжелую артиллерию, включая САУ "Богдана", одна из которых была уничтожена. Также ликвидированы САУ 2С1 "Гвоздика" и две американские ББМ "Хамви".Военкоры отметили, что на Харьковском направлении интенсивные встречные бои продолжаются на левобережье Волчанска и в лесном массиве западнее Синельниково.На Краснолиманском направлении в районе Заречного отмечается встречное движение войск. Противник проводит пиар-акции по установке флагов. Активные штурмовые действия ведутся восточнее и севернее Дерилово, а также восточнее Шандриголово. Отмечено продвижение подразделений ВС РФ в Серебрянском лесу.На Константиновском направлении боестолкновения происходят в районе Белой Горы и Александро-Шультино. Подразделения ВСУ контратаковали в районе Предтечино.На Южно-Донецком направлении в зоне ответственности группировки войск "Восток" 29-я армия ведет успешные бои в районе Сосновки. В полосе ответственности 36-й армии российские войска наступают в районе Новопетровского (Терновое), продвигаясь в сторону Новониколаевки. 5-я армия наступает в направлении Новониколаевки.На Запорожском направлении, в районе Каменского, противник практически прекратил контратаки, но увеличил количество вылетов FPV-дронов. На Ореховском участке войска армии РФ атакуют в направлении Малой Токмачки и Новоданиловки.Кроме того, сегодня, 9 сентября, стало известно, что украинские военные накануне использовали британские ракеты Storm Shadow для комбинированных ударов по Донецку и Макеевке. Отмечалось, что ВСУ применили реактивные ракеты-дроны и БПЛА самолетного типа.О других новостях к утру сегодняшнего дня — в публикации Главное за ночь 9 сентября.

