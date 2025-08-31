https://ukraina.ru/20250831/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-posledniy-krestnyy-khod-upts-mp-v-e-istorii-1067911551.html

Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?

Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?

Крестный ход УПЦ МП из Каменец-Подольского в Почаев в этом году может стать последним, или же его будет проводить другая конфессия — ведь каноническую православную церковь на Украине хотят ликвидировать.

В Почаевскую лавру пришёл крестный ход УПЦ МП. Возможно, последнийКрестный ход паломников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) от кафедрального собора в Каменец-Подольском до Свято-Успенской Почаевской лавры проходит уже много десятилетий. Он начинается на следующий день после праздника Преображения Господня (19 августа), паломники идут по территории Хмельницкой и Тернопольской областей, а в лавру приходят накануне её храмового праздника — Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).В этом году к крестному ходу присоединились более 1000 человек, рассказал журналистам сотрудник управления Хмельницкой епархии УПЦ МП. "Крестный ход — это не организованный поход с подсчётом участников, а свободный выбор каждого человека. Каждый самостоятельно решает, присоединяться ли. Поэтому точной цифры назвать невозможно, но в этом году участников более тысячи. Люди идут со своими личными просьбами и переживаниями: одни молятся о здоровье, другие — о судьбе, о мире на Украине. Среди паломников много матерей и жён военных, которые просят у Бога силы и возвращения своих близких домой", — отметил он.Активистка из Каменец-Подольского Алла Михальченко в комментарии телеканалу "Общественное Хмельницкий" рассказала, что в этом году паломников было гораздо больше, чем в прошлом. По словам женщины, они прибыли из разных регионов Украины, даже из Днепропетровской области."Я обратила внимание, что в этом году власти Хмельницкой области даже не выдали официальный запрет на проведение мероприятия, хотя в 2023–2024 годах создавали видимость контроля. Колонна движется медленно в течение нескольких дней, часто без чётко определённого маршрута — через поля и леса, чтобы меньше привлекать внимание. Ранее отношение местного населения было откровенно негативным, в частности, в Тернопольской области люди даже забирали вёдра из колодцев, чтобы паломники не могли там набирать воду", — напомнила она.В Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) заявили, что никаких обращений по поводу разрешения на организацию крестного хода не поступало. Кроме того, действует приказ Хмельницкой ОВА от 26 июня 2025 года о запрете проведения мирных собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий.При этом начальник сектора коммуникаций управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега рассказала, что правоохранители следят за колонной паломников до границы области, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий и других опасных ситуаций. В Тернопольской области чиновники ОВА и представители полиции не комментировали проведение крестного хода, но на её территории колонну паломников тоже сопровождали правоохранители. Хотя на протяжении крестного хода не было зафиксировано ни одного конфликта его участников с другими гражданами или правоохранителями, без скандалов всё же не обошлось.Во-первых, клирик "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Роман Грищук назвал хоругви со Спасом Нерукотворным, с которыми шли паломники, "знамёнами сепаратистов". "Это знамя „рускава православнава фашизма“, под которым россияне идут в бой! Поверьте, что этот „крестный ход“ — это точно не о вере! Это „крестовый поход“ против Украины! Вот поэтому он под флагами ДНР! Пора уже раскрыть глаза нашим правоохранителям! Тэгните кто-нибудь Малюка* с Будановым*. Может, не все фуры в Россию поехали", — написал раскольник в "Фейсбуке"*.Во-вторых, вечером 25 августа работники Кременецкого районного территориального центра комплектования (ТЦК, то есть военкомата) мобилизовали многодетного клирика УПЦ МП. По словам жены священника, его задержали, когда он на своём автомобиле перевозил больных и уставших паломников в Почаевскую лавру. "Протоиерей Богдан Матвиив — отец пятерых детей. Его старший сын воюет и является участником боевых действий", — написала она.В Тернопольском областном ТЦК признали, что у священника действительно пятеро детей, однако трое из них — уже совершеннолетние, и один из его сыновей является военнослужащим ВСУ. "Отсрочка от мобилизации предоставляется мужчинам, имеющим на иждивении троих или более несовершеннолетних детей", — написали в ТЦК. В настоящее время священник УПЦ МП находится на печально известном Ровенском полигоне, где регулярно гибнут мобилизованные.Вполне возможно, что крестный ход УПЦ МП из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру в этом году станет последним или же его будет проводить другая конфессия. Дело в том, что как раз на праздник Успения Пресвятой Богородицы Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата связанной с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой на Украине запрещена с сентября 2024 года. С тех пор у УПЦ МП было восемь месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ, однако церковь этого не сделала.В Ужгороде "бусифицировали" экс-полицейского, защитившего ветерана от ТЦКВ Ужгороде ветерана "АТО" и экс-полицейского Ивана Белецкого схватили люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков и отвезли в ТЦК. Незадолго до этого он спас ветерана войны со второй группой инвалидности Александра Усенко от произвола работников ТЦК. За это Белецкого уволили из полиции, несмотря на пребывание на больничном, а теперь и мобилизовали.Иван Белецкий за несколько дней до своего задержания сообщил, что его уволили из полиции из-за передачи Александру Усенко видео со своей нагрудной камеры, на котором было зафиксировано избиение ветерана двумя сотрудниками ТЦК. Дмитрий Хаджаев и Даниэль Ойшер били Усенко по голове с криками "Где купил инвалидность?", хотя мужчина стал инвалидом в рядах ВСУ, а ныне работает в организации "Ветеранский хаб. Закарпатье". После обнародования этого видео перед ветераном извинились как Закарпатский областной ТЦК, так и два упомянутых его сотрудника.Александра Усенко оставили в покое, тем более что на его защиту стала неонацистская организация "Карпатская сечь". А вот у Ивана Белецкого такой "крыши" не оказалось. 25 августа в центре Ужгорода возле экс-полицейского остановился бус, откуда вышли восемь мужчин крепкого телосложения: шестеро в масках и форме без опознавательных знаков, ещё двое — без масок, в чёрных майках и чёрных джинсах. Белецкого затолкали в бус, при этом снимавшую всё на видео певицу Мирославу Копинец мужчины били по рукам и пытались забрать телефон.Через несколько часов Белецкий позвонил по телефону жене и сообщил, что его мобилизовали. Военно-врачебная комиссия признала Белецкого годным к службе, хотя на данный момент он лечится от болезни Лайма (клещевой боррелиоз), а недавно ему удалили сустав на руке. Менее чем через сутки после задержания мужчина уже находился на полигоне.По словам его жены Ирины Пацкан, Белецкий планировал пойти в армию добровольно. "Он направил рекомендованное письмо в Ужгородский районный ТЦК со всеми медицинскими заключениями о состоянии его здоровья и заявлением о том, что готов мобилизоваться, но после завершения реабилитации. В ТЦК дважды проигнорировали медицинские заключения, а сейчас пытаются отбелить свои действия и сделать из Ивана беглеца и уклониста", — сказала Пацкан журналистам.Действительно, Закарпатский областной ТЦК сообщил, что Иван Белецкий находился в розыске и не обновил учётные данные. "Он недавно был уволен со службы в Национальной полиции Украины за нарушение служебной дисциплины и не выполнил обязанность, предусмотренную законом „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, относительно своевременного уточнения учётных данных", — говорилось в публикации.При этом в защиту Ивана Белецкого публично выступили как военнослужащие и ветераны, так и волонтёры. "Иван — один из самых порядочных людей, которых я знаю. В масках вы упаковываете человека, ветерана, заслуживающего уважения и открытых лиц. Ваня и сам бы пришёл. А вы позорите форму, структуру Сил обороны Украины. В Закарпатье несётся грязь. Стыдно за это, это не закончится хорошо", — написал в "Фейсбуке"* военнослужащий Виктор Дёмин.Ветеран Роман Богуславский, потерявший на войне родного брата, обратился к Закарпатскому ТЦК. "А вы не пробовали повестку вручить? Что-то мне подсказывает, что Иван не стал бы уклоняться, как не делал этого и в 2014 году. Это была демонстрация возможностей? Очевидно, что публичные извинения перед ветераном не были искренними, если пытаются наказать всех причастных к установлению истины в той ситуации", — отметил он.В свою очередь, руководитель волонтёрской организации "Движение поддержки закарпатских военных" Галина Ярцева раскритиковала полицейских. "Ивана Белецкого бусифицировали. По сути, сразу после увольнения из полиции. Очевидно, бывшие коллеги, иначе зачем в масках. Отмечу, военные из ТЦК не ловят людей на улицах, это делают менты. Запомните это. ТЦК не нужно ненавидеть или бояться, стоит бояться ментов. Потому что они сейчас спущены с поводков", — написала она в "Фейсбуке"*.Лидер организации "Волонтёры Закарпатья" Власта Рейпши вспомнила историю своего знакомства с Белецким. "Знаю Ивана как порядочного, ответственного военного-ветерана, служившего ещё с 2014 года в Закарпатской 128-й бригаде. Давно не контактировали, но это не тот человек, который будет скрываться. По моему мнению, могли спокойно дать самому Ивану выбор, где будет проходить службу и в какой бригаде. 100%, что после лечения он сам бы пошёл без этого цирка", — уверена она.Поскольку мобилизация Ивана Белецкого приобрела значительный общественный резонанс, 28 августа представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков направил письма руководителю Главного управления полиции в Закарпатской области и руководителю Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка с требованием установить задержавших Белецкого лиц, проверить правомерность их действий и дать надлежащую правовую оценку."Подобные действия могут иметь признаки преступления, связанного с незаконным лишением свободы", — говорится в сообщении представительства омбудсмена. В нём также упомянуто, что Андрей Крючков выступал и в защиту ветерана Александра Усенко и вместе с ветеранской общественностью добился извинений перед ним. Однако, судя по всему, в случае Ивана Белецкого подобного хэппи-энда не будет.* лица, внесённые в список экстремистов и террористов в РФ, а также запрещённые в РФ организацииЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: пуля в голову пенсионерке от ТЦК

